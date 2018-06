Koers kort: Prudhomme toont eerste bergetappe van Tour de France - Van der Poel mag vieren in Franse rittenkoers, nog twee crossers op podium Redactie

Bahrain-Merida leidt na eerste dag, voor Lotto en Quick-Step

Bahrain-Merida heeft als leider de eerste dag van de Hammer Series in Nederlands-Limburg afgesloten. Met 1371 punten bleef de Bahreinse WorldTour-formatie Lotto Soudal (973) en Quick-Step Floors (781) ruim voor.

Tijdens een door plensbuien verpeste eerste dag toonde Tim Wellens (Lotto Soudal) zich zeer bedrijvig. De Limburger was steeds vooraan te vinden en bezorgde zijn team kostbare (berg)punten. De grote ster van de dag was echter de jonge Mark Padun (Bahrain-Merida). De 21-jarige Oekraïner profiteerde van een rustig moment om samen met de Rus Pavel Sivakov (Sky) te ontsnappen. Padun reed zijn medevluchter in het slot los, zodat hij de laatste drie maal als eerste over de Vaalserberg kwam. Het leverde zijn team een karrevracht aan punten op, waardoor Bahrain-Merida de tweede dag mag starten als koploper.

Zaterdag staat in Nederlands-Limburg de sprintrace (Hammer Sprint) op het programma, terwijl zondag de Nederlandse editie van de Hammer Series wordt afgesloten met een ploegenachtervolging (Hammer Chase). De ploegen mogen per onderdeel vijf van hun zeven renners inzetten.

Andrea Pasqualon boekt ritwinst in Ronde van Luxemburg dankzij verkenning

Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) was de sterkste in de tweede en ingekorte etappe van de Ronde van Luxemburg. De Italiaan liet in een sprint bergop in Schifflange iedereen achter zich. De verkenning die hij deed samen met zijn sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren en Frederik Veuchelen voor de start van de proloog in Luxemburg leverde dus zijn vruchten af

"Mijn team leverde een hele dag fantastisch werk. Zij hielden me in volle finale steeds vooraan zodat ik in een uitgelezen positie kon beginnen aan de slotklim", stelde Andrea Pasqualon. "Ik wist pas in de laatste 20 meter dat ik zou winnen. Voor mij reed immers Alex Kirsch nog en ik moest een bocht om hem heen maken om er nog over te geraken".

Andrea Pasqualon verkende nog voor de proloog deze etappe. "Samen met mijn sportdirecteur Hilaire Van Der Schueren en Frederik Veuchelen verkende ik woensdagnamiddag de laatste helling. We reden met het peloton de eerste ronde halfweg de beklimming en draaiden toen af. Maar de finale ging tot helemaal boven. Er zaten enkele pittige stukken bij. Na de voorlaatste bocht wist ik dat ik goed vooraan moest zitten en na de laatste curve zat het helemaal goed. Mijn tweede zege is binnen", straalde Andrea Pasqualon

De Italiaan komt zo op kousenvoeten bij leider Alexander Krieger geslopen en volgt op 5 seconden in de tussenstand. "Deze Ronde van Luxemburg duurt nog tot zondag. Natuurlijk wil ik het beste eruit halen en dat kan met de steun van mijn sterke ploeg. Vergeet niet dat deze etappe slechts 90 kilometer was. Het ging er dus heel hectisch aan toe. Mijn ploegmakkers hebben al die tijd de zaak gecontroleerd. Zonder hen boekte ik deze zege helemaal niet."

Mathieu van der Poel pakt zege en leiderstrui in eerste rit in lijn

De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn ambities kracht bijgezet in de eerste etappe van de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne (2.1). Van der Poel, vorig jaar eindwinnaar en gisteren tweede in de proloog ondanks een polsblessure, was na 176 kilometer tussen Renault St Berthevin en Gorron in een massaspurt sneller dan de Fransman Marc Sarreau (Groupama-FDJ) en de Duitser Max Kanter (Sunweb Development Team). De Nederlandse veldrijder is ook de nieuwe leider.

Landgenoten Thomas Joseph en Gianni Vermeersch toonden zich onderweg bedrijvig in de vlucht van de dag. Tot de finish reikte hun poging echter niet. In de finale werden door het peloton nog diverse andere aanvalspogingen ongedaan gemaakt. Een val, met onder meer sprinter Jon Aberasturi, ontsierde het slot. De verwachte groepsprint kwam er alsnog en daarin was Van der Poel duidelijk de sterkste. De Boucles de la Mayenne duurt nog tot zondag.

Nog een extra anekdote. Bij de podiumceremonie verschenen naast Mathieu van der Poel nog twee veldrijders. Eli Iserbyt mocht de jongerentrui aantrekken, Gianni Vermeersch leidt in het bergklassement.

Victoire d'étape, maillot jaune et maillot vert pour Van Der Poel aujourd'hui sur les @boucles53 💪 #Boucles53 pic.twitter.com/uLXZRqsrM8 Simon Courteille(@ El_Sim7) link

Fiets van Chris Froome werd zes keer gecontroleerd tijdens voorbije Giro

De fiets van eindwinnaar Chris Froome werd tijdens de voorbije Giro zes keer gecontroleerd. Dat maakte de Internationale Wielerunie (UCI) bekend. De UCI maakte van de strijd tegen technologische fraude één van zijn prioriteiten. De fiets van Simon Yates, die bijna de hele Giro het roze droeg, werd liefst elf keer gecontroleerd.

