KOERS KORT. Quintana is eindwinnaar Tour de Provence - Van Avermaet koerst in Ronde van de Algarve

Ciccone wint Italiaanse openingsklassieker Trofeo Laiguelia

De Italiaan Giulio Ciccone heeft zondag in de kleuren van de nationale selectie de 57ste editie van de Trofeo Laigueglia (1.Pro) gewonnen. Dat is de traditionele opener van het Italiaanse wielerseizoen in de gelijknamige stad.

De Trofeo Laigueglia wordt in dezelfde regio afgewerkt als de finale van Milaan-Sanremo, en kende ook een gelijkaardig verloop met een rustige aanloop gevolgd door een finale vol vuurwerk. De vroege vlucht van twee renners werd al voor het ingaan van de vijf lokale ronden teruggeroepen door het peloton, dat nadien helemaal verbrokkelde.

Diego Rosa trok met een aanval de finale op gang op ruim dertig kilometer van de finish. Hij kreeg zijn landgenoten Ciccone en Marco Tizza mee, maar die laatste moest na een tijd weer afhaken. De Eritreeër Biniyam Ghirmay was de enige niet-Italiaan in de kopgroep. Ondanks de beperkte voorsprong van de koplopers kon niemand van de achtervolgers nadien nog voorin komen aansluiten.

De beslissing viel toen Ciccone binnen het bestek van de laatste tien kilometer solo versnelde. De renner die doorgaans de kleuren van Trek-Segafredo verdedigt, opende zo zijn seizoen met winst. Vorig jaar brak Ciccone helemaal door met zijn tweede ritzege in de Ronde van Italië en twee dagen gele trui in de Ronde van Frankrijk. De amper negentienjarige Ghirmay eindigde uiteindelijk als tweede in Laigueglia, Rosa als derde.

Vluchter Doull pakt eerste zege voor Team Ineos, Quintana is eindwinnaar

De Brit Owain Doull heeft zondag de slotetappe in de Ronde van de Provence (2.Pro) gewonnen, goed voor de eerste seizoenszege van zijn Team Ineos. De Colombiaan Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) gaf de eindwinst niet meer uit handen.

Daags na de beklimming van de Mont Ventoux nam het peloton geen rustmoment tijdens het begin van de heuvelachtige slotetappe van 170 kilometer tussen Avignon en Aix-en-Provence. Een furieuze start zorgde voor verbrokkeling in het peloton, maar uiteindelijk keerde de rust terug na een aanval van een kwartet, met daarin naast Doull ook Romain Combaud, Matthias Brändle en Ian Garrison, een Amerikaan van Deceuninck-Quick Step.

In de achtervolging deden de ploegmaats van leider Nairo Quintana en ritwinnaar Nacer Bouhanni de voorsprong stabiliseren rond de vier minuten, later ook bijgestaan door EF Education First en NTT, die met Magnus Cort Nielsen en Giacomo Nizzolo kanshebbers in de rangen hadden. Astana legde in de lastige finale het tempo echter zo hoog dat een flink deel van de sprinters overboord ging.

Ondanks het hoge tempo in de achtervolging slaagden de vier koplopers erin met een kleine voorsprong aan de slotkilometers te beginnen, en de laatste meters daarvan kreeg het peloton niet meer gedicht. In de strijd voor de dagwinst reed de 26-jarige Doull naar de tweede zege uit zijn loopbaan, voor de neus van Brändle, Garrison en Combaud. Alexey Lutsenko was de beste van het peloton in de strijd voor plaats vijf.

De 30-jarige Quintana, bezig aan zijn eerste koersen voor zijn nieuwe Franse werkgever Arkéa-Samsic, legde de basis voor eindwinst met de ritzege op de Mont Ventoux. In de eindstand gaat hij Russisch kampioen Aleksandr Vlasov (+1:04) en de Kazak Lutsenko (+1:28) vooraf.

Archbold kampioen van Nieuw-Zeeland

Shane Archbold is de nieuwe kampioen van Nieuw-Zeeland. De renner van Deceuninck-Quick Step haalde het in een sprint met twee voor George Bennett (Jumbo-Visma). Voor Archbold, doorgaans in de rol van sprintloods, is het de voorlopig grootste zege uit zijn carrière. De afgelopen jaren werd hij vaak geteisterd door pech. In zijn eerste reactie hield hij het dan ook niet droog.

Van Avermaet koerst in Ronde van de Algarve

Greg Van Avermaet (CCC) rijdt vanaf woensdag mee in de Ronde van de Algarve (2.Pro). De olympisch kampioen krijgt met Gijs Van Hoecke en Nathan Van Hooydonck twee landgenoten mee naar Portugal. Ook medekopman Matteo Trentin start. Van Avermaet deed begin februari in de Ronde van Valencia (2.Pro) zijn eerste competitiekilometers van 2020 op.

“Ik voel me goed na die vijf dagen koersen in Valencia en kijk er naar uit opnieuw te vlammen”, blikte Van Avermaet vooruit. “Alles gaat goed op dit moment. Mijn benen worden elke dag beter. Ik krijg het wedstrijdritme opnieuw te pakken. De vorm groeit richting de klassiekers toe. De Ronde van de Algarve is een volgende stap in mijn voorbereiding. Ik focus op de klassiekers maar wil hier natuurlijk ook goede resultaten rijden. Vooral de eerste en vierde rit moeten mij wel liggen.”

