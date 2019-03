KOERS KORT. Passerende trein houdt peloton op in Parijs-Nice - Van Breussegem wint Wanzeel Koerse Redactie

13 maart 2019

18u58

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0

Passerende trein houdt peloton op in Parijs-Nice

Het peloton werd vandaag in Parijs-Nice opgehouden bij een spoorwegovergang. Na tachtig kilometer koers gingen de slagbomen naar beneden, drieënhalve minuut later kon de grote meute opnieuw vertrekken. De dertien vluchters werden niet gehinderd door de passerende trein, maar moesten nadien ook even halt houden.

Passage à niveau fermé @ParisNice #ParisNice pic.twitter.com/PzZQXO8Ar1 seb piquet(@ sebpiquet) link

Van Breussegem wint eerste kermiskoers van het seizoen

Elias Van Breussegem heeft de 39ste editie van Wanzeel Koerse, een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Wanzele, gewonnen. De 26-jarige haalde het, na 164,8 kilometer of 16 ronden, afgescheiden na een solo in volle finale. Jordi Meeus werd tweede, Lionel Taminiaux vervolledigde het podium. De Brit Gabriel Cullaigh finishte als vierde voor Alex Colman.

De eerste kermiskoers van het seizoen zat lange tijd op slot, tot na 125 kilometer koers zich een kopgroep vormde met zes renners. Dat waren Lionel Taminiaux, Gabriel Cullaigh, Jordi Meeus, Elias Van Breussegem, Alex Colman en Gianni Marchand. Ze boekten nooit meer dan één minuut op het peloton dat voortdurend jacht bleef maken op de vluchters.

In de slotronde spatte de kopgroep uiteen en moesten Alex Colman en Gianni Marchand hun metgezellen laten rijden. Elias Van Breussegem wachtte de spurt met vier niet af en demarreerde in volle finale. Hij kon zo, met een geringe voorsprong, het zegegebaar maken.

Uitslag:

1. Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex) de 164,8 km in 3u48:02

2. Jordi Meeus op 0:06

3. Lionel Taminiaux

4. Gabriel Cullaigh (GBr); 5. Alex Colman 0:46; 6. Gianni Marchand; 7. Enzo Wouters 0:57; 8. Barnabas Peak (Hon); 9. Jens Renders; 10. Jacob Vaughan (GBr); 11. Jacob Hennesey (GBr); 12. Glenn Debruyne; 13. Lennert Teugels; 14. Brent Clé; 15. Dennis Coenen; 16. Matthew Bostock (GBr); 17. Kenny Molly; 18. Tijl Pauwels; 19. Jacob Relaes; 20. Benjamin Verraes; 21. Jari Sneyers; 22. Floris Gerts (Ned); 23. Maxime Vantomme; 24. Jan Maas (Ned); 25. Arne De Groote; 26. Maxime De Poorter; 27. Gil D'Heygere; 28. Daire Feeley (Ier); 29. Dimitri Peyskens; 30. Abram Stockman

Voor de tweed keer in zijn carrière wint Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex) de kermiskoers in Wanzele #HLNLede Hans Fruyt(@ fruytse) link