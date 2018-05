KOERS KORT: Pozzato laat Giro vallen voor zieke vader - Dumoulin: "Niet bang voor de strijd" Redactie

02 mei 2018

Titelverdediger Dumoulin heeft nog meer vertrouwen in ploeg

Met een pak meer ervaring begint de Nederlander Tom Dumoulin in Jeruzalem aan de 101e editie van de Giro. Als wereldkampioen tijdrijden is hij vrijdagmiddag rond kwart voor vijf (een uur vroeger in België) de laatste renner die op het 9,7 kilometer lange tijdrit-parcours verschijnt. Volgens de titelverdediger is Rohan Dennis de grote favoriet voor de overwinning op de openingsdag.

Dumoulin begint met veel vertrouwen aan de Italiaanse rittenkoers. "Ik weet dat ik me slecht ga voelen. Dat heeft iedereen in de race. Je moet gewoon altijd in jezelf blijven geloven. Natuurlijk is er wel een verschil met vorig jaar, toen ik aan de Giro begon met het idee dat ik niets had te verliezen. Zo probeer ik het nu weer, al moet ik zeggen dat het dit voorjaar niet erg lukte. Toen reed ik veel rond met het gevoel dat ik alles had te verliezen", zei de Limburgse coureur van Team Sunweb op een drukbezochte persconferentie in Jeruzalem.

Hij put ook extra vertrouwen uit de kracht van de ploeg die hem de komende drie weken zal bijstaan. "In de vorige Giro hadden we een uitgebalanceerde ploeg die echter niet de beste was van het peloton. Ik denk dat het team nu met name beter is bewapend voor de bergetappes. Al moet je afwachten hoe de koers zal verlopen en of iedereen ook in topvorm verkeert. We kunnen nog altijd niet de concurrentie aan met de blokken van Mitchelton-Scott en Sky, maar ik ben niet bang voor de confrontatie." In de Ronde van Italië krijgt Dumoulin Louis Vervaeke aan zijn zijde.

Pozzato laat Giro vallen voor zieke vader

Filippo Pozzato moet verstek laten gaan voor de 101e Giro, die vrijdag in Jeruzalem begint. De 36-jarige Italiaan is in allerijl naar huis teruggekeerd om bij zijn zieke vader te zijn, zo melden Italiaanse media. Zijn plaats bij Wilier Triestina-Selle Italia wordt ingenomen door de Italiaan Alex Turrin. Voor Pozzato zou het de achtste Giro worden. In 2010 won hij een etappe.

Belgisch kampioen tijdrijden bij beloften wordt prof bij Sport Vlaanderen

Sasha Weemaes wordt vanaf 1 juli profrenner bij Sport Vlaanderen - Baloise. Hij ondertekende een contract tot en met 2020, zo bevestigt de procontinentale wielerploeg. Het nieuws komt een dag nadat de 20-jarige Weemaes zich in Vresse-sur-Semois tot Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften kroonde. De jonge renner komt over van EFC-L&R-Vulsteke, het team van ploegleider Michel Pollentier.

Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt kersvers Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften Sasha Weemaes! De 20-jarige renner rijdt momenteel bij het team EFC-L&R-VULSTEKE en tekende een profcontract dat loopt van 1 juli 2018 tot & met 2020 @sashaweemaes @EFC_LR_VULSTEKE SportVl - Baloise(@ TeamSVB) link

Derde sponsor voor team van Pozzato

Nieuwe sponsor voor Wilier Triestina - Selle Italia tijdens de Giro. Het team van Filippo Pozatto kan vanaf volgende week rekenen op de sponsoring van het Taiwanese Bryton. Het bedrijf is tot het einde van het seizoen de derde grote sponsor van de ploeg.

Het logo van Bryton komt op de buik van het tenue te staan bij de ProContinentale formatie. Het bedrijf wordt op de ploegsite ‘een van de wereldleiders in elektronica-producten voor fietsers’ genoemd en is gespecialiseerd in de productie van fietscomputers.

De naam Bryton toevoegen aan de officiële ploegnaam mag niet, omdat daarin maximaal twee sponsors mogen worden genoemd. De naam van een regio, provincie of plaats mag dan weer wel daarnaast.