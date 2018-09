KOERS KORT. Pauwels hervat competitie - Dimension Data strikt Gasparotto - Nederland met indrukwekkend achttal naar WK De wielerredactie

04 september 2018

Serge Pauwels mag na elleboogbreuk competitie hervatten

Serge Pauwels mag opnieuw koersen. De 34-jarige renner van Dimension Data kreeg groen licht na een controle van zijn elleboog in het ziekenhuis. De breuk is goed geheeld en dus staat niets nog deelname aan competitie in de weg.

Pauwels brak zijn elleboog in de Tour de France, in de finale van de rit op 22 juli naar Carcassone. Zijn Tour was voorbij. Daags nadien onderging hij een operatie. Maandag moest hij langs op controle bij chirurg Roger Van Riet in het AZ Monica in Deurne. "Uit onderzoek blijkt dat de breuk perfect is geheeld en dus kreeg ik groen licht om weer in competitie te treden", vertelt een gelukkige Pauwels.

Pauwels hoopt nu nog steeds op een ticket voor het WK in Innsbruck dat plaatsvindt op 30 september en voer is voor klimmers. "Ik rijd mijn eerste wedstrijd in de Ronde van Slowakije met de nationale ploeg", gaat hij verder. "Die ploeg is een mix van Belgische beloften en profs en de wedstrijd vindt plaats van 12 tot 16 september. Daarna volgen nog een aantal koersen in Italië en hopelijk ook dat WK in Innsbruck natuurlijk."

Bondscoach Kevin De Weert maakt zijn selectie bekend op 10 september, dus voor de Ronde van Slovakije, al sluit dat niet uit dat Pauwels al wordt opgenomen in de selectie of er later nog aan wordt toegevoegd.

Gasparotto naar Dimension Data

Dimension Data heeft nogmaals toegeslagen op de transfermarkt. De Zuid-Afrikanen hebben de komst van Enrico Gasparotto aangekondigd. De 36-jarige Italiaan komt over van Bahrein-Merida.

'Gaspa' werd dit voorjaar derde in de Amstel Gold Race (een wedstrijd die hij won in 2012 en 2016) en zesde in Luik-Bastenaken-Luik. Op zijn erelijst staan tien profzeges, waaronder een nationale titel op de weg in 2005 toen hij voor Liquigas uitkwam. De Italiaan droeg ook het shirt van onder meer Astana en Wanty-Groupe Gobert.

Nog meegeven: eerder trok Dimension Data onder meer Michael Valgren Andersen, Lars Bak, Danilo Wyss en Roman Kreuziger aan.

Nederland trekt met indrukwekkend achttal naar WK

Nederlands bondscoach Thorwald Veneberg heeft zijn selectie voor het WK wielrennen in Innsbruck bekendgemaakt. De namen: Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek en Pieter Weening.

"Zowel met de elite-mannen, als de elite-vrouwen rijden we een uitstekend seizoen. Met drie wereldkampioenen is Nederland op meerdere vlakken de favoriet. Het selectieve parcours dat de WK-organisatie heeft uitgetekend past bij de selectie die afreist naar Oostenrijk. Wij gaan er alles aan doen om de wereldtitels in Nederland te houden", aldus Veneberg op de site van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie).

