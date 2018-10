KOERS KORT. Pinot pakt de bloemen in Milaan-Turijn - Bennett wint tweede rit in Turkije De wielerredactie

10 oktober 2018

17u54

Bron: Belga 0

Pinot pakt de bloemen in Milaan-Turijn

Thibaut Pinot heeft Milaan-Turijn (Ita/1.BC) gewonnen. De Fransman van Groupama-FDJ toonde zich op de Superga de sterkste bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Miguel Ángel López (Astana), die op 1,3 kilometer van het einde ten val kwam, en wereldkampioen Alejandro Valverde. Er eindigden geen Belgen in de top tien.

Onze landgenoot Thomas De Gendt, voor het eerst weer aan de start van een koers na zijn bergtrui in de Ronde van Spanje, trok al vroeg in de wedstrijd op avontuur met Krists Neilands, Umber Orsini en Willie Smith. Maximaal kreeg dit kwartet zes minuten van het peloton waar Movistar en Groupama-FDJ de wedstrijd in handen namen.

Finaal zou Willie Smith als laatste gegrepen worden, net voorbij de voet van de Superga, de slotklim van 4,9 km, gemiddeld 9,1 procent, die het peloton twee keer over moest in deze Italiaanse semiklassieker. Het was wereldkampioen Valverde die de debatten opende, met nog 21 km voor de boeg. Hij kreeg veel renners op zijn wiel, maar niemand in steun en dus viel het weer stil. Wel werd het pak uitgedund tot zo'n 30 renners. Uiteindelijk kregen we een kopgroep met vier renners: Rafal Majka, David Gaudu, Thibaut Pinot en de wereldkampioen, maar in de afdaling zouden er nog zo'n tiental terugkeren op het wiel van de koplopers.

Alles viel te herdoen op de slotklim. Een trio had net daarvoor wat afstand genomen: andermaal Gaudu, verder Jakob Fuglsang en Daniel Martinez. Ze reden zo'n 18 seconden bij elkaar, maar eens op de klim zakte die bonus snel. Tim Wellens wilde het steilste gedeelte van de klim niet afwachten en trok in de aanval op 4,1 km: veel snee zat er echter niet op, al na 200 meter werd hij weer bijgebeend, vooral door het werk van Ben Hermans.

Een snedige versnelling van Adam Yates had meer succes en hij dichtte, samen met een sterke Pinot, het kloofje op de drie koplopers op 3,3 kilometer voor de meet. Maar de groep van Valverde was niet ver en hij zette aan op 2,9 km. Enkele jongens vooraan moesten lossen en we kregen vijf koplopers, want ook Miguel Angel Lopez had zijn wagonnetje bij Valverde, Pinot, Gaudu en Fuglsang aangepikt.

In de slotfase kon Pinot toch ontsnappen. Lopez zou enkele meters tekort komen om de Fransman nog bij te benen bergop. Hij moest vrede nemen met een tweede plek, Valverde werd derde. Pinot volgt op de erelijst Rigoberto Uran op.

Sam Bennett wint tweede rit in Turkije

Sam Bennett heeft de tweede rit in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De Ier van Bora-Hansgrohe toonde zich de snelste in een massasprint. Bennett haalde het voor de Colombiaan Alvaro Hodeg en de Italiaan Simone Consonni. Edward Theuns eindigde op de zesde plaats.

Bennett neemt de leiderstrui over van Maximiliano Richeze, die de openingsrit won. Vorig jaar wist de spurter maar liefst vier etappes te winnen in de Ronde van Turkije. Dit jaar staat zijn zegeteller op vijf stuks, na drie ritzeges in de Giro en de eendagskoers Rund um Köln.

Tour-trofee Geraint Thomas gestolen

De Coupe Omnisports die Geraint Thomas eind juli als winnaar van de 105de Ronde van Frankrijk ontving, is gestolen. Dat meldt zijn team Sky.

Team Sky leende vorige maand de trofee uit aan de Italiaanse fietsproducent Pinarello voor een tentoonstelling tijdens The Cycle Show in Birmingham. De organisatoren ontdekten na afloop van het driedaagse evenement dat de Coupe Omnisports verdwenen was. De politie is een onderzoek gestart.

"Het is ongelooflijk jammer dat dit gebeurd is", zegt Thomas. "Het spreekt vanzelf dat de trofee betrekkelijk weinig waard is voor diegene die ze genomen heeft, maar ze betekent veel voor mij en voor het team. Hopelijk is die persoon bereid de trofee terug te geven. Een trofee is belangrijk, maar uiteraard zijn de fantastische herinneringen aan deze ongelooflijke zomer het belangrijkst. En niemand kan die wegnemen."

De trofeeën die Team Sky recent won in de drie grote rondes (naast de Tour 2018 met Thomas ook de Vuelta 2017 en Giro 2018 met Chris Froome) werden recent tentoongesteld op verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk, om zo de fans de kans te geven ze van nabij te kunnen bewonderen.