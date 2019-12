KOERS KORT. Pedersen Deens renner van het jaar -Schachmann maakt van Olympische Spelen hoofddoel Wielerredactie

29 december 2019

18u32 0

Tokio hoofddoel voor Schachmann

De Duitser Maximilian Schachmann gaat volgend jaar resoluut voor de olympische titel in Tokio. De puncher van Bora-Hansgrohe bevestigde dat aan het Duitse Radsport News. “Ik richt me volgend seizoen vooral op de Spelen. Dat is het grote doel.” Daarnaast maakte Schachmann bekend dat hij volgend jaar naast de Giro ook voor de eerste keer de Vuelta gaat betwisten.

Schachmann kroonde zich vorig seizoen tot Duits kampioen en presteerde consistent in de Ardennenklassiekers met top-5-noteringen in de Amstel Gold Race (5de), de Waalse Pijl (5de) en Luik-Bastenaken-Luik (3de). Ook won hij drie ritten in de Ronde van het Baskenland, een rit in de ronde van Catalonië en de GP Industria. In 2018 won hij al eens een rit in de Ronde van Italië.

Mads Pedersen verkozen tot Deens Wielrenner van het Jaar

Mads Pedersen (Trek-Segafredo), regerend wereldkampioen wielrennen, is verkozen tot Wielrenner van het Jaar in Denemarken. Dat kondigde de Deense wielerfederatie aan. Hij volgt Michael Valgren op. Mads Pedersen, 24 jaar, pakte op 29 september de regenboogtrui in het Engelse Harrogate, Yorkshire, voor de Italiaan Matteo Trentin en de Zwitser Stefan Küng. Pedersen, die in 2020 zijn eerste Ronde van Frankrijk zal rijden, werd zo de eerste Deense wereldkampioen wielrennen.