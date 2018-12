KOERS KORT. Pidcock viert op Citadel van Namen - Ruta del Sol presenteert parcours - Gilbert verklapt langer verblijf Capecchi De wielerredactie

23 december 2018

Pidcock wint bij beloften op Citadel van Namen

Tom Pidcock soleerde in Namen naar de zege bij de beloften. De Italiaan Jakob Dorigoni werd tweede, wereldkampioen Eli Iserbyt kende veel pech en moest vrede nemen met een derde stek.

De start bij de beloften werd ontsierd door een valpartij achteraan. De toppers werden niet gehinderd en namen al meteen bij aanvang van de cross het commando: Pidcock, Iserbyt, de Fransen Antoine Benoist en Eddy Finé en de Italiaan Jakob Dorigoni.

Na één ronde waren er dus vijf leiders. In ronde twee toonde Pidcock zijn kunsten. Iserbyt kon als enige de versnelling van de Brit volgen en we kregen een leidersduo op de Citadel.

Pech speelde op de schuine kanten evenwel zijn rol en een lekke band sloeg Iserbyt terug naar een vijfde stek. Benoist schoof op naar plek twee, Finé en Dorigoni vochten om de derde plaats.

Op Pidcock stond intussen geen maat en hij soleerde naar de zege met bijna driekwart minuut voorsprong op de tweede. Iserbyt had zich terug in de wedstrijd geknokt, naar plek twee, maar verspeelde die plaats net voor de laatste bocht aan Dorigoni door opnieuw een lekke band. De West-Vlaming zou als derde finishen.

Pidcock, eerder ook al winnaar in Tabor en Koksijde, verstevigt zijn leidersplaats in het klassement van de wereldbeker. Hij telt nu 220 punten, 40 meer dan de Fransman Antoine Benoist, vierde in Namen. Dorigoni is derde met 135 punten. Iserbyt, die er niet bij was in Tabor, telt als vierde 131 punten.

Cortjens toont zich de beste junior in Namen

Ryan Cortjens heeft de wereldbekermanche veldrijden voor junioren in Namen op zijn naam gebracht. Hij soleerde naar de zege voor wereldkampioen Ben Tullett en Witse Meeussen, die zijn leidersplaats in het klassement wel verstevigt.

Heel wat junioren kozen ervoor om gisteren de Soudal Classics in Sint-Niklaas over te slaan met het oog op de zware wedstrijd in Namen. En dat bleek ook een goede keuze, want de wind en regen gaven nog extra pigment aan de cross die door het parcours alleen al bijzonder lastig is.

Ryan Cortjens voelde zich duidelijk in zijn sas, meteen na de start nam hij het initiatief. Een kanonstart, want na één ronde telde hij al een halve minuut bonus op vier achtervolgers: Witse Meeussen, de Tsjech Jan Zatloukal, de Italiaan Davide Toneatti en de Duitser Tom Lindner.

Meeussen zag het niet graag gebeuren en zette in de tweede ronde de achtervolging in. Hij kreeg meteen Tullett op zijn wiel, die was teruggekeerd na een lekke band. De wereldkampioen liet Meeussen al snel achter zich en leek op weg naar Cortjens, maar de Brit moest gas terugnemen en zou vrede moeten nemen met een tweede plaats op ruim een halve minuut. Meeussen vervolledigde het podium op 1:08.

Het is de vijfde overwinning op rij voor Cortjens. Eerder toonde hij zich de beste in Zonhoven, Overijse, Essen en Hasselt. Een paar weken voordien bracht hij ook de Superprestige in Gavere op zijn naam, goed voor zes overwinningen al dit seizoen.

Witse Meeusen behoudt zijn leidersplaats in het klassement van de wereldbeker. Hij telt 215 punten, 98 meer dan de Europese kampioen Pim Ronhaar, die in Namen niet van de partij was. Thibau Nys, 17de op de Citadel, is derde met 105 punten.

Ruta del Sol presenteert parcours

De Ruta del Sol (20-24 februari) bestaat ook dit seizoen uit vijf etappes. Dat heeft de organisatie van de Spaanse rittenkoers bekendgemaakt. De eerste twee dagen lijken de sprinters te bikkelen om de bloemen, waarna een individuele tijdrit van 16 kilometer op het programma staat. Onderweg moeten de renners over een col van derde categorie. Nadien volgt met een etappe met twee bergen van eerste categorie de koninginnenrit. De koers eindigt met een tocht naar Alhaurín de la Torre.

Tim Wellens stak dit jaar de eindzege op zak en is ook in 2019 van de partij. Met de broers Yates en Esteban Chaves krijgt de renner van Lotto-Soudal wel af te rekenen met stevige concurrentie.

Capecchi wellicht toch langer bij Deceuninck-Quick.Step

Eros Capecchi (32) blijft dan toch bij Deceuninck-Quick.Step. Officieel is de deal nog niet gecommuniceerd, maar volgens ploegmaat Philippe Gilbert kan de Italiaan rekenen op een verlengd verblijf. “Goed nieuws dat je toch aan boord blijft”, schreef onze landgenoot op Twitter. Capecchi leek op zoek te moeten gaan naar een nieuwe werkgever, maar manager Patrick Lefevere lijkt dus van gedachten te zijn veranderd.

