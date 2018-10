KOERS KORT. Ook ploegarts US Postal levenslang geschorst - Italiaan Belletti snelste in Hainan Redactie

25 oktober 2018

Ook ploegarts US Postal levenslang geschorst

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft naast Johan Bruyneel ook Pedro Celaya, toenmalig ploegarts bij US Postal, een levenslange schorsing opgelegd. Teamcoach José Marti is vijftien jaar geschorst. Volgens de rechters van het TAS hebben de drie mannen tussen 1997 en 2007 deelgenomen aan een "uitgebreid en heel succesvol dopingnetwerk". Bruyneel wordt aangewezen als de spin in het web met Marti en Celaya als "onmisbare deelnemers in dit wijdverspreid en systematisch dopingprogramma". Een levenslange schorsing voor Bruyneel en Celaya en vijftien jaar voor Marti is volgens het TAS "gezien de omstandigheden een gepaste sanctie". Bruyneel was in eerste instantie voor tien jaar geschorst, de andere twee voor acht jaar. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) vond die sancties te mild en ging daartegen in beroep.

Belletti snelste in massasprint Hainan

Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft de derde etappe in de Ronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. De 33-jarige Italiaan toonde zich de snelste in een massasprint voor de Nederlander Raymond Kreder (Team Ukyo) en de Zwitser Dylan Page (Swiss Cycling Team). Die laatste behoudt de gele leiderstrui. Joeri Stallaert (Team Vorarlberg Santic), de enige Belg aan de start, eindigde niet in de top tien. De Ronde van Hainan eindigt volgende week woensdag. Dan kennen we de opvolger van de Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia).

🇮🇹@Manuelbelletti of 🇮🇹@AndroniGiocatto wins stage 3 of 🇨🇳@tourhainan #TourofHainan (📹@ZXCycling) pic.twitter.com/4KV6AvIm5K World Cycling Stats(@ wcstats) link