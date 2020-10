KOERS KORT. Organisatie Vuelta laat geen publiek toe op cols - Benoot kan deelnemen aan Ronde - Cavendish start in Scheldeprijs Redactie

13 oktober 2020

Organisatie Vuelta laat geen publiek toe op cols, er rijdt ook geen reclamekaravaan

De Ronde van Spanje, die dinsdag in Irun begint, moet het doen zonder toeschouwers op de zwaarste cols. De organisatie van de Vuelta kondigde aan dat bij aankomsten bergop, zoals op de Tourmalet en de Alto de L’Angliru, geen toeschouwers welkom zijn op de slotklim. Ook op een groot aantal andere cols worden de wegen afgesloten voor publiek. De coronamaatregelen hebben de organisatoren verder doen besluiten af te zien van de reclamekaravaan.

De maatregelen zijn genomen na overleg met de gezondheidsinstanties van alle regio’s die de ronde aandoet. “We betreuren dat de situatie rond corona in Spanje het ons niet mogelijk maakt op veel plaatsen toeschouwers toe te laten. De wedstrijd zal verder doorgaan zonder de gebruikelijke commerciële activiteiten, zoals de reclamekaravaan en het Vueltadorp, om op die manier onnodige groepsvorming te voorkomen”, meldt de organisatie achter de Vuelta.

Net als in de Tour de France worden de teams zo veel mogelijk afgeschermd van de toeschouwers. De Vuelta moedigt wielerfans aan de wedstrijd thuis voor de tv te volgen. De Vuelta zou dit jaar eigenlijk in augustus in het Nederlandse Utrecht zijn begonnen. Na het uitstel vanwege de coronacrisis werd besloten daarvan af te zien.

Vanhove bezorgt België op slotdag vijfde Europese titel

Op de laatste dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Italiaanse Fiorenzuola heeft juniore Marith Vanhove de Europese titel veroverd in de tijdrit over vijfhonderd meter. Fabio Van den Bossche zorgde voor bijkomend eremetaal.

Vanhove deed op de vijfhonderd meter enkele tienden van een seconde sneller dan een Oekraïense en Franse concurrente. Maandag veroverde de zeventienjarige West-Vlaamse ook al goud in de ploegkoers bij de meisjes-juniores, toen samen met Katrijn De Clercq. Als eerstejaars mag Vanhove ook komend jaar nog in de juniorescategorie uitkomen.

Ook De Clercq kwam in actie op de slotdag. Ze lag een tijdje op koers voor een medaille in het omnium, maar sloot die uiteindelijk af als zevende. Fabio Van den Bossche veroverde in dezelfde discipline brons bij de beloften. Hij had na de eerste onderdelen zicht op goud, maar moest dat in een spannende slotfase nog afstaan. Noah Vandenbranden werd negende in het omnium voor juniores.

De Belgen keerden met een bijzonder rijke buit terug van het EK: met vijf gouden medailles, tweemaal zilver en driemaal brons was de Belgische selectie één van de meest succesvolle landen. De Europese kampioenschappen baanwielrennen voor eliterenners staan gepland van 11 tot en met 15 november in het Bulgaarse Plovdiv.

Circus-Wanty Gobert start net als Cofidis met slechts 5 renners in Scheldeprijs

Geen voltallig Circus-Wanty Gobert aan de start woensdag van de 108e Scheldeprijs. Timothy Dupont en de Italiaan Andrea Pasqualon hebben in laatste instantie afgehaakt. De ploeg start daarom met slechts vijf in plaats van zeven renners. Ook het Franse Cofidis moet het met slechts vijf renners stellen in Schoten.

“Timothy Dupont voelt zich niet echt super en reed Gent-Wevelgem niet uit”, legde sportdirecteur Steven De Neef uit. “Daarom laten wij hem aan de kant. Andrea Pasqualon blijft nog wat langer in Italië en zal pas eind deze week afzakken naar België. Hij behoort wel tot de selectie voor de Ronde van Vlaanderen.”

Bij Circus-Wanty Gobert hebben ze met Danny van Poppel nog iemand die ook zijn mannetje kan staan als het tot een sprint zou komen op de Churchilllaan. “De kans dat het tot een massasprint komt in Schoten schat ik zeer hoog in”, aldus De Neef. “We rekenen dan bij ons vooral op Danny van Poppel. Hij was de snelste in een groepssprint tijdens de Gooikse Pijl en pakte de week daarop de 3e plaats in de Franse eendagskoers Parijs-Chauny. Tijdens de eerste twee etappes van de BinckBank Tour finishte hij telkens als vierde.”

Ook bij het Franse Cofidis moeten ze het met slechts 5 renners stellen. Dimitri Claeys komt, nadat hij zondag opgaf in Gent-Wevelgem, niet aan de start in Schoten. Wel van de partij zijn Piet Allegaert, Julien Vermote en de Fransen Christophe Laporte met Cyril Lemoine en Damien Touze.

Cavendish neemt nog geen afscheid

Mark Cavendish is opgenomen in de selectie van Bahrain McLaren voor de Scheldeprijs (1.Pro). De Britse sprinter liet zondag na afloop van Gent-Wevelgem nog in tranen weten dat hij misschien zijn laatste wedstrijd had gereden. De 35-jarige Cavendish won de Scheldeprijs drie keer: in 2007, 2008 en 2011. Hij vormt woensdag in en rond Schoten een team met de Italiaan Sonny Colbrelli, de Taiwanees Chun Kai Feng, de Spanjaard Ivan Cortina, de Oostenrijker Marco Haller, de Sloveen Luka Pibernik en de Brit Alfred Wright.

