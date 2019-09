KOERS KORT. Poels ruilt Ineos voor Bahrain-Merida - Valverde leidt Spaanse selectie op WK Redactie

18 september 2019

13u33

Belga

Kristoff sprint naar zege in Slovakije

De openingsrit in de Ronde van Slovakije (2.1) komt op naam van Alexander Kristoff. De Noor van UAE Team Emirates snelde na 138,2 km in Bardejov naar de zege voor het Deceuninck-Quick.Step-duo Michael Morkov en Elia Viviani. Straks staat nog een tijdrit op het programma.

De openingsrit in de Ronde van Slovakije was een korte en vlakke etappe, voer voor sprinters dus en een vroege vlucht maakte dan ook niet veel kans.

Toch kozen met onze landgenoot Kenny Molly, Erik Fetter, Florian Kierner, Rasmus Bøgh Wallin, Alexandre Delletre en Anders Skaarseth zes dapperen om hun kans te gaan. Deceuninck-Quick.Step, UAE Team Emirates en Groupama-FDJ gaven hen evenwel niet veel voorsprong, maximaal 2:15 en met nog 10 km voor de boeg werden met Skaarseth en Wallin de twee laatste vluchters bij de lurven gevat en begon de voorbereiding van de sprint.

Op de lichtjes hellende finish, belegd met kasseien, was het Alexander Kristoff die zich de sterkste toonde, goed voor zijn zevende overwinning van het seizoen. Hij begint aan de 7,4 km lange tijdrit in Bardejov als leider.

Wout Poels ruilt Ineos voor Bahrain-Merida

Wout Poels rijdt de volgende twee seizoenen voor Bahrain-Merida. De 31-jarige Nederlander verlaat Team Ineos. In de Nederlandse krant De Telegraaf bevestigt de renner de overstap. Hij volgt dezelfde weg als Rod Ellingworth, de coach die hem eerder begeleidde bij Sky en al in april naar Bahrain-Merida verhuisde. “Hij is ook de persoon die mij overtuigd heeft om voor deze ploeg te rijden”, zegt Poels. “Ik kijk naar deze nieuwe uitdaging uit, waar weer nieuwe mogelijkheden voor me liggen.”

Poels stapte eind 2014 van Quick.Step over naar Sky (ex-Ineos). In het shirt van het Engelse topteam zorgde hij mee voor Tourzeges van Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Een zesde plaats in de Vuelta van 2017 (op 7 minuten van winnaar Froome) is zijn beste resultaat in een grote ronde.

Zijn belangrijkste overwinning behaalde de Nederlander in 2016 toen hij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. Dit seizoen won hij een rit in de Dauphiné.

Bij Bahrain-Merida wordt Poels teamgenoot van Dylan Teuns. Kopman Vincenzo Nibali verlaat het team voor Trek-Segafredo.

Valverde leidt Spaanse selectie op WK

Titelverdediger Alejandro Valverde is kopman in de Spaanse selectie voor de WK-wegrit in Yorkshire (29 september). Hij krijgt drie ploegmaats van bij Movistar naast zich: Imanol Erviti, José Joaquin Rojas en Marc Soler.

Bondscoach Pascual Momparler selecteerde ook Ion Izagirre (Astana), Gorka Izagirre (Astana), Luis Leon Sanchez (Astana), Jonathan Castroviejo (Ineos) en Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida). Alleen de 23-jarige Cortina was nooit een teamgenoot van Valverde. Castroviejo en Lluis Mas (Movistar) verdedigen de Spaanse kleuren in de tijdrit (25 september).