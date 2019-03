KOERS KORT. Opgave Groenewegen in Parijs-Nice - Kiryienka heeft hartkwaal - Naesen: “Voel me beter dan vorig jaar” Redactie

16 maart 2019

10u25 0

Groenewegen gaat niet meer van start

Dylan Groenewegen gaat zaterdag niet meer van start in Parijs-Nice. De zevende en voorlaatste etappe leidt de renners naar de top van de Col de Turini, terwijl er ook zondag op de slotdag flink geklommen moet worden. Groenewegen won de eerste twee etappes in de Koers naar de Zon en droeg drie dagen de gele leiderstrui. Gisteren raakte de sprinter van Jumbo-Visma de groene sprinttrui kwijt aan de Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe). Met het oog op de rest van het voorjaar werd besloten dat de Amsterdammer Parijs-Nice vroegtijdig verlaat.

Vasil Kiryienka (Sky) staat aan de kant met hartkwaal

Team Sky zal het voorlopig zonder hardrijder Vasil Kiryienka moeten doen. De 37-jarige Wit-Rus, die dit seizoen nog geen wedstrijd reed, wordt behandeld aan een hartkwaal. “Al onze renners ondergaan elk jaar bij het begin van het seizoen een hartscreening”, legde teamdokter Inigo Sarriegui uit op de website van het team. “Bij Kiryienka vonden we dit jaar een afwijking, die onderzoek vereiste. Dat onderzoek is intussen afgerond en Kiryienka ondergaat nu een behandeling. Hij blijft tot nader order aan de kant.”

Ook trainer Xabier Artetxe beaamde dat “voorzichtigheid geboden is”. “Kiryienka zal het even rustig aan moeten doen. De dokters volgen zijn situatie van dichtbij op. We willen er zeker van zijn dat hij honderd procent fit is voor hij opnieuw aan wedstrijden zal deelnemen.” Kiryienka, een begenadigd hardrijder, kroonde zich in 2015 tot wereldkampioen tijdrijden. Hij pakte ook goud in de tijdrit op de Europese Spelen in 2015 en veroverde vijf nationale titels tegen de klok. Verder won hij ook nog drie etappes in de Giro en eentje in de Vuelta.

Benoot geeft klassement op in Tirreno-Adriatico

Tiesj Benoot reed gisteren lek op vijf kilometer voor de streep in Foligno en verloor 34 seconden. Zijn achterstand op leider Adam Yates bedraagt nu 1:28. Daarmee mag Benoot zijn klassementsambities opgeven. Hij eindigde vorig jaar als vierde in de Tirreno en wilde dit jaar beter doen. Dat gaat dus niet lukken. “Wedstrijden als deze worden vaak met seconden beslist”, zegt Benoot. “Als je dan 34 seconden verliest met een lekke band, weet je het wel.” Benoot zakte van plaats dertien naar plaats zesentwintig. “Top tien rijden lijkt nu haast utopisch. We moeten overschakelen naar een nieuw plan”, zegt Benoot. “Zaterdag en zondag zijn twee etappes die me moeten liggen. Vanaf nu probeer ik mee te spelen voor een ritzege. Vorig jaar kwam ik al dicht (hij werd een keer derde en een keer vierde, red.). Maar nu kan ik met meer risico koersen.” (MG)

Naesen: “Voel me beter dan vorig jaar”

“Gewoon... goed”, noemt Oliver Naesen zichzelf in Parijs-Nice. Maak er gerust ‘uitstekend’ van. Vijf van de zes voorbije dagen reed hij vloeiend rond met kopman Bardet. “Vechten tegen de wind, de hele boel die uiteen spat: dan voel ik me in mijn sas. Romain was een dankbare kopman om voor te werken. Hij volgde vlotjes, liet zich niet op de kant zetten. Zelfs toen ik in kleine gaatjes dook waarvan ik dacht ‘oei, nu ben ik hem kwijt’, bleef hij aan het wiel kleven. Zijn tijdrit, teer punt toch, was beter dan verwacht. Hij en ook Tony (Gallopin, red.) hielden de schade beperkt. Ze staan nog steeds met twee in de top twaalf. Maar Parijs-Nice zullen ze niet winnen. Aan Kwiatkowski en Bernal zal weinig te doen zijn.”

Naesen, gisteren achtste, maakt van de gelegenheid gebruik om zélf een stevige basis te leggen voor de Vlaamse klassiekers. “Een koers waarin je je nog eens lekker moe kan maken”, noemt hij Parijs-Nice. “Ideaal om een pakske te verbeteren. In het slotweekend ga ik mezelf nog een keer uit de haak sleuren. En probeer ik mijn top 20-plaats veilig te stellen. Ik voel me goed. Nóg beter dan vorig jaar zelfs. Alles gaat gelijk vanzelf. Vlotter, automatischer, meer ‘naturel’. Ik moet niet zo liggen vechten. Zo is het echt aangenaam koersen.” (JDK)