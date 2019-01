KOERS KORT. Op bezoek bij Deceuninck-Quick.Step in Calpe - De Ketele loopt sleutelbeenbreuk op - Durbridge verrast Dennis op Australisch kampioenschap tijdrijden De wielerredactie

08 januari 2019

Op bezoek bij Deceuninck-Quick.Step in Calpe

Deceuninck-Quick.Step vertoeft momenteel op stage in het Spaanse Calpe. Onze journalist ter plekke zag hoe de blauwbloezen van Patrick Lefevere zich vanochtend klaarmaakten voor de training. En dat deden ze met de glimlach. Een blik achter de schermen.

Nog meegeven: straks vindt de ploegvoorstelling plaats.

Sleutelbeenbreuk voor Kenny De Ketele

Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise) heeft de strijd moeten staken in de Zesdaagse van Rotterdam. De 33-jarige Oost-Vlaming kwam tijdens de vijfde nacht zwaar ten val in de ploegkoers en keerde voor onderzoek meteen naar België terug. Daar bleek dat De Ketele een sleutelbeenbreuk heeft opgelopen. Hij wordt vandaag nog geopereerd, meldt hij via Instagram. “Mijn Zesdaagse is dus afgelopen”, aldus De Ketele. “Op het moment van de valpartij wist ik eigenlijk al meteen dat mijn sleutelbeen gebroken was. Er wordt vandaag operatief een plaatje geplaatst op mijn gebroken rechtersleutelbeen. Ik vrees dat hier een inactiviteit van toch wel een week mee gemoeid is.”

Na de vierde nacht was De Ketele met Robbe Ghys zesde, op vier ronden van de Deense leiders Lasse Norman Hansen en Jules Hester. “Samen met Robbe was ik in de Zesdaagse teruggekomen uit een verloren positie. We hadden de ploegkoers van de vijfde avond helemaal naar onze hand gezet. Ik had net Robbe afgelost en stuurde naar boven, zonder achterom te kijken. Melvin van Zijl reed tegen mij en ik viel op mijn schouder. Jammer, want samen met Robbe was ik een gooi aan het doen naar de eindzege in deze Zesdaagse. Ik hoop zo snel mogelijk weer op de fiets te zitten. Vandaar ook dat ik me laat opereren. Zo verloopt de revalidatie sneller.”

Dennis troeft Durbridge af in race tegen klok

Wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis is er niet in geslaagd voor de vierde keer op rij de Australische titel in de race tegen de klok te veroveren. Dennis liet zich op de nationale kampioenschappen verrassen door Luke Durbridge, die 21 seconden sneller was op het parcours van 40,9 km in Buninyong (staat Victoria). De derde plaats was voor Cameron Meyer. Dennis was vorig jaar nagenoeg niet te kloppen in tijdritten. Hij won er twee in de Ronde van Spanje en één in de Ronde van Italië. Op het WK in Innsbruck onttroonde hij Tom Dumoulin, die genoegen moest nemen met zilver. Voor Durbridge was het zijn derde Australische titel in het tijdrijden.