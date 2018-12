KOERS KORT. Quintana kent helpers in Vuelta a San Juan: “Het nieuwe jaar goed inzetten” De wielerredactie

31 december 2018

12u24

Bron: Belga 0

Quintana kent collega’s in Vuelta a San Juan

Dat Nairo Quintana deelneemt aan de Ronde van San Juan was al langer bekend, maar nu heeft Movistar ook z’n helpers bekendgemaakt. Ook Winner Anacona, Carlos Betancur, Eduardo Sepulveda, Richard Carapaz en Carlos Barbero trekken tussen 27 januari en 3 februari naar Argentinië.

“Mijn doel is om het jaar goed in te zetten”, vertelt Quintana, die in 2014 al eens de eindzege op zak stak. “Als het goed loopt, zie ik wel of ik hier of daar iets kan betekenen. Maar het wordt moeilijk om te winnen.” Ook onder meer Alejandro Valverde, Steven Kruijswijk en bergkoning 2018 Thomas De Gendt hebben hun deelname al bevestigd.