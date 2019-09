Koers kort. Puck Moonen verhuist naar ander Belgisch team - Toon Aerts is klaar voor openingscross zondag Redactie

Puck Moonen heeft een nieuwe wielerploeg. Op Instagram maakte de 23-jarige Nederlandse wielrenster bekend dat ze voor twee jaar heeft getekend bij het het Oost-Vlaamse Chevalmeire Cycling. Ook daarvoor reed Moonen met Lotto-Soudal voor een Belgische ploeg. Op haar Instagramaccount laat ze weten opgezet te zijn met de nieuwe stap haar in loopbaan. “Ik ben enorm enthousiast!”, schrijft ze. “Na twee ongelukkige jaren ben ik erg blij dat ik een team heb gevonden dat mij zal steunen en die geloof hebben in mijn potentieel als wielrenster.” Ook is ze overtuigd dat Chevalmeire de ploeg is waar ze zich het beste kan ontwikkelen. “Niet alleen als atleet, maar ook als persoon. Het voelt nu al als mijn thuis. Ik kan niet wachten tot het seizoen 2020 begint!”, aldus Moonen.

Internationaal veldritseizoen begint zondag in Eeklo

Zondag wordt in het Oost-Vlaamse Eeklo het internationale veldritseizoen op gang geblazen, live te zien op HLN.be en Q2. Grote afwezigen zijn natuurlijk Wout van Aert (geblesseerd) en Mathieu van der Poel (focus op de weg). Wel present op en rond de Sportterreinen van Eeklo aan de Lionel Pussemierstraat? Zowat de rest van de top van het veldrijden.

Het parcours in Eeklo zorgt voor een eerste test bij de renners en rensters. Twee jaar geleden stak de Nederlander Mathieu van der Poel er met kop een schouders bovenuit op het parcours dat gekenmerkt wordt met enkele schuine kanten, een zandbak, diverse balkjes en enkele heuvels.

“Ik heb er alvast een heel goede zomer opzitten”, verzekert Belgisch kampioen Toon Aerts. “In de Flêche du Sud boekten we met de ploeg meteen goede resultaten. In de Baloise Belgium Tour werd ik vierde in het eindklassement, eigenlijk een onverhoopt succes. Daarna kende ik een dipje met het BK tijdrijden en het BK op de weg. Maar dat kwam ik vlug te boven. Eigenlijk kwam me dat goed uit want zo kon ik even gas terugnemen om dan weer volop op te bouwen na een korte vakantie.”

Eeklo is de eerste cross van het seizoen. Voor iedereen een test om na te gaan hoe goed de conditie is. Dat is voor mij niet anders. Ik kan ook geen vergelijking maken wat betreft mijn voorbereiding met het jaar daarvoor. Ik kreeg in 2018 immers af te rekenen met een tekenbeet. Dat speelde aardig in op mijn systeem. Nu kwam ik de zomer probleemloos door. Ik denk dat ik er wel zal staan. Of dat goed genoeg is om zondag meteen mee te doen voor de winst, is een open vraag”, aldus Aerts.

Het kan ook het seizoen worden van Michael Vanthourenhout. De West-Vlaming stond de voorbije vier edities steevast op het podium in Eeklo. “Ik denk dat mijn vormpeil voldoende in orde is om al iets te laten zien in mijn eerste cross dit seizoen. Ik sukkelde deze zomer wel wat met de maag maar de laatste weken verloopt alles naar wens en dus leef ik naar Eeklo toe met een goed gevoel”, vertelt Vanthourenhout. “Die eerste cross is voor iedereen wel een test. Het parcours in Eeklo ligt me, ideaal als start. Hopelijk wordt het niet te warm want tegen de hitte kan ik niet zo goed. Vorig jaar kenden we een hele periode goed weer waardoor er een opeenvolging kwam van de zogenaamde formule-1 crossen. Na Eeklo gaat het richting Amerika. Ik werk nu ook met een nieuwe trainer en denk dat ik wel wat progressie heb gemaakt.”

Laatste vijf winnaars in Eeklo

2013: Sven Nys

2014: Tom Meeusen

2015: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2017: Mathieu van der Poel (Ned)

Belgisch kampioen Tim Merlier hoopt zondag te scoren in Antwerp Port Epic

Zondag vindt de tweede editie van de Antwerp Port Epic (1.1) plaats. Om 11u11 trekt het peloton zich op gang vanaf het Schengenplein aan de Kattendijk. De Antwerp Port Epic ontstond nadat de Schaals Sels in 2018 werd opgesplitst in de Schaal Sels Merksem en de Antwerp Port Epic. Er wacht de renners zondag 187 km langs de Antwerpse haven, winderige polders en stroken met onverharde wegen en kasseizones.

Na de start op het Eilandje trekt men naar de Scheldedijk van Zwijndrecht waar de officiële start volgt. Via Beveren-Waas, waar na 3 km koers een eerste kasseizone wordt aangedaan, gaat het richting polders met passages in Kieldrecht en Kallo. In Berendrecht, Zandvliet, Stabroek en Hoevenen worden enkele lussen afgewerkt waarin telkens kasseistroken en onverharde wegen zijn opgenomen. Via Ekeren bereikt men de haven van Antwerpen om zo koers te zetten richting het Schengenplein waar de eindmeet getrokken ligt.

Omstreeks 16u15 kennen we de opvolger van Guillaume Van Keirsbulck, die de eerste editie van de Antwerp Port Epic op zijn naam wist te schrijven. Van Keirsbulck zal zichzelf echter niet opvolgen. Zijn ploeg Team CCC komt niet aan de start in Antwerpen. Dat doet met Mitchelton-Scott slechts één WorldTourteam. In totaal nemen er achttien ploegen deel. Wel van de partij is Belgisch kampioen Tim Merlier (Coredon-Circus).

“Ik was er al twee keer derde, al heette de koers toen nog de Schaal Sels. Het wordt dus stilaan tijd dat ik daar eens ga winnen”, lacht Merlier. “De combinatie tussen een wegrit en hier en daar wat rijden op onverharde wegen en kasseistroken ligt me wel. Pech speelt natuurlijk ook altijd een zeer bepalende rol. Vorig jaar reed ik op een heel slecht moment lek. Meteen was het over. Ik keer pas begin oktober opnieuw terug naar het veldrijden. Ik leg dus eerst nog de focus op de vele najaarswedstrijden op de weg zodat ik mijn Belgische kampioenstrui nog wat kan showen.”

Deelnemende ploegen:

Corendon-Circus, Michelton-Scott, Israel Cycling Academy, Vital Concept-B&B hotels, Wallonie-Bruxelles, Wanty-Groupe Gobert, Roompot-Charles, Beat Cycling Club, Sport Vlaanderen-Baloise, Development Team Sunweb, Total-Direct Energie, EvoPro Racing, Metec, Monkey Town, Start Cycling Team, Tarteletto-Isorex, Cibel, Team Differdange-Geba.