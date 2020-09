KOERS KORT. Parijs-Roubaix voor vrouwen voorgesteld Redactie

24 september 2020

16u53 0

Parcours Parijs-Roubaix voor vrouwen voorgesteld

In mei kondigde wedstrijdorganisator al de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen aan, vandaag is het parcours ook officieel voorgesteld. Op 25 oktober moeten Annemiek van Vleuten en co 116 kilometer afwerken, waarvan 29,2 kilometer over kasseien. In het parcours zitten 17 kasseistroken. De vrouwenrace wordt in de voormiddag gereden, voor de koers bij de mannen. Het is de eerste keer dat ASO een Parijs-Roubaix voor vrouwen organiseert.

