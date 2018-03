KOERS KORT: Quick.Step met jonge veulens naar Ronde van het Baskenland - Dillier scoort meteen bij terugkeer De wielerredactie

30 maart 2018

Dillier scoort meteen bij terugkeer

Silvan Dillier heeft La Route Adélie de Vitré (Fra/1.1) gewonnen. De Zwitser, die zijn terugkeer maakte na een vingerbreuk, haalde het voor de Fransen Benoît Vaugrenard (Groupama-FDJ) en Justin Mottier (Vital Concept Cycling Club).

De vroege vlucht kreeg al snel vorm in deze Franse eendagskoers: na zo'n 10 kilometer wisten negen renners zich af te scheiden van het peloton: Anthony Delaplace, Justin Mottier, Benoït Vaugrenard, Loïc Chetout, Paul Orselin, Jérôme Cousin, Patrick Schelling, Silvan Dillier en Ricardo Vilela.

Meer dan 3:30 kregen ze nooit van het peloton waar de Baskische ploeg Euskadi-Murias het commando nam. Toen Gazprom overnam probeerde de Russische ploeg het peloton op waaiers te trekken, maar toen nog zonder succes. Wel zou de bonus van de vluchters zakken en in de kopgroep moesten door de hoge snelheid enkele vluchters het ook laten afweten.

Wat later zou het peloton toch in stukken breken, wat de achtervolging niet ten goede kwam. De vluchters telden in de laatste 15 km nog steeds 1:25 voorsprong. Het was Dillier die zijn kans schoon zag op 6 km van het eind en een aanval plaatste. Ourselin en Vaugrenard waren niet ver, maar wisten het kloofje niet te dichten. Onder de vod van de laatste kilometer werd de Zwitser dan toch gevat door een grotere groep, maar in de sprint haalde hij het alsnog.

Dillier volgt op de erelijst Laurent Pichon op, een opsteker voor de Zwitser nadat hij in de Strade Bianche zijn vinger brak en nu pas weer aan koersen toe was.

Wout Van Aert zet zondag stap in het onbekende

Even was er consternatie in Dwars door Vlaanderen van afgelopen woensdag toen Wout Van Aert keihard inreed op een mobiele seingever. Van Aert belandde in de gracht maar kon na verloop van tijd opnieuw op de fiets klauteren. De wereldkampioen veldrijden lijkt voldoende hersteld te zijn van de opgelopen blessures.

"Ik heb vooral nog wat last aan de nek en de schouder maar ik maak me niet al te veel zorgen voor zondag. Ik ben zowel op mentaal als op fysiek vlak klaar voor de Ronde van Vlaanderen. Ik heb er alvast veel zin in", begon Wout Van Aert de persconferentie.

"Ik ben zeker nog niet aan het aftellen naar Parijs-Roubaix. Eerst volgt de Ronde van Vlaanderen. Het is wel raar dat er naar aanleiding van die wedstrijd er zoveel persbelangstelling is voor mij. Ik ben dat natuurlijk wel gewoon in het veldrijden, maar dit is toch iets speciaal."

Wout van Aert wordt door sommigen zelf genoemd als favoriet. "Dat is natuurlijk altijd leuk. Naar ik vernam vernoemde Oliver Naesen mij zelfs? Ik bestempel mezelf toch niet als favoriet hoor. Veel renners zijn nu eenmaal aan elkaar gewaagd. Misschien komt dit wel omdat, volgens mij, Greg Van Avermaet en Peter Sagan niet hun hoogste niveau halen dit seizoen. Quick-Step Floors zal wellicht het gewicht van de koers dragen. Ons plan bestaat erin om zo lang mogelijk mee te volgen met de beteren en de krachten te doseren. Ik moet opletten van de man met de hamer gezien de Ronde van Vlaanderen zo'n zware koers is. Het is ergens wel logisch dat de mensen iets verwachten van mij, toch zet ik zondag een stap in het onbekende."

Serry naar Ronde van het Baskenland

Julian Alaphilippe, Eros Capecchi, Rémi Cavagna, James Knox, Enric Mas, Jhonatan Narvaez en onze landgenoot Pieter Serry zijn de zeven namen van Quick.Step Floors die het mooie weer moeten maken in de 58ste editie van de Ronde van het Baskenland (2 tot 7 april). Een jong team, maar ploegleider Brian Holm, die samen met Davide Bramati de jongens vanuit de volgwagen zal aansporen, is ervan overtuigd dat het team de indrukwekkende resultaten van de laatste weken kan doortrekken.

