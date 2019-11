KOERS KORT. Politt gaat mee naar Israel Cycling Academy - Movistar strikt Deense tijdritbelofte Redactie

Politt naar Israel Cycling Academy

De Duitser Nils Politt gaat volgend seizoen de kleuren van Israel Cycling Academy verdedigen. De Duitser reed sinds 2015 voor Katusha. Die ploeg houdt volgend seizoen op te bestaan en geeft z'n proflicentie door aan het team uit Israel. De tweede van Parijs-Roubaix van dit jaar maakt nu net als veertien andere ploegmaats bij Katusha de overstap naar de Israëlische formatie. Onder meer Rick Zabel en Mads Wurtz Schmidt zetten ook al hun krabbel.

Deense tijdritbelofte Norsgaard naar Movistar

Movistar heeft zich versterkt met de Deen Mathias Norsgaard. De 22-jarige beloftevolle tijdrijder komt over van het Deense procontinentale team Riwal Readynez, waar hij nog een contract had tot eind 2020. Movistar neemt die overeenkomst over. Norsgaard won dit jaar een etappe in de Ronde van de Toekomst en de Duo Normand (samen met Rasmus Quaade). Op het voorbije WK tijdrijden bij de beloften in Yorkshire viel hij als vierde net naast het podium. Een jaar eerder, in Innsbruck, pakte hij wel brons op het WK tijdrijden voor beloften. De vorige twee jaar won hij ook telkens de Chrono des Nations voor beloften. Norsgaard wordt bij Movistar ploegmaat van onze landgenoot Jürgen Roelandts.

Baanrenner Zakharov jaar langer bij Astana

Astana heeft het contract van baanrenner Artyom Zakharov met één seizoen verlengd. De 28-jarige Kazach rijdt sinds 2016 voor Astana. Zakharov, die Aziatisch kampioen omnium werd in 2013, probeert zich momenteel te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Op de weg was hij goed voor de nationale titel in 2017.