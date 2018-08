KOERS KORT. Quick.Step met Viviani en drie Belgen naar Vuelta - Benoot zondag weer in koers Redactie

17 augustus 2018

Quick.Step met Viviani en drie Belgen naar Vuelta

Quick.Step Floors heeft zijn achtkoppige selectie voor de Vuelta bekendgemaakt. Het team van Patrick Lefevere rekent op spurter Elia voor ritsucces en de puntentrui. De Italiaan krijgt Michael Morkov en Fabio Sabatini mee als helpers voor de sprint. Daarnaast mogen landgenoten Dries Devenyns, Pieter Serry en Laurens De Plus zich bewijzen in de lastigere etappes. De overige twee namen: Kasper Asgreen en Enric Mas.

We give you the eight Quick-Step Floors riders who on August 25 will line out in Malaga for the start of the 73rd @lavuelta: https://t.co/0usOMQbsvK pic.twitter.com/c9xNxnAr3T Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Benoot weer in koers na val in Tour

Lotto Soudal zakt op 19 augustus voor de 22ste editie van de EuroEyes Cyclassics Hamburg naar Duitsland af. Net zoals in 2015 wil André Greipel dit jaar opnieuw een gooi doen naar winst in de Duitse WorldTour-klassieker. Lotto Soudal start zondag dan ook met een duidelijk doel.

Lotto-Soudal kan weer rekenen op Tiesj Benoot. Onze landgenoot is na zijn fikse valpartij in de Tour weer fit om te koersen. Samen met André Greipel is hij een van de mannen om in de gaten te houden voor de EuroEyes Cyclassics in Hamburg komende zondag. Op de erelijst pronken naast Greipel dan ook snelle mannen als Elia Viviani en Caleb Ewan.

“Als je naar de renners op de erelijst kijkt, merk je dat vaak een sprinter met inhoud deze klassieker wint", verklaart ploegleider Bart Leysen de selectie. "En André is zo’n type sprinter. Samen met Lars Bak, Jasper De Buyst, Adam Hansen, Moreno Hofland, Marcel Sieberg en een sterke Tiesj Benoot hebben we jongens die André op een goede manier kunnen bijstaan en naar de finale loodsen. Zeker in de laatste drie kilometer moeten we goed vooraan zitten, want die zijn erg chaotisch. En natuurlijk moet je ook die ruim 200 kilometer voordien zien te overleven.”

"Tiesj Benoot rijdt in Hamburg zijn enige koers tussen zijn valpartij in de Tour de France en zijn deelname aan de Vuelta. Het is dan ook nog afwachten hoe zijn conditie is, maar hij kan eventueel anticiperen indien er grote namen of renners van ploegen zonder sprinter in hun gelederen wegrijden. Waarschijnlijk komt het toch neer op een massasprint en zetten we alles op Greipel. Hij heeft bewust de Ronde van Polen als voorbereiding gekozen en de BinckBank Tour links laten liggen om zich te focussen op deze klassieker. Hij is erg gemotiveerd om in zijn thuisland te tonen wat hij kan en een goede prestatie neer te zetten."

Selectie Lotto Soudal: Lars Bak, Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, André Greipel, Adam Hansen, Moreno Hofland en Marcel Sieberg.

Mitchelton-Scott versterkt zich met Scotson

Callum Scotson rijdt de volgende twee jaar voor Mitchelton-Scott. De 22-jarige Australiër ziet daarmee een van zijn dromen uitkomen. "Ik hoopte al jaren om ooit professioneel wielrenner te worden en waar kan het beter dan bij Mitchelton-Scott", aldus de jongere broer van BMC-renner Miles Scotson.

De Australische kampioen tijdrijden bij de beloften is overigens geen onbekende. Hij werd dit jaar 5de in Parijs-Roubaix voor beloften en haalde op de Spelen in Londen zilver in de ploegkoers aan de zijde van Cameron Meyer.