KOERS KORT. "Oostenrijkse renner Stefan Denifl geeft bloeddoping toe” - Kopecky wordt tiende in puntenkoers in Polen, Degrendele naar halve finales in keirin Redactie

03 maart 2019

15u15 0

Titelverdedigster Degrendele bereikt halve finales in keirin

Nicky Degrendele heeft zich op het WK baanwielrennen in Pruszkow geplaatst voor de halve finales in de keirin. De West-Vlaamse verdedigt in Polen haar titel van vorig jaar in Apeldoorn.

In de eerste ronde eindigde Degrendele in haar reeks als tweede (op vijf) na de Nederlandse Shanne Braspennincx. Daardoor plaatste ze zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Daarin volstond een vierde plek (op zes) om de halve finales te halen.

De halve finales (en finale) worden later op de dag afgewerkt. Donderdag werd Degrendele uitgeschakeld in de zestiende finales van de sprint.

Kopecky wordt tiende in puntenkoers op WK baanwielrennen in Polen

Lotte Kopecky is op de laatste dag van het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow als tiende geëindigd in de puntenkoers. De 23-jarige Kopecky, eerder zevende in de ploegkoers (met Jolien D’hoore) en negentiende in het omnium, totaliseerde 9 punten.

Het goud in deze niet-olympische discipline was voor de Australische Alexandra Manly. Zij haalde het na 100 rondjes en tien sprints met 29 punten (dankzij onder meer een bonusronde) voor de Ierse Lydia Boylan (28 punten). Het brons was voor de Nederlandse titelverdedigster Kirsten Wild (26 punten).

“Oostenrijkse renner Stefan Denifl geeft bloeddoping toe”

De Oostenrijkse wielrenner Stefan Denifl heeft aan de politie toegegeven dat hij bloeddoping heeft gebruikt. Dat melden Oostenrijkse media. De onthulling kadert in de grootschalige dopingaffaire die eerder deze week losbarstte in Oostenrijk. Meerdere langlaufers werden op het WK noordse ski in Seefeld opgepakt. Beelden van de Oostenrijker Max Hauke die zichzelf een bloedtransfusie toediende, gingen de wereld rond.

Volgens de Oostenrijkse media werd de 31-jarige Denifl in het kader van hetzelfde onderzoek opgepakt en bekende hij tegenover de onderzoekers in Innsbruck schuld. Na een uitgebreide getuigenis over zijn bloeddopinggebruik werd hij onder voorwaarden vrijgelaten.

Denfil zou dit seizoen ploegmaat worden van Greg Van Avermaet bij CCC maar dat contract werd eind 2018 “om persoonlijke redenen” ontbonden. Op de erelijst van de Oostenrijker staan onder meer ritwinst in de Vuelta (2017), eindwinst in de Ronde van Oostenrijk (2017) en een nationale tijdrittitel op de weg (2008).

Kévin Van Melsen (Wanty-Gobert) heeft breuk in schouderblad

Kévin Van Melsen is meerdere weken buiten strijd door een breuk in het schouderblad. Dat maakte zijn ploeg Wanty-Gobert bekend.

De 31-jarige Van Melsen kwam vorige week ten val in de Ruta del Sol. Een eerste onderzoek in een ziekenhuis in het Spaanse Granada bracht geen breuken aan het licht. Maar omdat de Waalse renner pijn bleef hebben, trok hij voor een bijkomend onderzoek naar dokter Claes in het AZ Herentals. Daar kwam de (niet-verplaatste) breuk in het schouderblad aan het licht.

Van Melsen hoopt begin april weer competitief te zijn. In Parijs-Roubaix (14 april) wil hij er helemaal staan.

Campbell Stewart pakt wereldtitel in omnium, Lindsay De Vylder strandt op plaats veertien

Lindsay De Vylder sloot het WK omnium als veertiende af. In de afsluitende puntenkoers veroverde onze landgenoot samen met zes andere renners een winstronde. Het leverde hem in de tussenstand slechts één plaatsje winst op. In de spits zorgden de Brit Ethan Hayter en de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart lang voor een spannend duel om de wereldtitel. De Brit nam steeds een klein beetje voorsprong. Maar in de finale had Stewart nog super in de tank. Hij won de achtste van tien tussenspurten en reed met de Fransman Benjamin Thomas en de Deen Niklas Larsen rond. Dankzij die twintig punten kwam Stewart stevig aan de leiding en rukte Thomas op naar de derde plaats. Campbell Stewart mocht de regenboogtrui aantreken. Thomas pakte ook nog de tien punten van de eindsprint en haalde in extremis zilver. Het brons was voor Hayter.

