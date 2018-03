KOERS KORT: Ook Tour de France denkt aan het afschaffen van de bloemenmeisjes - UCI-voorzitter wil Giro en Vuelta inkorten DMM/XC/MDB

01 maart 2018

16u40

Rensters Wiggle High5 moeten ploegwagen naar boven duwen tijdens verkenning Strade Bianche

De Strade Bianche komt stilaan dichterbij en nog steeds ligt er een klein sneeuwtapijt op de wegen van de koers der ‘Witte Wegen’. Vandaag hadden de vrouwen van Wiggle High5 het knap lastig met de weersomstandigheden. Het voormalige team van Jolien D'hoore kwam in de problemen op een helling. De rensters moesten zelfs de mouwen opstropen om de teamwagen naar boven te duwen. Taferelen die we zaterdag wellicht niet zullen zien. Er wordt de komende dagen namelijk regen voorspeld in Toscane.

Sliding in to Siena be like..! Quite epic recon of Saturday's Strade Bianche with a bit different workout! Hoping for some warmer degrees come race day!

Nicky Degrendele strandt in achtste finales sprint op WK baanwielrennen

Nicky Degrendele (21) is uitgeschakeld in de achtste finales van de sprint op het WK baanwielrennen in het Nederlandse Apeldoorn.

Degrendele plaatste zich met een achttiende plaats (11.162) in de 200 meter vliegende start voor de zestiende finales. Daarin haalde de West-Vlaamse het nipt van de Britse Katy Marchant. In de achtste finales moest ze haar meerdere erkennen in de Duitse Pauline Sophie Grabosch.

Vorig jaar strandde Degrendele in de zestiende finales van de sprint op het WK in Hongkong, waar ze brons pakte in het keirin. Zondag komt ze in Apeldoorn op dat onderdeel in actie.

Later op de avond komt Robbe Ghys nog in actie op de scratch. Woensdag bezorgde Jolien D'hoore België een zilveren medaille op dat nummer.

Benoot met vertrouwen naar Italië: "Beter doen dan achtste plaats van vorige jaren"

Tiesj Benoot komt zaterdag voor de derde maal aan de start in de Strade Bianche. De 23-jarige renner hoopt dit jaar in Italië beter te doen dan zijn twee voorgaande deelnames, toen hij telkens achtste werd. "De Strade Bianche is in het voorjaar een van de wedstrijden waar ik het beste tot mijn recht kom", blikt Benoot vooruit.

"Bij mijn vorige twee deelnames in de Strade Bianche werd ik telkens achtste en dat bewijst dat deze wedstrijd me goed ligt", vertelt de Belg. "Qua parcours is het een mix tussen de Vlaamse en Waalse klassiekers en dat zie je ook aan de deelnemerslijst. Het is een van de sterkste pelotons van heel het voorjaar. Kwiatkowski, Sagan en Van Avermaet zijn de topfavorieten voor zaterdag wat mij betreft. En Valverde als hij voldoende is gerecupereerd na zijn ziekte. Tom Dumoulin is ook een gevaarlijke klant op dit parcours. Na twee achtste plaatsen is het alvast mijn doel om beter te doen."

"De Strade Bianche is echter onvoorspelbaar", vervolgt Benoot. "Je moet voortdurend attent zijn, want er kan op elk moment iets gebeuren. Net als in Parijs-Roubaix is er ook geluk mee gemoeid. De slothelling in Siena is eerlijk en schrikt me niet af. De beste die geen pech heeft gehad zal zaterdag winnen."

Tour de France denkt aan afschaffen bloemenmeisjes

Geen bloemenmeisjes meer op het podium na een rit die georganiseerd is door Flanders Classics en ook de organisatoren van de Tour de France denken eraan om de podiummissen af te schaffen. Dat schrijft de Britse krant The Times. Volgens het dagblad zaten al enkele organisatoren van 'La Grande Boucle' samen om het te hebben over het verdwijnen van de bloemenmeisjes. Vorig wielerjaar besloot die andere grote ronde, de Vuelta, al om de dames niet meer toe te laten op het podium. Ook in het Formule 1 en het darts verdwenen de pitspoezen en de walk-on girls al.

Poels en Henao voeren selectie Team Sky in Parijs-Nice aan

De Nederlander Wout Poels en de Colombiaan Sergio Henao zijn de kopmannen van Team Sky in de rittenwedstrijd Parijs-Nice (WorldTour), die komende zondag van start gaat en een week duurt.

Sky heeft een reputatie hoog te houden in de Koers naar de Zon. Vijf van de laatste zes edities van Parijs-Nice werden gewonnen door een Sky-renner. Sergio Henao, de winnaar van vorig jaar, verdedigt zijn titel. Chris Froome, de absolute kopman van Team Sky, rijdt volgende week de Italiaanse tegenhanger van Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico.

De teams mogen dit seizoen geen acht, maar zeven renners sturen naar de Franse rittenkoers. Een beslissing waar Sky-ploegleider Gabriel Rasch niet helemaal tevreden mee is. "Het beperkt mijn opties", legt hij uit. "Maar goed, er is een debat gevoerd naar aanleiding van het aantal renners in een wedstrijd en dit is er uit voortgevloeid."

Selectie Sky: Sergio Henao (Col), Sebastian Henao (Col), Wout Poels (Ned), Diego Rosa (Ita), Ian Stannard (GBr), David de la Cruz (Spa)en Dylan van Baarle (Ned).