Het is voor de 34-jarige Oost-Vlaming nog maar zijn vierde deelname in de Algarve, na 2007, 2009 en 2012. Hij kon er nog nooit een etappe winnen, maar finishte in 2009 en 2012 wel telkens een keer als tweede in een rit.

Selectie CCC: Greg Van Avermaet (Bel), Patrick Bevin (NZe), Simon Geschke (Dui), Michael Schär (Zwi), Matteo Trentin (Ita), Gijs Van Hoecke (Bel), Nathan Van Hooydonck (Bel)

Juan Sebastian Molano wint 5e rit in Colombia, Sergio Higuita blijft leider

Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) heeft de vijfde en voorlaatste etappe in de derde editie van de Tour Colombia (cat. 2.1) gewonnen. Na 180,5 kilometer van Paipa naar Zipaquira bleef de 25-jarige Colombiaan in een massasprint zijn landgenoten Alvaro Hodeg en Jhonatan Restrepo voor.

Juan Sebastian Molano won ook al de eerste en tweede rit in lijn in deze Ronde van Colombia. De leiderspositie van de 22-jarige Colombiaan Sergio Higuita (EF Pro Cycling), die de vierde etappe op zijn naam schreef, kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement 12 seconden voorsprong op zijn landgenoot Daniel Martinez en 14 op de Ecuadoraan Jonathan Klever Caicedo. Tourwinnaar Egan Bernal volgt als vierde op 50 seconden, Girowinnaar Richard Carapaz als vijfde op 58 seconden.

Al vrij snel in de wedstrijd vormde zich een kopgroep met acht renners. Met nog een drietal kilometer voor de boeg zorgden vooral de renners van Deceuninck - Quick-Step voor een algemene hergroepering. De Duitser Jannik Steimle trachtte er in volle finale met zijn Deceuninck-teamgenoot Bob-Jungels vandoor te gaan. Dat liet UAE Team Emirates niet gebeuren en zo stormde een compact peloton op de eindmeet af.

Zondag staat tussen Zipaquira en El Once, over 182,6 kilometer, de afsluitende etappe op het programma. Met aankomst bergop komen de klimmers aan hun trekken. Vorig jaar ging de eindzege naar de Colombiaan Miguel Angel Lopez

Quintana pakt uit op Mont Ventoux

Nairo Quintana heeft op de flanken van de Mont Ventoux zijn eerste overwinning in het shirt van Arkéa-Samsic geboekt. De Colombiaan was in de derde rit bergop de sterkste en neemt de leiderstrui over van Alexander Vlasov, die gisteren de tweede rit op zijn naam wist te schrijven.

Quintana plaatste als eerste renner een aanval op de Mont Ventoux. Sepp Kuss van Jumbo-Visma kon even volgen, maar moest de winnaar van de Giro d’Italia 2014 en Vuelta a España 2016 vervolgens laten gaan. In Chalet Reynard, iets onder de top van de beroemde klim, kwam Quintana na een knappe solo als eerste aan en tekende hij voor zijn eerste overwinning van het nog prille seizoen.

Vlasov eindigde op meer dan een minuut achterstand als tweede, Alexey Lutsenko werd derde. De Ronde van de Provence eindigt morgen met een 170,5 kilometer lange bergetappe van Avignon naar Aix-en-Provence.

Evenepoel kent ploegmakkers in Ronde van de Algarve

Deceuninck-Quick.Step stuurt met Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Tim Declercq drie landgenoten naar de 46ste Ronde van Algarve (2.Pro). De Portugese rittenkoers start woensdag (19 februari) en duurt vijf dagen.

De 20-jarige Evenepoel, onlangs nog eindwinnaar van de Ronde van San Juan, krijgt naast Lampaert en Declercq ook nog de Nederlandse kampioen Fabio Jakobsen, de Portugese thuisrijder João Almeida, de Italiaan Davide Ballerini en de Fransman Florian Sénéchal naast zich.

Met twee etappes voor de sprinters, twee ritten met aankomst bergop en een ruim 20 kilometer lange tijdrit op de slotdag heeft de Volta ao Algarve voor ieder wat wils in petto.

“Algarve is een van de mooiste koersen die je in het begin van het jaar kan rijden”, meent sportdirecteur Tom Steels. “Het is geen makkelijke race en meteen ook een ideale test met het oog op de grote wedstrijden in de lente. Voor Remco, van wie we hopen dat hij een goed klassement rijdt, wordt het een mooie maar tegelijk veeleisende koers. De technische tijdrit op de slotdag wordt een belangrijke test voor hem en ook voor Yves. Lampaert stond vorig jaar nog op het podium in de tijdrit in de Algarve”, aldus Steels.

De selectie: João Almeida (Por), Davide Ballerini (Ita), Tim Declercq (Bel), Remco Evenepoel (Bel), Fabio Jakobsen (Ned), Yves Lampaert (BEL), Florian Sénéchal (Fra)

