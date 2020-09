KOERS KORT. Pidcock wint slotrit en eindklassement Giro voor beloften Redactie

05 september 2020

Pidcock zet puntjes op de i in ‘Baby Giro’

In de slotrit van de Ronde van Italië voor beloften heeft Tom Pidcock z'n derde etappe gewonnen. De Brit haalde het in Aprica voor onze landgenoot Henri Vandenabeele. Pidcock is ook eindwinnaar van de ‘Baby Giro’, de eerste Brit in de geschiedenis van de beloftenkoers.

💗@Tompid (@TrinityRacing_ ) vince il Giro d'Italia Giovani U23 @EnelGroupIT 2020!



💗@Tompid (@TrinityRacing_ ) wins the 2020 Giro d'Italia Giovani U23 @EnelGroupIT!#giroditaliau23 #girogiovani2020 pic.twitter.com/P46GliQlvL Giro d'Italia Giovani Under 23(@ giroditaliau23) link