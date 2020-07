KOERS KORT. Ook Jumbo-Visma meldt zich voor Teuns - Turgis verlengt bij Total Direct Energie

19 juli 2020

Ook Jumbo-Visma meldt zich voor Teuns

Naast Team Ineos en Israel Start-Up Nation is er ook interesse van Jumbo-Visma voor Dylan Teuns (28), die einde contract is bij Bahrain-McLaren. Dat meldt de RTBF. Teuns stond op het punt om voor twee jaar bij te tekenen bij zijn huidige ploeg. Maar na het mogelijke afhaken van cosponsor McLaren, eind dit seizoen, en de melding dat de renners op 75 procent van hun huidige loon zullen terugvallen, lijkt die kans zo goed als uitgesloten. (JDK)

Josip Rumac volgt zichzelf op als Kroatisch kampioen tijdrijden

Josip Rumac (Androni Giocattoli-Sidermec) is in Sibenik voor het derde jaar op rij Kroatisch kampioen tijdrijden geworden. De 25-jarige Rumac, de enige prof aan de start, legde het parcours van 28,2 kilometer af in 37:53, ruim voor Eugen Popovic (+2:37) en de 41-jarige Mijo Bebic (+3:36). Bij de vrouwen was Mia Radotic voor de tiende opeenvolgende keer de beste.

Rumac werd op 30 juni ook al Kroatisch kampioen op de weg, een titel die hij ook in 2017 al eens behaalde.

Olympische wegrit op 24 juli 2021, tijdrit 4 dagen later

Het wielerprogramma op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 (23 juli-8 augustus) is bekend. De wegritten staan traditioneel in het openingsweekend geprogrammeerd: de mannen rijden op zaterdag 24 juli, de vrouwen daags nadien. De individuele tijdritten (met Evenepoel) worden vier dagen later, dus op woensdag 28 juli, afgewerkt. De baanwedstrijden gaan door in de tweede week van de Spelen, van 2 tot en met 8 augustus. Mathieu van der Poel moet op maandag 26 juli aan de bak in de crosscountryrace. (JDK)

Verschillende steden kanten zich tegen doortocht Milaan-Sanremo

Op 8 augustus staat met Milaan-Sanremo het eerste Monument van het door het coronavirus sterk verstoorde wielerseizoen op het programma. Er dreigen echter problemen, want verschillende kuststeden hebben aan organisator RCS laten weten dat ze geen doortocht van de wielerklassieker door hun stad wensen. Dat schrijft de Franse sportkrant L’Equipe zaterdag.

Enkele steden in de provincie Savona zijn van mening dat ze hun wegen niet kunnen afsluiten. Ze vrezen ook de massa supporters die op het evenement zullen afkomen ongeacht de nog steeds geldende coronamaatregelen in de Laars.

RCS probeert dit weekend de plooien glad te strijken, zodat de 111e editie van La Primavera zonder problemen kan doorgaan.

Michael Woods wint koninginnenrit in virtuele Tour

De Canadees Michael Woods (EF Pro Cycling) heeft zaterdag de vijfde etappe in de virtuele Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. Hij was de beste in de koninginnenrit over 22,9 km met aankomst op de flanken van de Mont Ventoux aan Chalet Reynard.

Woods haalde het na een versnelling in de slotkilometers solo in 46:03 voor de Italiaan Domenico Pozzovivo (tweede op 18 seconden) en de Zuid-Afrikaan Louis Meintjens (derde op 50 seconden), allebei NTT Pro Cycling. Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) was de eerste Belg op de tiende plaats, op 4:41 van Woods. In het klassement, dat alleen voor ploegen wordt opgesteld, verstevigt NTT zijn leidersplaats.

Bij de vrouwen was de zege voor de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio. Zij kwam als eerste boven voor de Australische Sarah Gigante en de Amerikaanse Lauren Stephens. Team Tibco van Gigante voert de stand aan.

Morgen/zondag staat de zesde en laatste etappe op het programma. De deelnemers leggen dan 42,8 km af met aankomst (zoals in de echte Tour) op de Parijse Champs-Elysées.

William Clarke wint slotrit virtuele Ronde van Frankrijk, NTT eindwinnaar

William Clarke (Trek-Segafredo) heeft zondag de zesde en laatste rit in de virtuele Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Australiër haalde het na 42,8 kilometer, met aankomst zoals in de echte Tour op de Parijse Champs-Elysées, in een sprint voor de Italiaan Filippo Ganna (Ineos) en de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling). Gijs Van Hoecke (CCC) eindigde als tiende. In het klassement, dat alleen voor ploegen wordt opgesteld, gaat NTT met eindwinst aan de haal.

De virtuele editie van de Ronde van Frankrijk bestond in totaal uit zes etappes, die de voorbije maand juli gespreid waren over drie weekends. De virtuele ritten duurden ongeveer een uur. Tourorganisator ASO creëerde samen met het online trainings- en raceplatform Zwift een allereerste virtuele Ronde van Frankrijk. De opbrengsten gaan naar vijf goede doelen.

Turgis twee jaar langer bij Total Direct Energie

Anthony Turgis heeft z’n contract bij Total Direct Energie verlengd tot eind 2022. De Fransman koerst sinds vorig jaar bij het team. Turgis reageerde tevreden op de nieuwe verbintenis. “Ik voelde me al snel op mijn gemak in deze ploeg en dat heeft me geholpen om een goed eerste seizoen af te werken. Ik heb een goede relatie met de staff, dus was er geen enkele reden om te vertrekken.” In 2019 eindigde Turgis tweede in Dwars door Vlaanderen, na Mathieu van der Poel.

