KOERS KORT. Quick.Step nu ook oppermachtig in Hammer Sprint, Herrada viert in Luxemburg

08 juni 2019

Deceuninck heer en meester in sprintrace Hammer Series

Deceuninck-Quick.Step heeft vandaag na de Hammer Climb ook de Hammer Sprint gewonnen in Nederlands Limburg. De Belgische formatie verzamelde in Sittard bijna dubbel zoveel punten als BORA-hansgrohe. Jumbo-Visma werd derde.

Acht rondjes van 12,4 km kreeg het peloton voor de wielen geschoven, dat met start en finish in het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard-Geleen. Teams van vijf renners streden tegen elkaar, na elke ronde vielen er punten te verdienen, drie keer ging het om dubbele punten.

Al meteen in de eerste ronde maakt Deceuninck-Quick.Step zijn intenties duidelijk. Sprinter Fabio Jakobsen graaide de volle buit mee. Vanaf de derde ronde pakte ook Yves Lampaert kostbare punten. De Belgische kampioen sloop mee in een groepje met Cameron Meyer, Maciej Bodnar, Owain Doull en Taco van der Hoorn. Pas in de zesde ronde werd het groepje teruggepakt. De voorsprong van de troepen van Lefevere was intussen stevig aangedikt. Sep Vanmarcke zou in het slot nog eens wegspringen, maar tegen de dominantie van The Wolfpack, dat ronde na ronde het merendeel van de punten verzamelde, was niets te beginnen. De slotsprint kwam ook op naam van Jakobsen. Zijn ploeg totaliseerde 1307 punten, BORA-hansgrohe 706, Jumbo-Visma 541.

Morgen staat in Sittard de Hammer Chase, een ploegentijdrit, op het programma. Quick.Step start daarin met 30 seconden voorsprong op BORA-hansgrohe.

Laporte geeft op in Luxemburg, Herrada wint en is nieuwe leider

Christophe Laporte (Cofidis) heeft als leider de strijd moeten staken in de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. Op 55 kilometer van de eindmeet in Diekirch stapte de 26-jarige Fransman ziek af. “Vanochtend was Christophe Laporte al ziek. Natuurlijk wil je als leider starten, maar het ging van kwaad naar erger”, verklaarde sportdirecteur Alain Deloeuil. “Hij kreeg last van diarree en moest braken. Bovendien kende hij problemen met de maag. Laporte stopte onderweg even, kroop weer op de fiets, maar zag al snel in dat verder rijden geen zin meer had. We veranderen het geweer nu van schouder en dokteren een andere ploegstrategie uit.”

Jésus Herrada won de rit. De Spaanse renner van Cofidis ontsnapte in de laatste beklimming van de Herrenberg en kwam solo aan in Diekirch. Maurits Lammertink van Roompot-Charles kwam vlak daarna als tweede over de streep. Met de zege heeft Herrada ook de leiding in het klassement overgenomen van Laporte.

Ook zieke Terpstra gooit de handdoek in Ronde van Luxemburg

De Nederlander Niki Terpstra (Team Total Direct Energie) gaat vandaag niet meer van start in de derde rit van de Ronde van Luxemburg, zo bevestigde de organisatie. De 35-jarige oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is ziek en moet daardoor afhaken. In de derde etappe leggen de renners 178,7 km af van Mondorf naar Diekirch. De Fransman Christophe Laporte (Cofidis) draagt de leiderstrui.