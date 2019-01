KOERS KORT. RCS maakt wildcards bekend: ploeg Ben Hermans mag weer naar de Giro - CCC moet het even zonder rittenkaper stellen De wielerredactie

25 januari 2019

Scott Sunderland wordt overkoepelend koersdirecteur Flanders Classics

De Australiër Scott Sunderland is aangesteld als overkoepelend koersdirecteur voor alle wedstrijden van Flanders Classics. Hij wordt “het gezicht en het aanspreekpunt voor alles dat gaat over het parcours, reglement en andere koerstechnische zaken”. Dat maakte de organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen bekend.

De 52-jarige voormalige renner is geen onbekende voor Flanders Classics. In de zomer van 2018 werd hij aangesteld als koersdirecteur van de nieuwe wedstrijd Great War Remembrance Race. “Na die eerste samenwerking wordt de ex-profrenner nu General Race Director”, zo klinkt het in een persbericht. Sunderland zal zowel in aanloop naar als tijdens elke Flanders Classics-koers in nauw contact staan met de koersdirecteur van elke wedstrijd.

Sunderland was tussen 1990 en 2004 zelf renner. Nadien ging hij aan de slag als ploegleider bij CSC (2004-2008) en Team Sky (2009). In Australië is hij al jarenlang koersdirecteur van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, die komend weekend plaatsvindt in Geelong. Zijn eerste opdracht als General Race Director is de openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad op zaterdag 2 maart.

Scott Sunderland will be our new general race director for our 6 spring classics!

Belgisch vrouwenkwartet wordt zevende in ploegenachtervolging op WB baanwielrennen Hongkong

Op de zesde en laatste manche van de wereldbeker baanwielrennen in Hongkong is het Belgische vrouwenkwartet zevende geworden in de ploegenachtervolging.

Gilke Croket, Annelies Dom, Shari Bossuyt en Lotte Kopecky reden in de kwalificaties met 4:30.315 de zevende tijd op veertien landen. Daarna klokten ze af in 4:29.078, maar dat volstond niet om de eerste ronde te overleven.

Het goud ging naar Italië, dat het met een chrono van 4:17.833 haalde van Duitsland (4:23.289). Nieuw-Zeeland versloeg Frankrijk in het duel om het brons.

Our Women's Team Pursuit squad improved with 4:29.078 their qualifying time in the 1st round & finished 7nd at the Track World Cup in Hong Kong

📷 Wim Hoste pic.twitter.com/U2UkJbJqW6 Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

RCS maakt wildcards Giro en Milaan-Sanremo bekend

Het organiserende bedrijf achter de Ronde van Italië - RCS - heeft de wildcards voor de belangrijkste Italiaanse koersen bekendgemaakt. In eerste instantie was het vooral uitkijken naar de ploegen voor de Ronde van Italië. Het zijn opnieuw de traditioneel Italiaanse ProContinentale teams die een uitnodiging kregen. Zo mogen Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani CSF en Nippo-Vini Fantini-Faizanë zich opmaken voor de strijd om de roze trui. Israel Cycling Academy - de ploeg van landgenoten Ben Hermans en Tom Van Asbroeck - is er net als vorig jaar ook weer bij. In de Strade Bianche krijgen Neri Sottoli-Selle Italia, Nippo-Vini Fantini-Faizanë en Vital Concept-B&B Hotels de wildcards. Voor de Tirreno-Adriatico nodigt RCS Bardiani CSF, Cofidis, Gazprom-Rusvelo, Israel Cycling Academy en Neri Sottoli-Selle Italia uit. Voor Milaan-San Remo waren tot slot 7 wildcards uit te delen. Die gingen naar Androni Giocattoli-Sidermic, Bardiani CSF, Cofidis, Direct Energie, Israel Cycling Academy, Neri Sottoli-Selle Italie en Novo Nordisk.

“Van Kasteren maakt zich op voor terugkeer in het veld”

Volgens Het Nieuwsblad maakt Hans van Kasteren zich op voor een terugkeer in het veld. De Nederlander - 63 intussen - was de voorbije jaren actief als makelaar van onder meer Quinten Hermans en Corné van Kessel. Rond die twee renners - die eind dit jaar hun contract bij Telenet-Fidea zien aflopen - wil hij in 2020 een nieuwe ploeg bouwen. “Ik heb op dit moment nog geen geldschieters, maar ik maak me niet druk. 1 januari is nog veraf”, aldus Van Kasteren bij Het Nieuwsblad. De Nederlander was jarenlang de sterke man bij Telenet-Fidea, tot hij de ploeg in 2015 verkocht aan NV Balenberg, het bedrijf van Sven Nys en zakenpartner Bob Verbeeck.

CCC moet het even zonder rittenkaper doen

Hij was de man die CCC zijn eerste profzege in de World Tour bezorgde, maar nu moet Patrick Bevin (27) geblesseerd aan de kant blijven. Na zijn ritzege in de Tour Down Under leek de Nieuw-Zeelander op weg naar de eindzege, maar een zware val in het slot van de rittenkoers besliste anders over die ambities. Dat de val zijn sporen heeft achtergelaten, is ook gebleken in de selectie van CCC voor de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Bevin wordt uit voorzorg aan de kant gelaten bij de ploeg van Greg Van Avermaet. “We hebben beslist om Bevin niet op te stellen voor de volgende wedstrijd. Zo kan hij thuis in alle rust herstellen van zijn zware valpartij in de Tour Down Under”, aldus ploegleider Jackson Stuart bij Cycling News.