KOERS KORT. Oververmoeide Aru start niet in de Tour: "Ik ben als een wrak uit de Giro gekomen" De wielerredactie

27 juni 2018

09u28

Bron: Belga 0 Wielrennen Fabio Aru gaat niet van start in de Ronde van Frankrijk (7-29 juli) en zal zaterdag evenmin de Italiaanse kampioenstrui verdedigen in de nationale titelstrijd op de weg. Dat heeft de kopman van UAE Team Emirates bevestigd in de Gazzetta dello Sport.

Aru heeft te hard getraind in aanloop naar de Ronde van Italië en zich uitgeput in de Giro, waar hij in de negentiende etappe afstapte. "Een allergie voor gluten en zuivel speelt ook nog eens parten. Ik ben werkelijk als een wrak uit de Giro gekomen. Die ronde was een nachtmerrie", verklaarde Aru, in 2015 winnaar van de Vuelta.

De 27-jarige ronderenner heeft wel degelijk overwogen de Tour te rijden. "Ik wil revanche, want ik wil niet herinnerd worden als de renner die iedereen zag lijden in de Giro. Maar het is beter als ik rust neem, op de resetknop druk en me prepareer voor de Ronde van Spanje, het WK en de najaarsklassiekers."