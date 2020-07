KOERS KORT. Preidler veroordeeld voor rol in Operatie Aderlass - Tourstart in 2024 in Italië? Wielerredactie

22 juli 2020

14u19 0

Preidler krijgt een voorwaardelijke straf van twaalf maanden

De Oostenrijkse voormalige wielrenner Georg Preidler is woensdag door een rechtbank in Innsbruck veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden en een boete van 2880 euro. De uitspraak is nog niet definitief. Preidler, die vorig jaar een schorsing van vier jaar van de UCI kreeg, werd aangeklaagd omdat hij tussen 2017 en 2019 met prestatieverhogende middelen wielerorganisatoren “bedroog”. De hele zaak raakte bekend als Operatie Aderlass.

Centraal in de dopingzaak stond dokter Mark Schmidt uit Erfurt. Hij verstrekte doping aan atleten uit meerdere sporttakken. Tijdens het WK noordse ski in februari 2019 in Seefeld en Innsbruck vielen speurders binnen in zijn kantoor. Midden september begint het proces van Schmidt in München. De arts wordt ervan beschuldigd de drugswet en antidopingwet te hebben overtreden.

Grand Départ in 2024 in Italië?

Het is best mogelijk dat de Ronde van Frankrijk in 2024 in Italië vertrekt. Tourbaas Christian Prudhomme was vandaag in Bologna om gesprekken te voeren met verantwoordelijken van de regio en Italiaans bondscoach Davide Cassani. Een Grand Départ in Italië zou een primeur zijn. Dit jaar start de Tour in Nice, volgend jaar is het de beurt aan het Deense Kopenhagen.

#TourDeFrance, un altro passo in avanti per l'arrivo della Grand Boucle per la prima volta in Italia, con partenza dalla #EmiliaRomagna e da #Firenze: incontro a #Bologna di @sbonaccini con @DarioNardella e il direttore della corsa Christian Prudhomme https://t.co/GzHsMi6AVb pic.twitter.com/1Ent4gWxYC Stefano Bonaccini(@ sbonaccini) link