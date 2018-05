KOERS KORT: Pozzato laat Giro vallen voor zieke vader - Belgisch kampioen tijdrijden beloften naar Sport Vlaanderen-Baloise Redactie

02 mei 2018

14u52 0

Pozzato laat Giro vallen voor zieke vader

Filippo Pozzato moet verstek laten gaan voor de 101e Giro, die vrijdag in Jeruzalem begint. De 36-jarige Italiaan is in allerijl naar huis teruggekeerd om bij zijn zieke vader te zijn, zo melden Italiaanse media. Zijn plaats bij Wilier Triestina-Selle Italia wordt ingenomen door de Italiaan Alex Turrin. Voor Pozzato zou het de achtste Giro worden. In 2010 won hij een etappe.

Belgisch kampioen tijdrijden bij beloften wordt prof bij Sport Vlaanderen

Sasha Weemaes wordt vanaf 1 juli profrenner bij Sport Vlaanderen - Baloise. Hij ondertekende een contract tot en met 2020, zo bevestigt de procontinentale wielerploeg. Het nieuws komt een dag nadat de 20-jarige Weemaes zich in Vresse-sur-Semois tot Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften kroonde. De jonge renner komt over van EFC-L&R-Vulsteke, het team van ploegleider Michel Pollentier.

Sport Vlaanderen - Baloise verwelkomt kersvers Belgisch kampioen tijdrijden bij de beloften Sasha Weemaes! De 20-jarige renner rijdt momenteel bij het team EFC-L&R-VULSTEKE en tekende een profcontract dat loopt van 1 juli 2018 tot & met 2020 @sashaweemaes @EFC_LR_VULSTEKE SportVl - Baloise(@ TeamSVB) link

Derde sponsor voor team van Pozzato

Nieuwe sponsor voor Wilier Triestina - Selle Italia tijdens de Giro. Het team van Filippo Pozatto kan vanaf volgende week rekenen op de sponsoring van het Taiwanese Bryton. Het bedrijf is tot het einde van het seizoen de derde grote sponsor van de ploeg.

Het logo van Bryton komt op de buik van het tenue te staan bij de ProContinentale formatie. Het bedrijf wordt op de ploegsite ‘een van de wereldleiders in elektronica-producten voor fietsers’ genoemd en is gespecialiseerd in de productie van fietscomputers.

De naam Bryton toevoegen aan de officiële ploegnaam mag niet, omdat daarin maximaal twee sponsors mogen worden genoemd. De naam van een regio, provincie of plaats mag dan weer wel daarnaast.