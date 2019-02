KOERS KORT. Quintana wint ondanks aanvaring met fan in Colombia, eindzege voor Lopez - Degenkolb beste in slotrit Provence Redactie

17 februari 2019

19u57

0

Quintana valt door onvoorzichtige fan maar wint toch, Lopez pakt eindzege

De thuisrijders hebben de macht gegrepen op de slotdag van de Ronde van Colombia. Nairo Quintana (Movistar) werd omver gelopen door een onvoorzichtige fan, maar boekte toch nog ritwinst. Julian Alaphilippe moest de eindzege nog afstaan aan Miguel Angel “Superman” Lopez (Astana).

Het venijn van de slotrit zat hem in de staart, met de klim van eerste categorie naar Alto de las Palmas, goed voor 15,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent. In de aanloop daarnaartoe controleerde Deceuninck - Quick-Step een vlucht van vier renners in dienst van leider Julian Alaphilippe, maar die kwam daags na zijn ritoverwinning duidelijk te kort op de lange slotklim.

De Cubaan Kevin Rivera was de eerste om het vuur aan de lont te steken in de groep met de grote namen, maar hij werd na een tijd afgelost door Winner Anacona, die een springplank bleek voor zijn ploegmaat Nairo Quintana. Ook Miguel Angel Lopez was erg actief en deed uiteindelijk een kopgroep van vier ontstaan, met ook nog Quintana en het Team Sky-duo Egan Bernal en Ivan Sosa.

Vier Colombianen voorop, dat maakte het publiek helemaal gek. Zo gek dat een deel van de kopgroep omver werd gelopen door een te enthousiaste fan. Lopez kwam zo alleen op kop te zitten, maar hij kon de opkomende Sosa niet afhouden. Toen die aansloot, gingen de twee koplopers surplacen en kon ook Quintana nog komen aansluiten. En in de laatste kilometer ging hij zo hard aan de boom schudden dat hij de twee nog uit het wiel gooide.

Sosa finishte als tweede en Lopez als derde, maar dat volstond voor “Superman” voor de eindzege. Hij volgt op het palmares Bernal op, die de slotetappe als vierde beëindigde. Sosa is tweede in het eindklassement, Daniel Martinez derde. Opvallend: pas op de zevende plek is Alaphilippe de eerste niet-Colombiaan in de einduitslag.

Ackermann sprint sneller dan Kittel

Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) heeft de Spaanse eendagskoers Clasica de Almeria (cat. 1.BC) op zijn naam geschreven. De nationale kampioen was sneller dan zijn landgenoot Marcel Kittel. De Clasica de Almeria, die 192 kilometer overbrugde tussen Almeria en Roquetas de Mar, werd gekenmerkt door een lastige beginfase en een vlakke finale. In de klimfase werd het peloton herleid tot een groep van een dertigtal renners en werden alle vroege vluchters al bij de lurven gevat.

Mitchelton-SCOTT nam de wedstrijd in handen, maar verraste in de sprint door die niet te lanceren voor Europees kampioen Matteo Trentin, maar die als laatste man in te schakelen voor de Sloveen Luka Mezgec. Maar die moest met een derde plek tevreden zijn. De 25-jarige Ackermann, vorig jaar sprintrevelatie met negen zeges en nu goed voor zijn eerste bloemtuil van het seizoen, kon nog net Kittel afhouden. Twee Belgen uit het procontinentale niveau haalden de top tien: Edward Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) werd zevende, Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Gobert) tiende. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door de Australiër Caleb Ewan.

