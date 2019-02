KOERS KORT. Ploeg van Mathieu van der Poel krijgt wildcard voor Amstel Gold Race, net als Wanty-Gobert Wielerredactie

06 februari 2019

10u21

Bron: Belga 0

Ploeg van Mathieu van der Poel krijgt wildcard voor Amstel Gold Race, net als Wanty-Gobert

Corendon-Circus, het team van wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel, heeft een wildcard gekregen voor de Amstel Gold Race. Dat heeft de organisatie laten weten. Ook Wanty-Gobert en Sport-Vlaanderen Baloise mogen aan de start verschijnen.

De organisatie deelde vandaag zeven wildcards uit. Ook Vital Concept-B&B Hotels, Israel Cycing Academy, Roompot-Charles en Bardiani-CSF mogen op zondag 21 april de wedstrijd in Nederlands-Limburg afwerken.

Van der Poel zal in zijn thuisland dus kunnen tonen wat hij op de weg in zijn mars heeft. De Nederlander veroverde afgelopen zondag de regenboogtrui in het veldrijden, maar maakt er geen geheim van ook op de weg te willen schitteren. Zo liet hij eerder optekenen om dit voorjaar enkele klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen, te willen rijden.

Koersdirecteur Leo van Vliet maakte vandaag de 7 wildcards voor de 54e Amstel Gold Race bekend. De wildcards zijn uitgereikt aan@roompot_charles

Corendon Circus@TeamWantyGobert@yallaACADEMY @TeamSVB @Bardiani_CSF

Vital Concept CT



54e Amstel Gold Race 21 april 2019 pic.twitter.com/ctb3hHK6lc Amstel Gold Race(@ Amstelgoldrace) link