Tiesj Benoot en Sören Kragh Andersen zijn speerpunten bij Team Sunweb

Tiesj Benoot, die zondag nog verstek gaf voor Gent-Wevelgem omdat hij in contact was gekomen met de positief op corona geteste Jan Bakelants, hervat in de Ronde van Vlaanderen. Hij is er samen met de Deen Sören Kragh Andersen het speerpunt binnen Team Sunweb. Voorts maken ook nog de Deen Casper Pedersen en de Nederlander Joris Nieuwenhuis deel uit van de selectie voor ‘Vlaanderens Mooiste’. Eerstgenoemde schreef zondag Parijs-Tours op zijn naam, Nieuwenhuis nam er de laatste podiumplaats in.

“We brengen een sterk team aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Met Casper Pedersen wonnen we Parijs-Tours, Joris Nieuwenhuis werd er derde. Het komt er in de Ronde op aan een hele dag met volle focus te koersen en mee te zijn met een belangrijke uitval voor de finish”, geeft sportdirecteur Michiel Elijzen mee.

“Tiesj Benoot en Sören Kragh Andersen hebben afgelopen weken laten zien dat ze met een goede conditie de Tour de France beëindigden. Maar dit tweetal is dus niet onze enige troef. Ik heb nog enkele andere renners achter de hand om uit te spelen in volle finale”, aldus Elijzen.

Naesen is kopman van AG2R La Mondiale in de Ronde

Oliver Naesen start zondag als leider van het Franse AG2R La Mondiale in de Ronde van Vlaanderen. De 30-jarige ex-Belgisch kampioen krijgt met zijn broer Lawrence en Stijn Vandenbergh twee landgenoten in steun. Romain Bardet rijdt Vlaanderens Mooiste voor het eerst. Voor de Franse ronderenner wordt het zijn laatste wedstrijd in het shirt van het team. Vanaf 2021 fietst hij voor Sunweb.

De rest van de selectie bestaat uit de Fransen Alexis Gougeard en Julien Duval en de Zwitser Silvan Dillier. “Met Oliver Naesen hebben we een stevige troefkaart in handen”, blikt teammanager Julien Jurdie vooruit. “We hopen dat hij eindelijk wat succes heeft want de voorbije weken ging hij een paar keer tegen de grond. Zonder die crash in Gent-Wevelgem zou hij zeker tot het einde met de besten hebben gestreden. We hebben een sterke ploeg rond hem in een wedstrijd waarin alle scenario’s mogelijk zijn.”

Stybar vervangt Morkov bij Deceuninck-Quick.Step

Geen Michael Morkov bij Deceuninck-Quick.Step aan de start van de 108ste Scheldeprijs. De Deen voelt zich niet al te best en hierdoor zal Zdenek Stybar zijn plaats innemen. Een coronatest die onlangs nog bij Morkov werd uitgevoerd leverde wel een negatief resultaat op. Het is dus niet zo dat de Deen out is met corona.

“We moeten schuiven omdat Michael Morkov zich niet zo lekker voelt. Na de eerste symptomen ging men over tot een coronatest maar die bleek gelukkig negatief. Toch nemen we met Morkov geen enkel risico en wordt hij op kant gelaten. Zdenek Stybar zal hem vervangen in de Scheldeprijs van woensdag”, geeft sportdirecteur Wilfried Peeters mee.

De kans dat de 108 Scheldeprijs na een massasprint zal worden beslecht, is groot. “Toch ben je daar nooit zeker van maar de kans is inderdaad wel heel groot. Veel teams zakken met hun sprinters naar Schoten af. Wij kunnen daar Sam Bennett tegenover zetten. Het parcours werd helemaal hertekend. In vorige edities was er eerst de lus doorheen de Nederlandse polders waarin de wind vrij spel had. Nu draaien we toertjes in en rond Schoten. De kans dat het peloton daarin uiteen geranseld wordt is vrij klein. Bovendien hebben, naast ons, veel ploegen baat bij een massasprint. We zouden dus wel eens veel bondgenoten kunnen hebben”, aldus Peeters.

Sleutelbeenbreuk voor Bossuyt na crash op maandag

Shari Bossuyt heeft tijdens een valpartij op de Europese jeugdkampioenschappen baanwielrennen in het Italiaanse Fiorenzuola een sleutelbeenbreuk opgelopen. Ze viel maandag in de afvallingskoers voor rensters onder de 23 jaar. Bossuyt behaalde zaterdag nog een zilveren medaille in de puntenkoers in Fiorenzuola. De 20-jarige West-Vlaamse combineert baanwielrennen met de weg, een discipline waarin ze recent nog podium haalde op het BK voor eliterensters op de weg.

Alexander Kristoff is kopman bij UAE Team Emirates

Alexander Kristoff is de kopman binnen UAE Team Emirates voor de 104de Ronde van Vlaanderen. In de selectie is ook plaats voor Jasper Philipsen. “Ik ben in de opbouw naar mijn topconditie. Ik voelde me wel goed in Gent-Wevelgem maar niet super op de hellingen van die wedstrijd. Het was pas mijn tweede koers na de Ronde van Frankrijk dus ik hoop beter te worden met de Scheldeprijs om dan echt top te zijn voor de Ronde van Vlaanderen”, meldde Alexander Kristoff. Vorig jaar werd de Noor derde na de Italiaan Alberto Bettiol en de Deen Kasper Asgreen. De selectie: Alexander Kristoff (Noo), Ivo Oliveira (Por), Tom Bohli (Zwi), Vegard Stake Laengen (Noo), Sven Erik Byström (Noo), Rui Oliveira (Por) en Jasper Philipsen