Degenkolb wint in Provence, klassement voor Izagirre

John Degenkolb heeft zijn eerste roos van het seizoen binnen. De Duitser van Trek-Segafredo haalde het in de slotrit van de Tour de Provence na een massasprint. De eindzege was nipt voor Gorka Izagirre. De Spanjaard van Astana had aan het eind van het verhaal slechts enkele honderdsten van een seconde over op Simon Clarke. De Australiër finishte in het zog van Degenkolb tweede in de slotrit, waardoor hij dankzij de bonificaties nog op gelijke hoogte met Izagirre kwam. De organisatie moest zo nog flink wat rekenwerk inpassen. Uiteindelijk kwam het op de fracties van een seconde verschil neer die in de openingstijdrit werden gerealiseerd. Die gaven de eindzege weg aan Izagirre. De Spanjaard pakt daarmee zijn eerste overwinning in een rittenkoers van het jaar. Vorig week deed zijn broer Ion hetzelfde in de Ronde van Valencia.

🇩🇪🚴♂️ John Degenkolb remporte cette 4e étape du Tour de la Provence !#lequipeVELO pic.twitter.com/5wzTOZAEhH la chaine L'Équipe(@ lachainelequipe) link

Velasco wint Italiaanse seizoensopener

Simone Velasco is de winnaar van de Trofeo Laigueglia geworden. De 23-jarige Italiaan won de 56ste editie van de Italiaanse openingskoers voor Nicola Bagioli en Matteo Sobrero. Velasco haalde het solo in Laigueglia. Hij sprong in de finale weg en weerstond aan een elitegroepje met onder meer Ciccone en Montaguti in de rangen. Met AG2R en FDJ stonden slechts twee WorldTour-teams aan de start. Er was wel een selectie met Italiaanse renners aanwezig die bestond uit enkele WorldTour-renners. Voor Velasco is het zijn eerste profzege, voor zijn ploeg Neri Sottoli-Selle Italia-KTM is het de eerste overwinning van het seizoen.

Denise Betsema wint in Hulst

Denise Betsema (Marlux-Bingoal) was vandaag de beste in de Brico Cross van Hulst. De 26-jarige Nederlandse zette in Zeeuws-Vlaanderen op twee ronden van het einde een solo op. Haar landgenote Annemarie Worst werd tweede voor Inge van der Heijden, waardoor het podium volledig Nederlands was. Loes Sels werd zesde en was de beste Belgische. Voor Denise Betsema was het haar 13e zege van het seizoen.

Annemarie Worst dook als eerste het veld in. In het spoor van de Nederlandse volgden onder anderen haar landgenotes Maud Kaptheijns en Inge van der Heijden. Wereldkampioene Sanne Cant posteerde zich op de vierde plaats. Worst bleef doorgeven en zette in de eerste ronde meteen druk op haar concurrenten. Denise Betsema trok alleen in de achtervolging op Worst.

Met nog drie ronden voor de boeg volgde Betsema op 10 seconden. Cant had dan het gezelschap gekregen van Van der Heijden en de Amerikaanse Katherine Compton. Dit trio volgde op een halve minuut van de leidster. Betsema bleef fiks doorrijden en vervoegde Worst halfcross.

Net voor het ingaan van de voorlaatste ronde liet Betsema Worst in de steek. Van der Heijden en Compton moesten dan al 25 seconden goedmaken. Cant, even ten val gekomen, zakte verder weg en zou zelfs de top tien niet halen.

Betsema trok de slotronde in met 17 seconden op Worst. Van der Heijden volgde als derde. Zij werd achternagezeten door Katherine Compton, Ceylin del Carmen Alvarado, Laura Verdonschot, Loes Sels, Ellen Van Loy en Maud Kaptheijns. Betsema hield haar tempo aan en kreeg nog wat meer voorsprong wanneer Worst in de slotronde een foutje maakte en even tegen de vlakte ging. Betsema kon dan ook uitgebreid het zegegebaar maken in Hulst.

Lutsenko houdt Kristoff van nieuwe zege in Ronde van Oman

Kazachs kampioen Alexey Lutsenko (Astana) heeft de tweede rit in de Ronde van Oman (2.BC) op zijn naam geschreven. Na een aanval in de heuvelachtige finale kwam de titelverdediger alleen over de streep. De Noor Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates) blijft dankzij een tweede plaats toch leider.

