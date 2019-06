KOERS KORT. Philipsen debuteert in Tour, geen Gaviria bij UAE Emirates - 4 jaar schorsing voor Preidler en Denifl Redactie

27 juni 2019



Vier jaar schorsing voor Preidler en Denifl

De internationale wielerunie UCI heeft nog eens twee renners geschorst die betrokken zijn bij de bloeddopingzaak Operation Aderlass. Het gaat om de Oostenrijkers Stefan Denifl en Georg Preidler. Zij bekenden eerder al klant te zijn geweest van de omstreden sportarts Mark Schmidt.

De UCI gaat met de schorsingen mee in het besluit van de Oostenrijkse antidopingorganisatie ÖADR, die oordeelde dat Preidler en Denifl de antidopingregels hebben geschonden. Beide wielrenners zijn voor vier jaar geschorst, van 5 maart 2019 tot 4 maart 2023. Preidler en Denifl kunnen nog in beroep bij sporttribunaal CAS.

Eerder schorste de UCI al de Italiaan Alessandro Petacchi, de Slovenen Kristijan Koren en Borut Bozic en de Kroaat Kristijan Durasek.

Schmidt is de spil in het dopingschandaal dat eind februari uitbrak rond de WK noordse ski in Oostenrijk. De arts coördineerde vanuit zijn praktijk in Erfurt honderden illegale bloedtransfusies. Tenminste 21 atleten uit acht verschillende landen en vijf verschillende sporten zijn verdacht in het onderzoek.

Philipsen debuteert op zijn 21ste in Tour, geen Gaviria bij UAE Emirates

Jasper Philipsen mag op zijn 21ste debuteren in de Ronde van Frankrijk. Het sprinttalent, begin dit seizoen ritwinnaar in de Tour Down Under, is opgenomen in de selectie van UAE Team Emirates. “Een woord: opgewonden. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen. Het is een droom deel uit te maken van deze ploeg in de Tour. Ik zal alles geven om de ploeg te helpen de doelen te realiseren”, schrijft Philipsen in een reactie op Twitter.

Philipsen zal alvast niet moeten knechten voor Fernando Gaviria. De Colombiaanse rassprinter won in de voorbije Giro nog een rit, maar stapte in de zevende etappe af met kniepijn. Hij maakt geen deel uit van de selectie. Vorig jaar was Gaviria in het shirt van Quick.Step goed voor twee ritzeges in de Tour. De Ier Daniel Martin werd vorig jaar achtste en won ook al twee ritten in ‘La Grande Boucle’. Martin gaat opnieuw voor een goed klassement. Hij kan onder meer rekenen op de steun van de Colombiaan Sergio Henao (twaalfde in de Tour 2016) en de Italiaan Fabio Aru, ex-eindwinnaar van de Vuelta en vijfde in de Tour van 2017. Na flink wat blessureleed richt Aru zich in Frankrijk niet op het klassement.

De Noorse krachtpatser Alexander Kristoff gaat net als in 2018 (1) en 2014 (2) voor ritwinst. Hij krijgt zijn landgenoten Sven Erik Bystrom en Vegard Stake Laengen naast zich. De Portugees en ex-wereldkampioen Rui Costa, ook drievoudig ritwinnaar in de Tour (2011 en 2013), vervolledigt de selectie. De Tour begint op 6 juli in Brussel.