KOERS KORT. Philipsen aan het feest in Limousin - Ben Hermans toch naar de Tour De wielerredactie

20 augustus 2020

18u05 2

Philipsen wint in Tour du Limousin

Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) heeft donderdag de derde rit in de Ronde van de Limousin op zijn naam geschreven. Philipsen bleef na 177,9 kilometer tussen Ussac en Chamberet in een sprint de Brit Jake Stewart (Groupama-FDJ) voor. Benjamin Declercq (Arkéa Samsic) eindigde als derde, voor Piet Allegaert (Cofidis).

Voor UAE-Team Emirates is het de tweede opeenvolgende ritoverwinning in Frankrijk nadat Fernando Gaviria gisteren de handen in de lucht mocht gooien.

De vierde en laatste rit voert de renners vrijdag over 167 kilometer van het Lac de Saint-Pardoux tot Limoges.

Ben Hermans alsnog naar de Tour

Israel Start-Up Nation heeft Ben Hermans (34) toch opgenomen in de selectie voor de Ronde van Frankrijk. Dat is verrassend, want tot voor kort leek Hermans geen deel uit te maken van de Tourplannen van zijn ploeg. Hij zou een alternatief programma voorgeschoteld krijgen, met onder meer de Waalse koersen, Tirreno en Vuelta. Maar in de herfst van zijn carrière rijdt Hermans nu toch voor het eerst de Tour. “Ik ben blij dat ik de selectie heb gehaald voor Tour, tenslotte de grootste wedstrijd ter wereld”, zegt Hermans. “Ik kijk vooral uit naar de zware bergritten. In onze ploeg zullen acht renners zitten die allemaal kunnen mikken op ritwinst.”