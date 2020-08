KOERS KORT. Ook Michael Woods trekt naar Israel Start-Up Nation Redactie

12 augustus 2020

10u55 0

Woods wordt ploegmaat van Froome bij Israel

Israel Start-Up Nation blijft erg bedrijvig op de transfermarkt. De ploeg haalde Chris Froome al binnen voor het rondewerk en wil de Britse Keniaan sterk omringen. In die zin kondigde het team vandaag de komst van Michael Woods aan. De Canadees komt over van Education First en tekent een contract voor één seizoen. Woods werd in 2013 pas op z'n 27e profrenner nadat hij eerst aan atletiek deed. Sindsdien won Woods onder meer een rit in de Vuelta (2018) en Milaan-Turijn (2019). Daarbovenop eindigde hij in 2018 zowel in Luik-Bastenaken-Luik als op het WK op het podium. Israel Start-Up Nation legde naast Froome en Woods eerder al Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (CCC) vast.

