KOERS KORT. Porte geeft verstek voor Parijs-Nice en kiest voor Catalonië - Benoot haalt wellicht Strade Bianche De wielerredactie

05 maart 2019

10u29 0

Parijs-Nice komt te vroeg voor Richie Porte, die wel in Catalonië start

Richie Porte zal Parijs-Nice dit jaar geen derde keer winnen. De Australiër heeft de ‘Koers naar de Zon’, die zondag begint, uit zijn programma geschrapt. In de plaats zal hij de Ronde van Catalonië rijden, zo laat Trek-Segafredo weten. De 34-jarige ronderenner nam begin vorige maand deel aan de Herald Sun Tour. Daarna werd hij geveld door een bronchitis en liep zijn trainingsschema vertraging op. “Wij hebben dat gemerkt in de UAE Tour. Gezien de omstandigheden komt Parijs-Nice te vroeg”, legt teamarts Scott Major uit.

“Parijs-Nice was een belangrijk voorjaarsdoel voor de ploeg maar ook voor mij. Ik won de koers in 2013 en 2015 en wilde er graag terugkeren om te proberen een derde keer te winnen”, zegt Porte, die in januari een rit won in de Tour Down Under en tweede werd in de eindstand na Daryl Impey. “Ik vind het jammer dat het niet zal lukken en wil de ploeg bedanken voor het begrip. Ik heb er vertrouwen in dat ik, mits een goed trainingsblok vanaf nu tot eind maart, klaar zal zijn om op topniveau te presteren in de Ronde van Catalonië.”

Trek-Segafredo neemt met Edward Theuns een Belg mee naar Parijs-Nice (10-17 maart). De rest van de selectie bestaat uit de Fransman Julien Bernard, de Italiaan Giulio Ciccone, de Nederlander Koen de Kort, de Duitser John Degenkolb, de Luxemburger Alex Kirsch en de Colombiaan Jarlinson Pantano.

Benoot wellicht klaar voor Strade Bianche

Bij Lotto-Soudal willen ze nog 48 uur afwachten om een definitieve beslissing te nemen, maar de kans dat Tiesj Benoot de Strade Bianche zal rijden lijkt redelijk groot. De snijwonde in Benoots linkerknie heelt goed, maar het is nog afwachten of er geen vuil is achtergebleven dat nog kan gaan ontsteken. Benoot viel zaterdag in de Omloop en een gapende wonde in zijn knie moest gehecht worden. De Lotto-renner was vorig jaar de beste in de Strade.