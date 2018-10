KOERS KORT. Ook ploegarts US Postal levenslang geschorst, teamcoach 15 jaar Redactie

25 oktober 2018

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft naast Johan Bruyneel ook Pedro Celaya, toenmalig ploegarts bij US Postal, een levenslange schorsing opgelegd. Teamcoach José Marti is vijftien jaar geschorst. Volgens de rechters van het TAS hebben de drie mannen tussen 1997 en 2007 deelgenomen aan een "uitgebreid en heel succesvol dopingnetwerk". Bruyneel wordt aangewezen als de spin in het web met Marti en Celaya als "onmisbare deelnemers in dit wijdverspreid en systematisch dopingprogramma". Een levenslange schorsing voor Bruyneel en Celaya en vijftien jaar voor Marti is volgens het TAS "gezien de omstandigheden een gepaste sanctie". Bruyneel was in eerste instantie voor tien jaar geschorst, de andere twee voor acht jaar. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) vond die sancties te mild en ging daartegen in beroep.