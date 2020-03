KOERS KORT. Positieve signalen over revalidatie Jelle Wallays Redactie

04 maart 2020

Revalidatie verloopt gunstig voor Jelle Wallays

Jelle Wallays (Lotto Soudal) is al volop bezig met zijn revalidatie nadat hij in februari een scheur opliep van de quadricepspees. De tweevoudig winnaar van Parijs-Tours (2014 en 2019) zit intussen al opnieuw op de fiets en begint nu de trainingsintensiteit op de weg op te bouwen. Wallays zal dit voorjaar echter niet meer in actie komen.

“Deze blessure heelt heel langzaam”, legde Wallays uit. “Dokters vertelden me dat een scheurtje van één millimeter een maand rust zal inhouden. Wel, de scheur in mijn quadricepspees was wel vier millimeter groot. Dan weet je al genoeg. Ik spendeer dagelijks zo’n vier uur bij de kinesist. En ik rij al met de fiets, rustig en zeker zonder te forceren. Maar ik train pijnvrij en dat is toch ook al zeer hoopgevend.”

Het is het tweede jaar op rij dat de Lotto-Soudal-renner het voorjaar mist. Vorig jaar was er die zware val in de Ronde van San Juan in Argentinië. Nu ligt Jelle Wallays opnieuw in de lappenmand tijdens het voorjaar.

“Ik hoop dat ik mijn seizoen net als vorig jaar op het einde nog kan goedmaken”, aldus Wallays. “Ik won toen Parijs-Tours en reed nog de Vuelta. Ik ging vorig jaar wel door een helse periode. Ik weet nu beter waarom ik terugvecht en ik weet dat ik zal terugkomen. Bovendien word je door tegenslag als renner eigenlijk mentaal sterker. Natuurlijk wil ik zo snel als mogelijk een rugnummer opspelden, maar ik moet volledig in orde zijn. Te vroeg hervatten is met deze blessure zeker niet aan de orde.”