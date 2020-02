KOERS KORT. Rebellin (48) doet er nog een jaartje bij - Bonifazio wint in Saudi Tour - Pedersen verlengt contract bij Trek-Segafredo De wielerredactie

05 februari 2020

12u10 1

Bonifazio verrast de snelle jongens in Saudi Tour

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie) heeft de tweede rit in de Saudi Tour (2.1) gewonnen. De Italiaan haalde het na 182 km van Sadus Castle naar Riyad voor de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) en de Fransman Nacer Bouhanni (Arkea Samsic). Timothy Dupont eindigde als vierde, Jens Debusschere werd vijfde. Rui Costa behoudt zijn leiderstrui.

Vier renners kleurden de wedstrijd in de Saudi Tour door meer te schuiven in een vroege vlucht: onze landgenoot Kévin Van Melsen (Circus-Wanty Gobert), Angel Fuentes (Burgos-BH), Nikodemus Holler (Bike Aid) en Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA). Het kwartet reed een mooie bonus bij elkaar in een etappe die, in tegenstelling tot de waaierrit van dinsdag, rustig kabbelde richting de finish in Riyad.

Onderweg was er wel even opschudding in het peloton door een valpartij. Mark Cavendish lag er bij, net zoals Justin Jules, en die laatste kon zijn tocht niet voortzetten. In de laatste 50 km zakte de voorsprong van de vluchters snel. Vlak voor de samensmelting, op 12 km, verstoorde een nieuwe valpartij de orde in het peloton. Deze keer lagen vier renners op de grond: onder meer Reinardt Janse van Rensburg en Enrico Gasparotto. De valpartij gebeurde vooraan, Cavendish werd daardoor opgehouden en het duurde lang vooraleer hij weer zou aanpikken bij het peloton.

Vooraan werd intussen de sprint voorbereid en was het verrassend genoeg Haussler, nochtans in de ploeg met snelle mannen Cavendish en Bauhaus, die op 1 km in de aanval trok. Hij kreeg Bonifiazio mee. Even werden ze nog opgeschrikt door een motor op 500 meter van het eind, maar gelukkig kwamen ze niet ten val. Haussler kon het hoge tempo niet volhouden, Bonifazio wel en hij bleef het peloton nipt voor. Daar won Bauhaus de sprint om de tweede plek.

Voor Bonifazio is het zijn 17de profzege, de 26-jarige Italiaan wint vooral in kleine koersen, zoals de Ronde van Hainan, de Tropicala Amissa Bongo en vorig jaar nog de Omloop Mandel-Leie en de GP Jef Scherens. Z’n ritzege in de Ronde van Polen in 2016 is z’n enige overwinning op WorldTour-niveau. Rui Costa blijft leider, met één seconde voorsprong op Haussler en twee op Bouhanni. Jens Debusschere staat zesde op tien tellen.

💪 He crashed yesterday, he smashed it today! 👊



What a win for @Bonifazio_993! 🏆 #SaudiTour pic.twitter.com/PplYOsJ0Td Saudi Tour طواف السعودية(@ thesauditour) link

Rebellin (48) doet er nog een jaartje bij

Davide Rebellin weet maar van geen ophouden. De 48-jarige Italiaan heeft een contract van één extra jaar ondertekend bij het Kroatische continentale team Meridiana Kamen, het team waarvoor hij ook vorig seizoen al uitkwam. Het nieuws werd door teammanager Antonio Giallorenzo bevestigd aan wielerwebsite Spazio Ciclismo.

Rebellin werd de voorbije weken gelinkt aan het Cambodjaanse continentale team Cambodia Cycling Academy, maar blijft nu toch bij het Kroatische team. “Davide is een belangrijke renner voor de ploeg en kan zijn ervaring doorgeven aan de jongeren”, motiveerde Giallorenzo het nieuwe contract van de veteraan. “Bovendien is hij ook zelf nog in staat om te presteren.”

Rebellin won in zijn loopbaan klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik (2004), de Amstel Gold Race (2004), de Waalse Pijl (2004, 2007 en 2009), het Kampioenschap van Zürich (1997) en een etappe in de Giro (1996). Tussen juli 2009 en april 2011 stond Rebellin bijna twee jaar aan de kant voor een positieve dopingplas. Rebellin werd in 1992 profwielrenner, 28 jaar geleden.

Mads Pedersen blijft tot eind 2022 bij Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft trots bekendgemaakt het contract van wereldkampioen Mads Pedersen met twee seizoenen te hebben verlengd. De 24-jarige Deen, die nog voor dit seizoen vastlag, ondertekende een nieuwe overeenkomst tot eind 2022. Hij zal tegen dan zes jaar gereden hebben voor het team, waarbij hij zijn profdebuut maakte.

De Deen, die vorig jaar in Yorkshire verrassend de wereldtitel veroverde, was erg dankbaar bij het team te kunnen blijven. “Algemeen manager Luca Guercilena geloofde van in het begin in mij. Hij liet me debuteren bij de grote jongens nadat mijn contract bij Cult (een Deense continentale ploeg, red.) afliep en behield altijd het vertrouwen in mij.”

“De komende jaren wil ik veel winnen”, ging Pedersen verder. “Ik wil een meer constant niveau halen en vooral in de klassiekers top zijn. Ik wil mijn regenboogtrui alle eer aandoen.” Pedersen telt tot op dit moment twaalf profzeges, waarbij - naast zijn wereldtitel - eindzeges in de Ronde van Denemarken en de Tour du Poitou-Charentes. Hij werd in 2017 ook Deens kampioen op de weg. In 2018 verraste hij de wielerwereld een eerste keer met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen.

Dainese klopt Hofland in eerste rit Herald Sun Tour

Alberto Dainese heeft de eerste rit van de Herald Sun Tour gewonnen. De 21-jarige Italiaan van Team Sunweb was in de rit van Nagambie naar Shepparton na 121,9 kilometer net iets sneller dan de Australiër Kaden Groves en Moreno Hofland. Het is de eerste zege voor de Italiaan bij Sunweb en de eerste profzege in zijn wielercarrière tout court. “Ik ging als 5de de laatste bocht in. Ik ging mijn sprint niet meteen aan omdat het wat chaotisch was en er kopwind stond. Uiteindelijk is het dan toch gelukt om te winnen.”

Dainese is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de wedstrijd. De Herald Sun Tour werd vorig jaar gewonnen door Dylan Van Baarle. Diens ploeg, Team Ineos, doet dit jaar niet mee.

Holy Mole Taco 🌮 that sprint was spicy 🔥 Keeping up with the @TeamSunweb women's program with a stage win! https://t.co/r8Nh5xuZvv Alison Jackson(@ aliACTIONjackso) link