KOERS KORT. Petr Vakoc droomt al van comeback: "Hoop binnen 100 dagen weer een wedstrijd te rijden"

06 november 2018

Hij kreeg groen licht van de dokters en zijn contract werd bij Quick.Step met een jaar verlengd. Niets dan goed nieuws dus voor Petr Vakoc. De 26-jarige Tsjech werd in januari op trainingsstage in Zuid-Afrika aangereden door een vrachtwagen en liep daarbij een breuk in enkele ruggenwervels op. De Tsjech miste het volledige seizoen, maar na een lange revalidatie hoopt hij er in 2019 opnieuw te staan. “Na drie operaties, maanden revalideren en het langzaam opvoeren van de trainingsarbeid, lijk ik stilaan klaar voor een comeback”, zegt de 26-jarige Vakoc dinsdag in een communiqué van zijn ploeg. “Ik wil niet alleen de draad van het normale leven oppikken maar ook gaan koersen. Mijn doel is over honderd dagen weer te kunnen starten. Als alles volgens plan gaat, zal ik dan een rugnummer opspelden en met de rest van de Wolfpack aan de startlijn staan.”

Vakoc komt ook nog even terug op het ongeval en doet een opvallende suggestie. “Ik weet dat je niet alle ongelukken kan uitsluiten maar het risico kan wel worden verkleind. Mensen in auto’s beseffen vaak niet hoe gevaarlijk het is renners voorbij te steken met een marge van slechts enkele centimeters. Dit is een onderwerp waar ik al maanden mee bezig ben. Ik wil dat de situatie verbetert. Misschien moet er een regel worden ingevoerd die bepaalt dat er bij het voorbijsteken van renners minimaal anderhalve meter afstand is. Dat is al in veel landen de standaard.”