TEAM NEWS: The "Race to the Sun" kicks off on Sunday, with @TeamSky starting #ParisNice as defending champions.



📝 > https://t.co/UT2PRrwEnu pic.twitter.com/Yrh2tTCzwV Team Sky(@ TeamSky) link

Morgen beslist of Kopecky ploegkoers met D’hoore rijdt

Zaterdag verdedigen Jolien D’hoore en Lotte Kopecky hun wereldtitel in de ploegkoers. Die laatste is nog onzeker, aangezien ze twee weken geleden zwaar op haar elleboog viel tijdens een trainingskoers in Rumst. Vandaag hebben de dames een test gedaan voor de ploegkoers, al bracht dat geen uitsluitsel. Morgen rijdt Kopecky het opnium, pas daarna valt de beslissing of ze zaterdag de ploegkoers gaat rijden. Shari Bossuyt staat alvast klaar om haar eventueel te vervangen.

UCI-voorzitter wil Giro en Vuelta inkorten

David Lappartient is voorstander om de Giro en de Vuelta in te korten tot zeventien ritten. Dat vertelde de Franse UCI-voorzitter aan de Italiaanse krant La Stampa.

De Tour de France kan dan weer wél drie weken blijven duren. “Het is dan ook de belangrijkste wielerwedstrijd op de kalender”, luidde het bij Lappartient. “We zullen het mogelijk inkorten van de Giro en de Vuelta bespreken, zonder iemand iets op te dringen. We zullen de wens van de organisatoren respecteren.”

Daarnaast plaatste Lappartient een kritische kanttekening bij de globalisering van het wielrennen. “37 UCI WorldTour-wedstrijden op vier continenten is misschien wat overdreven. De wielersport moet vertrouwen op zijn roots, die zich in Europa bevinden.”

Kruijswijk blijft langer aan boord bij opvolger LottoNL-Jumbo

Nog goed nieuws uit het kamp van LottoNL-Jumbo. Steven Kruijswijk heeft immers bijgetekend bij de Nederlandse WorldTour-formatie. De vierde uit de Ronde van Italië van 2016 heeft een nieuw contract tot 2021. Kruijswijk is al sinds 2010 actief bij de Nederlandse wielerploeg, dit jaar richt hij alle pijlen op de Ronde van Frankrijk.

Kittel gaat in extremis naar de Tirreno

Oorspronkelijk stond Marcel Kittel ingepland voor Parijs-Nice, maar de blonde Duitser van Katusha pas in laatste instantie voor de Koers naar de Zon. Volgens Katusha-Alpecin wacht Kittel in Parijs-Nice slechts één sprintkans en dat zijn er in de Tirreno-Adriatico meer. Reden genoeg dus om het plan van Kittel te wijzigen en de spurtbom in Italië te laten starten. De Tirreno wordt verreden van 7 tot en met 13 maart.

Valverde trekt dan toch naar de Strade Bianche

Zijn deelname stond even op de helling, maar Alejandro Valverde start zaterdag dan toch in de Strade Bianche. De 37-jarige Spanjaard kwam met buikgriep uit de Ronde van Abu Dhabi - die hij overigens won - en hield enkele dagen nog een slag om de arm omtrent zijn deelname. Nu heeft Valverde zelf klare wijn geschonken op Twitter. "Klaar om naar Toscane af te reizen voor een nieuwe editie van de Strade Bianche. Een harde, maar mooie wedstrijd."

Listos para viajar a la Toscana para una nueva edición de #StradeBianche. Carrera muy dura pero bonita en la que parece que tendremos bastante frío

Supermarktketen gaat ploeg Groenewegen voor 5 jaar sponsoren

Jumbo zal vanaf 1 januari 2019 LottoNL vervangen als hoofdsponsor van het Nederlandse WorldTour-team in het wielrennen. De supermarktketen heeft een akkoord gesloten voor een contract van minimaal vijf jaar.

Lotto maakte gisterenbekend zich na vier jaar terug te trekken als hoofdsponsor van 'Team Oranje', de overkoepelende koepel waaronder naast het wielerteam ook de schaatsploeg van onder meer Sven Kramer en Kjeld Nuis valt. "De wielerploeg kende in 2017 al een mooi seizoen, met als uitschieter het winnen van twee etappes in de Tour de France", legde Colette Cloosterman-Van Eerd, mede-eigenaar van Jumbo, uit.

"Die trend lijkt zich voort te zetten, aangezien de ploeg in het prille seizoen al op vijf zeges staat. De schaatsploeg van zijn kant kende vorig seizoen het meest succesvolle WK afstanden ooit met zes wereldtitels, gevolgd door vier keer olympisch goud. We begonnen vier jaar geleden als sponsor en zeker sinds het afgelopen jaar zien we op vele vlakken een opwaartse lijn."

De schaatsploeg van Team LottoNL-Jumbo behaalde vorige maand tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea vier gouden medailles op de langebaan. Twee daarvan kwamen op naam van Kjeld Nuis en ook Sven Kramer en Carlijn Achtereekte stonden op de hoogste trede van het erepodium.

De Nederlandse wielerploeg telt dit seizoen met Floris De Tier, Gijs Van Hoecke en Maarten Wynants drie Belgen in haar rangen. Afgelopen zondag won de spurter van het team, de Nederlander Dylan Groenewegen, nog Kuurne-Brussel-Kuurne (1.BC).