Na de vlakke openingsetappe van zaterdag trok het peloton op de tweede dag van de Ronde van Oman de heuvels in. Onderweg naar Al Bustan stonden vier gecategoriseerde beklimmingen op het programma. De ritwinnaar van vorig jaar, Nathan Haas, kon net in deze etappe niet meer starten door gezondheidsproblemen.

Al in de eerste van 161 kilometer trokken drie Belgen in de aanval: Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert), Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise) en Lionel Taminiaux (Wallonie Bruxelles) kregen het gezelschap van de Spanjaard Bagues. Dat Greg Van Avermaet ambitie had voor de rit, bleek uit het feit dat zijn CCC Team het tempo in het peloton verhoogde toen de voorsprong richting vijf minuten ging.

Voorin toonde Van Hecke zich op de beklimmingen de sterkste en actiefste renner van de kopgroep. Hij hield het langst stand, maar zestien kilometer voor de finish moest ook de voormalige Belgische kampioen eraan geloven. Op de pittige helling die net voor de finish volgde, de Al Jissah (1,2 km aan 8 procent), voerde Alexey Lutsenko de forcing. De Kazach kwam als eerste voorbij op de top en deed dat enkele kilometers verderop ook aan de finish.

In het uitgedunde groepje dat drie seconden achter de Kazach volgde, sprintte leider Alexander Kristoff naar de tweede plek. De Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons werd derde. Met Oliver Naesen (vijfde) en Benjamin Declercq (achtste) eindigden twee Belgen in de top tien. Van Avermaet finishte als vijftiende. Vorig jaar werd Van Avermaet tweede in dezelfde rit, toen net voor Lutsenko. Die zou zich toen uiteindelijk tot eindwinnaar kronen.

Maandag wacht opnieuw een geaccidenteerde rit in Oman. Na 195 kilometer ligt de finish bovenop een helling in Qurayyat.

“Ik ben wel teleurgesteld”, sprak Van Avermaet na afloop. “Dit was mijn beste kans in deze Ronde van Oman. Er waren niet genoeg sterke renners mee om dat gaatje op hem te dichten en uiteindelijk werden we gegrepen aan de rotonde, op zo’n kleine kilometer van het eind. Ik reed al mijn finale voor de sprint, maar het mocht niet baten. Lutsenko was ook sterk. Ze kwamen terug op ons en dan was mijn wedstrijd al wat gereden.”

Lutsenko werd vorig jaar derde op die aankomst, nu wint hij de etappe. “Ik ben wel teleurgesteld”, gaf de olympische kampioen toe. “Morgen is er een nieuwe kans, maar ik zie mezelf niet als topfavoriet. Andere jongens, onder wie Lutsenk,o zijn dat wel op die aankomst die toch iets zwaarder is. Maar ik ga natuurlijk wel proberen. Het gevoel was alleszins goed vandaag en ik ben blij met mijn conditie en met de ploeg. Ze hebben hard gewerkt en dan is het jammer dat ik hen niet kan belonen.”

👏Victory!! What a great race of @AlexeyLutsenko3, finishing it after a solo attack at 5km before the finish!💥 #TOO2019 pic.twitter.com/uwN8p9xb7h Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

RÉSULTÂT - 2ème étape du @tourofoman 🇴🇲



Victoire de 🇰🇿Alexey Lutsenko (Astana) devant🇳🇴Alexander Kristoff (UAE) et🇿🇦Ryan Gibbons (Dimension-Data). L'équipe a joué placé avec @OliverNaesen 5ème et @ClemVenturini 9ème (4ème au général) . Demain , nouvelle étape difficile. #TOO2019 pic.twitter.com/LA5gDUdbYJ Fan AG2R-La Mondiale(@ fanAG2RLM) link