De fietsen werden gecontroleerd met behulp van een mobiele röntgenunit, geïnstalleerd op een trailer. Eén van de controles voor Froome vond plaats na de negentiende etappe, waarin hij een fameuze solo van 80 km - met onderweg onder meer het dak van de Giro, de Colle delle Finestre - uit zijn benen schudde. In totaal werden 58 renners aan 1440 controles onderworpen. Er werd niets abnormaals aangetroffen.

Naast de röntgenunit, waarvan de UCI er slechts één bezit en die tijdens de Giro voor het eerst in een grote ronde werd getest, heeft de Internationale Wielerunie ook de beschikking over thermische camera's, die ook al in de Tour van 2016 werden gebruikt. "We willen laten zien dat onze renners geen motortjes gebruiken en dat iedereen met gelijke wapens strijdt", zei de nieuwe UCI-voorzitter, de Fransman David Lappartient, in maart.

In januari 2016 had veldrijdster Femke Van den Driessche de twijfelachtige primeur als eerste in de geschiedenis van de wielersport te worden betrapt op het gebruik van mechanische fraude. Ze kreeg een schorsing van zes maanden opgelegd.

Prudhomme toont eerste bergetappe van Tour de France

Onze Chef Wielrennen is op stap met Michel Prudhomme. De Tourbaas monsterde alvast de allereerste bergetappe van de Ronde van Frankrijk. Op 17 juli krijgen de renners 158,5 kilometer voor de wielen geschoven en zijn de klassementsmannen aan zet. Met de Montée du Plateau des Glières als opvallende beklimming. Na 68,5 kilometer moet het peloton een onverharde weg van 1.800 meter overbruggen.

Quick.Step neemt twee Belgen meer naar Dauphiné

Quick.Step-Floors heeft zijn selectie voor het Critérium du Dauphiné bekend gemaakt, met daarbij twee Belgen. Laurens De Plus (22) maakte vorige maand zijn comeback in de Ronde van Californië en mag nu ook in de Dauphiné aantreden. En met Pieter Serry (29) zit er nóg een Belg in de selectie van Quick.Step. Het is zijn eerste koers sinds Luik-Bastenaken-Luik.

Met de Nederlander Fabio Jakobsen nemen de mannen van Patrick Lefevere ook een sprinter mee, Bob Jungels en Julian Alaphilippe zijn de kopmannen. De Dauphiné is traditiegetrouw dé voorbereidingskoers op de Tour, dat op 7 juli van start gaat.

De volledige selectie: Laurens De Plus (Bel), Fabio Jakobsen (Ned), Julian Alaphilippe (Fra), Bob Jungels (Lux), Niki Terpstra (Ned), Pieter Serry (Bel) en James Knox (GB).

Are you excited about the @dauphine? Then have a look at the Quick-Step Floors roster for the 70th edition of the prestigious race and see what are @alafpolak's thoughts before the start: https://t.co/EPHh8G0FQZ#Dauphine pic.twitter.com/tofpUVncSO Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Anzegem presenteert parcours BK tijdrijden

Donderdag 21 juni vindt het Belgisch kampioenschap tijdrijden plaats in het West-Vlaamse Anzegem. Vandaag werd het parcours en het programma voorgesteld tijdens een persmoment in het gemeentehuis van Anzegem. Het BK tijdrijden wordt het tweede in een reeks van vier Belgische kampioenschappen op Anzegemse bodem. De kers op de taart volgt in 2020 met het BK op de weg.

De eliterenners zonder contract werken in en rond Anzegem twee ronden van 14,4 vlakke kilometers tegen de klok af. De eerste renner vertrekt om 12u30. Vorig jaar was David Boucher de snelste eliterenner zonder contract in Chimay. Na een korte pauze is het om 13u45 de beurt aan de eliterenners bij de vrouwen. Zij leggen eveneens 28,8 kilometer af. Titelverdedigster Ann-Sophie Duyck zal als laatste van start gaan. Voor de renster van Cervélo Bigla kan het haar vijfde opeenvolgende tijdrittitel worden. Tot slot starten de eliterenners met contract bij de mannen om 15u. Zij leggen drie ronden of 43,2 kilometer af. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) verdedigt zijn titel en mag als laatste van het startpodium rijden.

Het BK tijdrijden is het tweede Belgisch kampioenschap dat door de vzw Anzegem Cycling wordt georganiseerd. Vorig jaar zette de vzw ook al het BK tijdrijden bij de jeugd op touw. Volgend jaar vindt in Anzegem dan weer het BK op de weg bij de jeugd plaats. Maar de inwoners van Anzegem kijken vooral uit naar 28 juni 2020. Dan strijden de eliterenners bij de vrouwen en de mannen er namelijk om de driekleur op de weg.

Drie dagen na het BK tijdrijden, op zondag 24 juni, staan in Binche de Belgische kampioenschappen op de weg voor mannen en vrouwen elite op het programma.

Winnaar Ronde van Vlaanderen U23 wordt ploegmaat van Vanmarcke

Het Australische wielertalent James Whelan debuteert binnenkort als profrenner bij EF Education First - Drapac p/b Cannondale, de Amerikaanse WorldTourploeg van Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck.

Whelan, in april winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor beloften (U23), zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar.

Dit seizoen zal de jonge Aussie nog als stagiair uitkomen, om dan in 2019 te debuteren als neoprof.