"We weten uit voorgaande jaren hoe zwaar deze race is", aldus Holm. "Met onze jeugd kunnen we het ons dit keer veroorloven om te koersen als underdogs. Bijna elke dag krijgen we korte maar steile beklimmingen voorgeschoteld, je kan het wat vergelijken met de Waalse Pijl. Een mooie race, zeker voor jonge renners."

Next week, a young and motivated team will line up at the start of the 58th @ehitzulia, one of the most spectacular stage races on the World Tour calendar:

Photo: Sigfrid Eggers

Daan Hoeyberghs naar BEAT Cycling Club

Daan Hoeyberghs (23) ruilt Team Steylaerts voor BEAT Cycling Club, waar hij zich volledig op het wegwielrennen wil focussen. “Ik ben erg blij met deze kans en ik kijk ernaar uit om deel uit te gaan maken van deze nieuwe ploeg", verklaart Hoeyberghs. "Ik heb de afgelopen jaren de volledige focus gehad op het veldrijden, maar was toch altijd in staat om de zomermaanden goed mee te draaien in het wegpeloton. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid krijg om een goed programma te gaan rijden met een goede omkadering binnen een veelbelovende club." Ook coach Egon van Kessel is tevreden. "Na het wegvallen van Arjen Livyns, die vertrok naar Vérandas Willems–Crelan, waren we op zoek naar een vervanger. Met Daan hebben we een hele talentvolle renner in huis gehaald."

Club members! We have a new pro-member. Daan Hoeyberghs will join our road team.

Geen kopmannen bij Wanty

Wanty-Groupe Gobert start zondag zonder uitgesproken kopman in de Ronde van Vlaanderen. "Die zal ik zelf wel aanduiden in de finale", zegt ploegleider Hilaire Van der Schueren. "Wie goed is, krijgt bescherming." De ploeg brak tot dusver nog geen potten in het klassieke voorjaar en dat zit Van der Schueren niet lekker. "Onze prestaties vielen wat tegen. Het is allemaal wat minnetjes en dat knaagt toch een beetje aan mij." De selectie: Backaert, Offredo (Fra), Pasqualon (Ita), Smith (GBr), Van Keirsbulck, McNally (GBr) en Devriendt. (JDK/TLB)

Kristoff trekt het schip bij UAE in de Ronde

Het UAE Team Emirates voor de Ronde wordt volledig gebouwd rond ex-winnaar Kristoff (2015). Vorig jaar finishte de Noor als vijfde. "Ik start niet als topfavoriet, maar de laatste wedstrijden hebben me wel op een hoger niveau gebracht. Ik hoop mijn rol te kunnen spelen", pompt hij zichzelf vertrouwen in. Kristoff blijft voorlopig steken op twee zeges (slotetappe Ronde van Oman en openingsrit Ronde van Abu Dhabi). In de E3 Harelbeke (40ste), Gent-Wevelgem (25ste) en Dwars door Vlaanderen (76ste) ontgoochelde hij. De selectie: Kristoff (Noo), Swift (GBr), Marcato (Ita), Troia (Ita), Consonni (Ita), Ganna (Ita) en Byström (Noo). (JDK/TLB)

Stuyven kopman bij Trek

Vierde in de Omloop, tiende in Milaan-Sanremo, zesde in de E3 Harelbeke en tiende in Dwars door Vlaanderen: Jasper Stuyven (25) rijdt een regelmatig voorjaar. Veel regelmatiger dan ploegmaat John Degenkolb (29) - nochtans ex-winnaar van Sanremo en Roubaix - en daarom kiest Trek-Segafredo zondag voor Stuyven als kopman.

Trek ging 'Vlaanderens Mooiste' gisteren op vraag van Degenkolb nog eens verkennen. Een deel van het team legde zo'n 100 kilometer af, Stuyven hield het bij zestig kilometer. "Hij verkende eerder al", verklaarde ploegleider Dirk Demol. Degenkolb voelt zich volgens Demol ook nog altijd niet 100 procent. De Duitser stapte uit Parijs-Nice met een bronchitis en hij moest ook passen voor Milaan-Sanremo. In de E3, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen kwam hij niet in de buurt van de ereplaatsen. "Voor mij de reden om Stuyven een plaatsje hoger te zetten", aldus Demol. Stuyven en Degenkolb krijgen De Kort, Mullen, Pedersen, Rast en Reijnen zondag in steun.