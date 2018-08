KOERS KORT. Ook zonder Thomas en Froome wil Sky scoren in de Vuelta Wielerredactie

22 augustus 2018

12u07

Bron: Belga/eigen berichtgevig 0 Wielrennen In afwezigheid van Tourwinnaar Geraint Thomas en Girolaureaat Chris Froome start Michal Kwiatkowski als kopman bij Sky in de Ronde van Spanje. De 28-jarige renner won eerder deze maand voor eigen volk de Ronde van Polen en hoopt in de Vuelta opnieuw te scoren.

Tijdens de Tour reed Kwiatkowski nog in dienst van Thomas en Froome. Die laatste won in 2017 de Vuelta maar is er dit jaar niet bij. De komende weken mag Kwiatkowski op de Spaanse wegen zijn eigen kans gaan. "Ik heb nooit eerder twee grote rondes in een seizoen gereden. Ik ben benieuwd om te zien hoe mijn lichaam hierop zal reageren", zegt de wereldkampioen van 2014. "Maar ik voel geen druk. Ik ben alleen benieuwd naar deze nieuwe ervaring."

De Spanjaard David de la Cruz geniet ook een beschermde status. Hij werd in 2016 al eens zevende in de ronde van zijn land en won toen ook een rit. "De Vuelta is mijn hoofddoel dit seizoen", legt hij uit. "Na de Giro heb ik hard gewerkt en eindelijk is het zover."

Het team van Sky bestaat verder uit de Brit Tao Geoghegan Hart, de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Colombiaan Sergio Henao, de Italiaan Salvatore Puccio, de Rus Pavel Sivakov en de Nederlander Dylan van Baarle.

De 73e Ronde van Spanje begint zaterdag met een korte individuele tijdrit in Malaga. Op 16 september volgt de apotheose met de slotrit naar Madrid.