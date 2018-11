KOERS KORT. Punker Boonen grapt op Instagram - Na-Tourcriterium Sint-Niklaas verdwijnt - Pellizotti ruilt fiets in voor volgwagen De wielerredactie

28 november 2018

Punker Boonen

Opvallende foto op Instagram. Tom Boonen pakte op zijn account met een schijnbaar blonde hanenkam uit. De pluk haar werd begeleid met de hashtags ‘punk' en ‘anarchy’. Of hoe Boonen stilaan van alle markten thuis is.

Pellizotti wordt ploegleider bij Bahrain-Merida

Franco Pellizotti is sinds oktober renner af, maar dat betekent niet dat de inmiddels 40-jarige Italiaan de sport vaarwel zegt. De klimmer met de welluidende bijnaam ‘Dolfijn van Bibione’ wordt ploegleider bij Bahrain-Mehrida, de wielerploeg waarvoor hij de laatste twee jaren van zijn carrière reed. Pellizotti blonk in de herfst van zijn loopbaan uit als wegkapitein van Vincenzo Nibali. Nu hoopt de vierde uit de Giro van 2008 die rol vanuit de volgwagen over te nemen.

“Ik ben blij met mijn keuze. Het is een nieuwe omgeving voor mij en ik ben heel benieuwd om te ontdekken hoe het wielrennen er aan de andere kant uitziet. “Ik heb in mijn laatste jaren in mijn rol van wegkapitein veel geleerd over de job van ploegleider”, vertelde Pellizotti aan Cyclingnews. “Het is niet alleen met de auto rijden en bidons uitdelen. Ik hoop dat mijn goeie band met Vincenzo Nibali mij zal helpen als ploegleider.”

Na-Tourcriterium Sint-Niklaas verdwijnt

Er zal volgend jaar na de Ronde van Frankrijk (6-28 juli) geen na-Tourcriterium meer plaatsvinden in Sint-Niklaas. De organisatoren, Golazo, en de stad Sint-Niklaas werken immers een nieuw concept uit. Reden is het slinkende toeschouwersaantal voor het gratis evenement. Daartegenover stond dat de grote vedetten bijna onbetaalbaar werden om rondjes te rijden op en rond de grootste markt van ons land.

De organisatoren strikten dit jaar nog mannen als Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Yves Lampaert en Sonny Colbrelli. Maar nog voor de aanvang van het na-Tourcriterium werd duidelijk dat het evenement aan zijn zwanenzang toe was, dit mede door de tanende publieke opkomst. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) gaf op 1 augustus toe dat er samen met organisator Golazo uitgekeken moest worden naar een ander concept. Bovendien liep het contract tussen beide partijen af voor het criterium.

"Sint-Niklaas heeft een lange historiek in het wielrennen. Zo was er jarenlang de start van de Ronde van Vlaanderen en is er nog steeds de Waaslandcross in Recreatiepark De Ster", meldt Nick Van Den Bosch van Golazo. "Er is tot op heden niets concreets. De eerste onderhandelingen zijn nog maar pas aangevat. Er is vanuit de stad inderdaad interesse voor de start of aankomst van een rit in de Baloise Belgium Tour of BinckBank Tour. Wedstrijden die ook door ons georganiseerd worden. Bovendien is er in die rittenkoersen een live tv-uitzending, wat de stad toch wel nationale en internationale uitstraling geeft. Een na-Tourcriterium in 2019 in Sint-Niklaas is niet meer aan de orde. Maar hoe de vervanger er zal uitzien, daar zijn we nog niet uit", besluit Van Den Bosch.