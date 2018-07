KOERS KORT. Quick.Step gaat in zee met bierbrouwer Maes - Nibali wil via Vuelta naar WK De wielerredactie

23 juli 2018

13u07 2

Quick.Step Floors gaat in zee met Maes

Maes 0.0% zal vanaf januari 2019 op de shirts van Quick.Step Floors prijken. De bierbrouwer wordt met zijn alcoholvrije variant de officiële partner van het Quick.Step Floors team. "Dit is een nieuwe sponsor die perfect bij ons team past", meent grote baas Patrick Lefevere.

"Ik ben zeer blij dat ik deze nieuwe sponsor kan aankondigen. Ten eerste is het logo blauw en wij houden van blauw", lachte Lefevere bij de persvoorstelling in Carcassone, op de tweede rustdag van de Tour. "Ten tweede gaat het om jonge mensen die een bier maken met een zekere verantwoordelijkheidszin. Maes 0.0% is een perfecte match met onze ploeg. Geen ander merk kan de boodschap van kameraadschap beter uitdragen dan het "merk van de maten".

A nice Maes 0.0% beer, some delicious fries. Life's good, @yveslampaert 😜#TDF2018 pic.twitter.com/0WofHiC7Fk Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

"Het zal zeker interessant zijn om samen te werken en ons platform in te zetten om het verhaal van het team en het merk op een creatieve manier te vertellen. Ik hoop dat we met deze nieuwe samenwerking onze fans kunnen aanzetten om ook wat vaker voor alcoholvrij bier te kiezen: niet alleen veel gezonder, maar je moet ook niet stoppen met drinken als je nog moet rijden."

"Bij geen enkele wielerploeg is dat groepsgevoel zo sterk als bij het Quick.Step Floors Cycling Team", stelt Jan Bosselaers, marketing directeur van Maes. "Wij hebben geen seconde getwijfeld om met dit unieke team in zee te gaan. Het Quick.Step Floors Cycling Team is een van de grootste en beste wielerploegen ter wereld. Het was meteen duidelijk dat we bij Maes en het Quick.Step Floors Cycling Team dezelfde waarden delen. Dit is geen engagement voor één jaar, maar een partnership voor meerdere jaren."

Het logo van Maes 0.0% zal vanaf 2019 zichtbaar zijn op de rug van de wielertruitjes van Het Quick.Step Floors Cycling Team.

Rest day brings a tasty and cold Maes 0.0% beer to the #TheWolfpack riders who are just one week away from concluding a tough #TDF2018!

Cheers, everyone!#matenmakkersmaes#entrepotescestmaes pic.twitter.com/TqwCVyKjEe Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Démare blijft het boegbeeld bij Groupama-FDJ

Arnaud Démare blijft nog tot eind 2020 de kopman bij Groupama-FDJ. Het Franse team maakte het nieuws over Démares contractverlenging op de rustdag bekend. De 26-jarige sprinter maakt al sinds 2012 deel uit van de stal rond ploegleider Marc Madiot.

"Ik ben blij om mijn avontuur bij Groupama-FDJ te verlengen. De ploegleiding investeert in renners rond mij om de sprint aan te trekken en om mij te helpen in de klassiekers. Ik wil dan ook graag helpen verderbouwen aan dit project", vertelt Démare.

BMC gaat samenwerken met Dimension Data

BMC houdt in 2019 op als titelsponsor van de gelijknamige wielerploeg rond Greg Van Avermaet maar verdwijnt niet uit het peloton. De Zwitserse fietsenfabrikant gaat een partnership voor drie jaar aan met Team Dimension Data, zo is vandaag bekendgemaakt.

De licentie van BMC zal, zo werd eerder bekendgemaakt, worden overgenomen door de nieuwe wielerformatie CCC. Greg Van Avermaet wordt van die ploeg het uithangbord. Na het overlijden van de eigenaar van BMC, Andy Rihs, was de toekomst van de fietsenfabrikant in de wielersport erg onzeker. Door een samenwerking met Team Dimension Data, de ploeg van onder meer Mark Cavendish en Serge Pauwels, blijft BMC de komende jaren verbonden aan de koers.

Druk bijgewoond persmoment bij Team Sky

Rustdag in de Tour en dan staan gewoontegetrouw flink wat persmomenten op de agenda. Ook topfavoriet Chris Froome en geletruidrager Geraint Thomas stonden de verzamelde pers te woord. Beide ploegmaats konden op grote belangstelling rekenen, zo leert een filmpje van onze man ter plaatse. Eén antwoord van beide heren kunnen we al weggeven. Thomas: "Alles draait om de overwinning." Froome: "Het ideale scenario is om als één en twee de laatste tijdrit in te gaan zonder dat er nog concurrentie is van een renner uit een andere ploeg, genre Dumoulin of Roglic."

