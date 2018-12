KOERS KORT. Quick.Step op stage in Calpe - UCI legt Burgos-BH drie weken schorsing op - Amstel Gold Race verlegt start in Maastricht De wielerredactie

07 december 2018

13u14 0

Quick.Step naar Calpe

Quick.Step trekt volgende week ter voorbereiding op het nieuwe seizoen op trainingsstage naar het Spaanse Calpe. “Dit is de grootste stage van het jaar, want het is de enige keer dat we alle renners en al het personeel op één en hetzelfde moment bij elkaar krijgen. In januari zitten sommige renners immers al in Australië”, verklaart trainer Koen Pelgrim. “We zullen fysieke testen doen om na te gaan wie klaar is en wie nog werk voor de boeg heeft. We zullen de groep indelen in drie formaties. De ene groep focust zich op het sprintwerk, een andere op tijdrijden en nog een andere op de lange afstand.” Quick.Step vertoeft in Calpe van 10 tot 20 december.

Next week we are going to beautiful Calpe for the first training camp of the winter. Read more about it here: https://t.co/5u9aRX5l0I

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/tVoMcezw2W Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

UCI legt Burgos-BH drie weken schorsing op

De Internationale Wielerunie (UCI) schorst de Spaanse procontinentale wielerformatie Burgos-BH voor drie weken. Tussen 16 januari en 5 februari mag het team niet deelnemen aan internationale wedstrijden, zo bevestigt de UCI op zijn website. Het nieuws komt niet als een verrassing nadat meerdere renners van de ploeg in opspraak kwamen wegens dopinggebruik. Burgos-BH besliste een tiental dagen geleden zichzelf een schorsing op te leggen als reactie op de positieve testen van Iban Salas (afwijkend biologisch paspoort), David Belda (epo) en Igor Merino (groeihormonen). In plaats van volgend voorjaar deel te nemen aan de Challenge Mallorca en de Tropicale Amissa Bongo, gaat het wielerteam drie weken op sensibiliseringskamp. Daarnaast is de ploeg van plan een intern controlesysteem op poten te zetten.

Amstel Gold Race start voortaan op Vrijthof

De Amstel Gold Race verlegt de start in Maastricht van de Markt naar het Vrijthof. Dat plein is groter en biedt meer ruimte voor de voorstelling van de renners in zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd. “We hadden al enkele jaren het Vrijthof op het oog als startlocatie”, aldus de organisatie. “Toen de gemeente Maastricht met het voorstel kwam de start naar dit plein te verhuizen, hebben we direct toegehapt. We zijn zeer verheugd dat we het Vrijthof kunnen betrekken bij de start van de Amstel Gold Race.” De Amstel Gold Race wordt volgend seizoen gereden op zondag 21 april 2019.