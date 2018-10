KOERS KORT. Quick.Step klokt af op 73 na winst Jakobsen, Moscon heeft eindzege op zak in China Redactie

21 oktober 2018

Jakobsen tekent voor nummer 73, Moscon eindwinnaar

De tweede Tour of Guangxi is gereden. In de slotrit naar Guilin zette Fabio Jakobsen de kroon op het werk voor Quick.Step. De jonge Nederlander haalde het na een massasprint voor de Duitsers Ackermann en Selig. Gianni Moscon bleef ook na de slotrit eigenaar van de rode leiderstrui.

Opnieuw bakken regen in China, ook voor de slotrit van de Ronde van Guangxi. De zesdaagse rittenkoers in het Zuid-Oosten van China is sinds vorig jaar de afsluiter van het wielerseizoen op WorldTour-niveau. Nog een allerlaatste keer knallen dus voor de renners. 6 man zorgden in en rond Guilin voor de regendans, daarbij twee Belgen: Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck. Hoezeer zij het ook probeerden, de massasprint stond in de sterren geschreven.

Voor Quick.Step was het de kans om het zegerecord nog iets scherper te stellen. Jakobsen rondde met verve het werk van zijn ploegmaats af en zorgde ervoor dat de ploeg van Patrick Lefevere het seizoen afsluit met 73 zeges. Enzo Wouters was de eerste Belg op de 9de plaats. Gianni Moscon zorgde voor een mooie Italiaanse slotnoot. De Italiaan van Team Sky pakt de eindzege voor Grossschartner en Chernetski. Moscon volgt Tim Wellens op, die vorig jaar de eerste editie won.

Jakobsen: “Gewelidg dat ik in mijn eerste jaar zo mijn mannetje kan staan”

“Het is fijn om je laatste wedstrijd van het seizoen ook te winnen”, reageerde de Nederlander. De sprintvoorbereiding begon zeker al 20 kilometer voor de finish, het tempo lag heel hoog, echt compleet ‘à bloc’ richting de meet. Mijn ploegmaten waren geweldig en in de laatste kilometers zat ik het wiel van Davide Martinelli en Philippe Gilbert. Gilbert deed een perfecte leadout van 1,5 kilometer tot het aan Davide was. Die zette me af in het wiel van Pascal (Ackermann) en uiteindelijk was ik de snelste en pak ik de zege. Twee overwinningen in de laatste koers van het jaar. Ik mag tevreden zijn en ik heb het hier naar mijn zin gehad.”

“Geweldig dat ik nog ééntje aan de lange lijst overwinningen van mijn team kan toevoegen. Van bij de start van het seizoen in januari tot en met oktober waren we aan het feest. Het is gewoon een sneeuwbaleffect, zodra je in die winning mood bent, blijft het draaien. Iedereen wil zijn steentje bijdragen.”

Bij zijn profdebuut is Jakobsen meteen goed voor zeven overwinningen. “Het is geweldig dat ik in mijn eerste jaar zo goed al mijn mannetje kon staan. Wat mijn ambitie is voor volgend jaar? Meer dan zeven keer winnen (lacht). Ik wil gewoon nog beter en sneller worden, ik blijf dromen. Neen, ik denk nog niet aan een grote ronde. In principe is dat pas voor 2020, op dit moment klim ik nog niet goed genoeg en ben ik ook niet sterk genoeg om drie weken te koersen. Ik laat die beslissing aan de ploeg over. Zij zijn slim genoeg om te weten waar ze me kunnen inzetten. Je weet nooit, maar op dit moment ga ik er vanuit dat het in 2019 nog niet aan de orde is. Vergeet ook niet dat ik slechts 22 jaar ben. Als sprinter droom ik uiteraard van een zege op de Champs Elysees in de Tour, maar dat is nog niet voor meteen. Ik moet nog veel stappen zetten om dat te realiseren.”