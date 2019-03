KOERS KORT. Philipsen maakt debuut in Milaan-Sanremo, Deceuninck-Quick.Step trekt kaart Alaphilippe-Viviani in La Primavera Redactie

20 maart 2019

17u29 1

Jasper Philipsen maakt debuut in La Primavera

Fernando Gaviria en Alexander Kristoff zijn zaterdag de kopmannen van UAE Team Emirates in Milaan-San Remo. Voorts mag onze landgenoot Jasper Philipsen zijn debuut maken in La Primavera, zijn eerste monument.

Gaviria brak nog geen potten in Milaan-Sanremo. Bij zijn eerste deelname werd hij 79ste, nadat hij ten val kwam in de laatste bocht en in een uitstekende positie zat voor de sprint. In 2017 eindigde hij als vijfde en vorig jaar haalde hij de start niet na een valpartij in de Tirreno-Adriatico. Wel droomt de sprinter van succes in de Italiaanse klassieker. Vorige week moest hij nog vrede nemen met een derde plaats na Elia Viviani in de sprint in de Tirreno. “Dat hoort bij koersen”, zei hij toen, “je kan niet elk sprintduel winnen. Ik voel me alleszins goed, de benen zijn in orde en ik kijk uit naar Milaan-Sanremo, één van de mooiste koersen van het jaar voor een sprinter.”

Naast hem start ook Alexander Kristoff die de voorbije zes jaar telkens in de top tien finishte in La Primavera, met de zege in 2014 als uitschieter. Of de Noor zelf mag sprinten is niet duidelijk. In de UAE Tour, waar beide sprinters samen waren gestart, werkte hij als lead-out voor Fernando, met succes overigens. Ook in de Tour zal hij als leadout fungeren voor de Colombiaan, maar na bijna 300 kilometer mag hij in San Remo misschien nog eens zijn eigen kans gaan.

De selectie: Sven Erik Byström (Noo), Fernando Gaviria (Col), Alexander Kristoff (Noo), Marco Marcato (Ita), Jasper Philipsen (Bel), Oliviero Troia (Ita), Diego Ulissi (Ita)

Deceuninck - Quick.Step met Viviani en Alaphilippe naar Primavera

Deceuninck - Quick-Step start met de Italiaanse kampioen Elia Viviani en de Fransman Julian Alaphilippe als kopmannen aan Milaan-Sanremo, het eerste klassieke wielermonument van het wielerseizoen. Daarnaast start het team ook met drie Belgen in de rangen: Philippe Gilbert, Tim Declercq en Belgisch kampioen Yves Lampaert. De Argentijn Maximiliano Richeze en de Tsjech Zdenek Stybar vervolledigen de selectie voor La Primavera. Voor Gilbert wordt het de vijftiende deelname aan de Italiaanse klassieker, twee keer (2008 en 2011) eindigde hij er op het podium.

Viviani en Alaphilippe deden vorige week nog wat vertrouwen op in Tirreno-Adriatico, waar ze hun team in totaal drie ritzeges bezorgden. Als het tot een sprint komt op de Via Roma is de 29-jarige Viviani een van de topfavorieten. In het andere scenario wordt er gekeken naar man in vorm Alaphilippe, die naast twee ritzeges in de Tirreno al won in de Strade Bianche en zijn seizoen startte met twee ritoverwinningen in de Ronde van San Juan en eentje in de Ronde van Colombia. Bij zijn eerste deelname aan La Primavera werd hij in 2017 meteen derde. “We hadden een prachtige week in de Tirreno”, vertelde de Fransman. “Het team is sterk en we hebben heel wat mogelijkheden. Wat de moraal betreft zit het ook bij wel goed na die twee ritzeges. Ik hoop ook in Milaan-Sanremo over die vorm te kunnen beschikken.”

Lorena Wiebes mag zich als eerste op de erelijst schrijven in Nokere

Lorena Wiebes (Parkhotel-Valkenburg) heeft de eerste editie van Nokere Koerse voor vrouwen elite gewonnen. De Nederlandse haalde het na een massasprint van de Duitse Lisa Klein. Lotte Kopecky pakte de laatste podiumplaats. Kelly Van Den Steen werd zesde, Annelies Dom finishte als negende.

1. Lorena Wiebes (Ned/Parkhotel-Valkenburg) de 121,6 km in 3u13:05 (gem 37,787 km/u)

2. Lisa Klein (Dui)

3. Lotte Kopecky

4. Amy Pieters (Ned)

5. Teniel Campbell (TTo); 6. Kelly Van Den Steen; 7. Susanne Andersen (Noo); 8. Maria van ‘t Geloof (Ned); 9. Annelies Dom; 10. Roxane Fournier (Fra)

Vincenzo Nibali hoopt ook dit jaar sprinters te slim af te zijn

Bahrain-Merida verschijnt met de Italiaan Vincenzo Nibali als absolute speerpunt aan de start van de 110de editie van Milaan-Sanremo. Vorig jaar ging Nibali er op 6,5 kilometer van de meet alleen vandoor en zo bleef hij het sprintende peloton nipt voor. Een huzarenstukje dat hij dit jaar nog eens hoopt over te doen. “Ik ben blij met de signalen die ik kreeg tijdens de Tirreno”, bekende Nibali. “Ze tonen aan dat mijn conditie uitstekend is. In Milaan-Sanremo wordt het niet makkelijk, maar ik zal er wel alles aan doen.”

Met Dylan Teuns heeft Bahrain-Merida ook een Belg in de rangen voor La Classicissima. De overige renners in het team zijn Marcel Sieberg, Matej Mohoric, Sonny Colbrelli, Heinrich Haussler en Kristijan Koren.