Optimistisch? Nibali wil via Vuelta naar WK

Wat brengt het wielerseizoen nog voor Vincenzo Nibali? De Italiaan brak een ruggenwervel bij zijn val op Alpe d'Huez, maar zijn ploeg gelooft dat hij eind volgende maand fit aan de start van de Vuelta kan verschijnen. Via de Ronde van Spanje wil de 33-jarige winnaar van Milaan-Sanremo zich klaarstomen voor het WK in Innsbruck, misschien wel het grootste doel van zijn seizoen.

"Het optimistische plan is dat Nibali de Vuelta zal rijden", bevestigde Bahrain-Merida-ploegleider Rik Verbrugghe bij Sporza. "Onze ploegarts heeft al aangegeven dat het de goede richting uitgaat en ik veronderstel dat de Ronde van Spanje wel haalbaar zal zijn. Zeker met het WK in het achterhoofd." Nibali draagt inmiddels al een korset om zijn gebroken wervel te ondersteunen en hij begon al aan zijn revalidatie in het zwembad.

De blik van Nibali is dus alweer naar de toekomst gericht. Maar zijn werkgever is de val nog niet vergeten. Nibali bleef op Alpe d'Huez haken achter de draagriem van een fototoestel van een fan nadat zijn zicht belemmerd werd door Bengaals vuurwerk. Volgens La Gazzetta Dello Sport denkt Bahrain-Merida eraan om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen Tourorganisator ASO. "Het is uit principe dat de ploeg iets wil doen", zei Verbrugghe nog. "We willen iedereen doen inzien dat er een oplossing moet worden gevonden. De politie, organisatie, UCI en de ploegen zullen eens aan tafel moeten zitten. Ik denk dat er eens goed moet worden nagedacht over wat we kunnen doen. Renners mogen nooit het slachtoffer worden van het publiek." (TLB)

Exit Greipel, enter Ewan

'Ja oder nein?' Het was de enige vraag die André Greipel - 93 UCI-zeges in 8 jaar Lotto - nog moest beantwoorden nadat hij van Paul De Geyter, CEO van Lotto-Soudal, in de aanloop naar deze Tour een nieuw contractvoorstel had gekregen. Aangepast aan zijn huidige, correct geschatte marktwaarde, heette het. Lees: zowat de helft minder 'duur' dan de prijs die zijn manager Olaf Albrecht hem toedichtte.

Bij het Belgische WorldTourteam hadden ze er een goed oog in. Het water tussen beide partijen leek lang niet meer zo diep als het enkele weken geleden was geweest. Tot gisteren. Plots: een gortdroog communiqué. 'Lotto-Soudal en André Greipel brengen u op de hoogte dat er een einde komt aan de samenwerking na acht succesvolle jaren.' Verzonden nadat de 36-jarige Duitser zijn ploegmaats via het WhatsApp-groepje op de hoogte had gebracht van zijn vertrek.

De symbolische wissel is dus een feit: exit Greipel, enter de veel jongere (24) en snellere Australiër Caleb Ewan, die overkomt van Mitchelton-Scott. Rest de vraag waar Greipel precies zijn rijke carrière zal afsluiten. Alleszins niet bij Bahrain-Merida. "Greipel is nooit in beeld geweest bij ons", zegt sportdirecteur Rik Verbrugghe. "Zijn maatje Marcel Sieberg is enkel aangetrokken in dienst van Phil Bauhaus." Het Franse procontinentale Fortuneo-Samsic, dan maar? Teammanager Emmanuel Hubert wil er alleszins heel graag een topspurter bij.

Debusschere naar Katusha

Jens Debusschere zet zijn wielercarrière verder bij Katusha-Alpecin. De 28-jarige Dadizelenaar reed sinds zijn profdebuut in 2011 onafgebroken voor het Lotto-team, werd in 2014 in Wielsbeke Belgisch kampioen en won in 2015 een rit in Tirreno-Adriatico en in 2016 Dwars door Vlaanderen. Bij Katusha-Alpecin krijgt hij met Jenthe Biermans, Steff Cras en Baptiste Planckaert drie andere Belgen als ploegmaat en... Dirk Demol, die overkomt van Trek-Segafredo, als ploegleider. Geen verrassende overstap, aangezien Demol met onder meer manager José Azevedo, communicatieverantwoordelijke Philippe Maertens en verzorger Ryszard Kielpinski een aantal ouwe US Postal/Discovery/ RadioShack-getrouwen terugvindt bij de Russische WorldTour-ploeg. (JDK/DNR)