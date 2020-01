KOERS KORT. Quinten Hermans moet ziek passen voor DVV in Brussel - Van Schip en De Pauw grijpen macht in Rotterdam Redactie

05 januari 2020

09u55 0

Quinten Hermans moet passen door ziekte

Quinten Hermans zal zondag niet deelnemen aan de zevende en voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee in Brussel. De kopman van Tormans Cyclo Cross Team is ziek en wil het BK van volgende week zondag in Antwerpen niet in het gedrang brengen. De DVV Trofee was van in het begin van het seizoen al geen doel voor Hermans, die pas 21ste staat in de tussenstand op 23:46 van leider Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal).

De Pauw en Van Schip veroveren de leiding in zesdaagse

Baanwielrenner Moreno De Pauw en zijn Nederlandse partner Jan-Willem van Schip hebben de leiding genomen in de Zesdaagse in Rotterdam. Tijdens de derde avond in Ahoy zegevierde het duo op de tweede koppelkoers. De Pauw en Van Schip namen daarin ook een ronde voorsprong op de concurrentie.

Het Belgisch/Nederlandse duo gaat halverwege de zesdaagse aan de leiding met 126 punten. Onze landgenoten Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande hebben al 170 punten, maar een ronde achterstand. Dat geldt ook voor Iljo Keisse en Niki Terpstra, de leiders na de eerste en tweede dag. Keisse en Terpstra hebben 168 punten. Zij wonnen de Rotterdamse Zesdaagse in 2013, 2014 en 2015. Roger Kluge en Theo Reinhardt, de Duitse wereldkampioenen op de koppelkoers, staan vierde met 150 punten.