KOERS KORT. Peter Sagan komt naar na-Tourcriterium in Herentals - De klap te veel voor Moscon? De wielerredactie

24 juli 2018

09u33

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0

Australiër Howson start niet meer in 16de Tourrit

Damien Howson moet de Ronde van Frankrijk verlaten. De 25-jarige renner van Mitchelton-Scott heeft een breukje in zijn rechterhand en staat vandaag niet meer aan de start van de zestiende etappe. Howson was één van de renners die zondag in de slotfase van de vijftiende rit in Carcassonne ten val kwamen. Ook Serge Pauwels ging toen neer en brak daarbij zijn elleboog.

"Ik ben extreem ontgoocheld dat ik op deze manier een grote ronde moet verlaten", zegt de Australiër, de nummer 102 in het klassement, in een tweet van zijn ploeg. "Het zou mooi geweest zijn om samen met de ploeg over de streep in Parijs te bollen. Hopelijk halen we in de slotweek nog het succes dat we verdienen."

Het peloton trekt vandaag de Pyreneeën in voor een etappe over 218 km tussen Carcassonne en Bagnères-de-Luchon.

Sagan na Aalst ook naar Herentals

De organisatie van het na-Tourcriterium in Herentals, dat plaatsvindt op donderdag 2 augustus, heeft een akkoord bereikt met Peter Sagan. "Na drie jaar is het ons eindelijk gelukt", zegt een tevreden voorzitter Charles Van de Wouwer. "Het wordt nu een week nagelbijten dat de wereldkampioen zonder ongelukken Parijs haalt."

Erwin Vervecken, die als vrijwilliger mee het peloton voor het Herentalse Boretti na-Tourcriterium samenstelt, kreeg gisteren op de tweede rustdag in de Tour het goede nieuws. Sagan, de regerende wereldkampioen en groenetruidrager, is maandag 30 juli (daags na de slotrit op de Champs-Elyséees) ook een van de blikvangers op het 83ste na-Tourcriterium in Aalst, zo raakte gisteren al bekend.

Wout van Aert komt niet naar Herentals. Het criterium past niet in zijn voorbereidig op het EK in Denemarken. "Heel jammer, want Wout is er als peter van ons goede doel To Walk Again altijd graag bij. Wout is natuurlijk ook een grote publiekstrekker als lokale vedette. Ons plan om twee regenboogtruien te tonen zal dus niet slagen. Dit jaar toch niet", aldus Charles Van de Wouwer.

De klap te veel voor Moscon?

Team Sky-manager Dave Brailsford kan niet lachen met de actie van zijn renner Gianni Moscon (24). De Italiaan die zondag in de rit naar Carcassonne de Fransman Elie Gesbert een klap uitdeelde en na afloop door de jury uit de Tour werd gezet.

"Onaanvaardbaar", zei Brailsford gisteren. "Uiteraard steun ik de jury in haar beslissing. Regels zijn er om na te leven. Slaan hoort niet. Niet in de koers, niet in onze maatschappij." Door Moscons uitsluiting vat Team Sky de Pyreneeën dus aan met een helper minder. "Hij laat de ploeg in de steek", benadrukte Brailsford. "Gelukkig is er maar een week meer te gaan. Sommigen zullen iets harder moeten werken, maar ik vermoed niet dat dit het uiteindelijke resultaat in Parijs zal beïnvloeden."

Ook kopmannen Froome en Thomas spraken van een grote ontgoocheling. "We kunnen er jammer genoeg niets aan veranderen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Laat ons snel opnieuw focussen op de koers", vertelde Thomas. Froome trad de geletruidrager bij. "We zijn enerzijds ontgoocheld in het feit dat we een renner minder hebben, anderzijds ook in de actie van Gianni zelf. Het zal ons niet helpen in onze relatie met het Franse publiek."

Op de vraag of Moscon ontslagen wordt, kwam geen antwoord. "Dat is aan het management om te oordelen", aldus Froome en Thomas in koor. Brailsford wil pas knopen doorhakken na de Tour. Feit is dat Team Sky de licht ontvlambare Trentijn vorig jaar al een schorsing van zes weken oplegde na racistische uitlatingen aan het adres van Kevin Reza. "Een herhaling kan tot contractbreuk leiden", werd toen gecommuniceerd. In het besef dat Team Sky er alles wil aan doen om zijn imago op te poetsen, zou dit wel eens de klap te veel kunnen geweest zijn. (DNR)