“Ik ging voor een plaats tussen acht en tien”, vertelde De Vylder. “Als ik een normale afvalling rijdt pakte ik in dat onderdeel twintig meer en haalde ik de plaats die ik voor ogen had. Van mijn prestatie in de puntenkoers ben ik tevreden, maar door die slechte afvalling kon ik de top tien niet meer halen.” (FHN)

Brit Ethan Hayter neemt in WK omnium leiding over

In de temporonden, het tweede onderdeel van het olympische omnium, kende Benjamin Thomas een stevige start. De Fransman, pas voorlaatste in de scratch, reed dertien ronden alleen aan de leiding en leek een stevige optie op de zege in dit nummer te nemen. Het peloton werd opgeschrikt voor een valpartij van de Nederlander Jan Willem van Schip, vrijdagavond wereldkampioen puntenkoers. De Brit Ethan Hayter en de Japanner Eiya Hashimoto maakten van de verwarring gebruik om een winstronde te veroveren. De Brit pakte de winst in deze temporonden voor Hashimoto. Thomas werd derde. Van Schip sleepte nog de zevende plaats uit de brand. De Vylder pakte onderweg geen punten. Hij sloot het nummer als veertiende af en staat na twee onderdelen op de tiende plek. Hayter begint straks als leider aan de afvalling, het derde nummer van dit omnium. (FHN)

Roglic wint UAE Tour, zege in slotrit voor Bennett

De Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe) heeft in de straten van Dubai de slotrit van de UAE Tour (WorldTour) gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Fernando Gaviria en de Australiër Caleb Ewan. De Sloveen Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) gaf eindwinst niet meer uit handen.

De zevende en laatste etappe van deze UAE Tour bleef de volledige 145 kilometer in de straten van miljoenenstad Dubai. Drie renners verkozen een dag in de aanval boven een plekje in het peloton: Dimitri Gruzdev, Benoit Cosnefroy en Will Clarke. Zij werden pas in de laatste drie kilometer teruggegrepen door het peloton, waar de sprintersploegen en het team van de leider de hele rit het tempo hadden gecontroleerd.

Een haakse bocht op 450 meter van de finish speelde een cruciale rol in de aanloop naar de massasprint, en Lotto Soudal slaagde erin die als eerste te ronden in dienst voor zijn spurter Caleb Ewan. Maar de trein van de Belgische ploeg werd nadien nog overspoeld door die van thuisploeg UAE-Team Emirates, waar Alexander Kristoff opnieuw de sprint in gang trok voor Gaviria. Maar de Colombiaan ging niet snel genoeg om de remonte van Bennett af te houden. Elia Viviani en Marcel Kittel kwamen niet in het stuk voor.

Bovenaan het algemene klassement kwamen er geen wijzigingen meer. Roglic behield zijn voorsprong van 31 seconden op de Spanjaard Alejandro Valverde en 44 op de Fransman David Gaudu, en plaatst zo als eerste zijn naam op het palmares van de UAE Tour, die ontstond door de samensmelting van de ronden van Abu Dhabi en Dubai. Roglic domineerde de rittenkoers, met winst in de ploegentijdrit en in de koninginnenetappe, plus een tweede en derde plaats in twee andere ritten.

Ook Jakobsen ziek

Deceuninck-Quick Step kan in Kuurne-Brussel-Kuurne niet rekenen op spurter Fabio Jakobsen. De 22-jarige Nederlander is ziek en wordt in de selectie vervangen door Pieter Serry. In de Omloop was Jakobsen sowieso niet voorzien. “De medische staf zal de komende dagen Fabio’s toestand verder evalueren, met het oog op de GP Samyn van dinsdag”, klonk het bij de blauwhemden. “Het doel is om hem topfit te hebben voor de start van Parijs-Nice komende zondag (10-17 maart).”

Jakobsen maakte vorig seizoen zijn profdebuut in de kleuren van Quick Step. Hij verraste meteen met sprintoverwinningen in Nokere Koerse, de Scheldeprijs en etappes in de Ronde van de Fjorden, de Binckbank Tour, de Ronde van Slovenië en de Ronde van Guangxi. Ook dit jaar trof hij al één keer raak, in de openingsetappe van de Ronde van de Algarve. Intussen zijn wel meer renners zoek uit de Portugese wielerronde gekomen. Zo moest bijvoorbeeld ook schaduwfavoriet Soren Kragh Andersen verstek geven voor het openingsweekend met ziekteverschijnselen.

De Vylder begint met achtste plaats in scratch aan WK omnium

Lindsay De Vylder begon deze middag met een achtste plaats in de scratch aan het WK omnium. In het eerste onderdeel over veertig ronden kreeg de Spanjaard Albert Torres een winstronde cadeau. Tien ronden voor het einde ging hij alleen in de aanval. Vier ronden later had hij de staart van het peloton reeds te pakken. De Vylder kon zich in het eerste deel van het peloton handhaven. In de eindsprint, gewonnen door regerend wereldkampioen scratch Samuel Welsford uit Australië, bolde de pistier uit het Oost-Vlaamse Laarne als zevende over de streep. Goed voor een achtste plaats in het eerste nummer van het omnium. Een degelijke start voor de pion van Sport Vlaanderen-Baloise. Torres begint straks als leider aan de temporonden, het tweede onderdeel van dit omnium. Welsford volgt op twee punten, de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart op vier. Na de temporonden volgen nog de afvalling en puntenkoers. (FHN)