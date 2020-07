KOERS KORT. Ook verstrengde maatregelen in Belgische wedstrijden - Crocodile Trophy gaat dit jaar niet door Wielerredactie

29 juli 2020

Aangepast veiligheidsprotocol in Belgische koersen

De Interfederale coördinatiecel wielrennen - een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels, FCWB en Cycling Vlaanderen - heeft een aangepast veiligheidsprotocol bekendgemaakt. Het betreft een verstrenging van de regels na de Nationale Veiligheidsraad van maandag, zo luidt het.

Voor wielerwedstrijden geldt dat een publiek van maximum 200 personen wedstrijden mag bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd en een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon (buiten de bubbel) wordt gegarandeerd.

Eénieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker. De renners dragen in de wedstrijd geen mondmasker. In de start- en aankomstzone worden, buiten de officials, pers, geaccrediteerden en medewerkers van de organisatie, alleen nog op gecontroleerde wijze de begeleiders van de renners toegelaten.

Om de clubs te ondersteunen wordt door de federatie per wedstrijd een corona-coördinator aangesteld. Voor de wedstrijd zal deze met de organisator de nodige stappen ondernemen voor de toepassing van het door het kabinet bevestigd protocol. Op de wedstrijd zal deze mee de veiligheid van de sporters en medewerkers ondersteunen.

Voor trainingen en recreatieve ritten is een groep van 50 toegestaan in georganiseerd verband door een club in aanwezigheid van een trainer of begeleider.

Voor de provincie Antwerpen wordt verwezen naar de verdere maatregelen die vandaag worden gepubliceerd. "In deze moeilijke periode wordt het interfederaal overleg verder gezet om, indien nodig, snel de maatregelen aan te passen aan de evolutie van de situatie", klinkt het nog.

Crocodile Trophy gaat dit jaar niet door

Er wordt dit jaar geen Crocodile Trophy gehouden. De organisatie van de loodzware mountainbikewedstrijd in Australië bevestigt woensdag dat de 26ste editie vanwege de coronacrisis naar 2021 is uitgesteld. De Crocodile Trophy stond geprogrammeerd van 16 tot 24 oktober. Het evenement verschuift nu naar 15 tot 23 oktober 2021.

“Gezien de wereldwijde evolutie en de strikte regels om Australië binnen te komen, moesten wij jammer genoeg de moeilijke beslissing nemen om het evenement uit te stellen naar 2021", meldt de organisatie.

