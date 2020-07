KOERS KORT. Ook Jumbo-Visma meldt zich voor Teuns - Steden kanten zich tegen doortocht Milaan-Sanremo

18 juli 2020

Ook Jumbo-Visma meldt zich voor Teuns

Naast Team Ineos en Israel Start-Up Nation is er ook interesse van Jumbo-Visma voor Dylan Teuns (28), die einde contract is bij Bahrain-McLaren. Dat meldt de RTBF. Teuns stond op het punt om voor twee jaar bij te tekenen bij zijn huidige ploeg. Maar na het mogelijke afhaken van cosponsor McLaren, eind dit seizoen, en de melding dat de renners op 75 procent van hun huidige loon zullen terugvallen, lijkt die kans zo goed als uitgesloten. (JDK)

Olympische wegrit op 24 juli 2021, tijdrit 4 dagen later

Het wielerprogramma op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 (23 juli-8 augustus) is bekend. De wegritten staan traditioneel in het openingsweekend geprogrammeerd: de mannen rijden op zaterdag 24 juli, de vrouwen daags nadien. De individuele tijdritten (met Evenepoel) worden vier dagen later, dus op woensdag 28 juli, afgewerkt. De baanwedstrijden gaan door in de tweede week van de Spelen, van 2 tot en met 8 augustus. Mathieu van der Poel moet op maandag 26 juli aan de bak in de crosscountryrace. (JDK)

Verschillende steden kanten zich tegen doortocht Milaan-Sanremo

Op 8 augustus staat met Milaan-Sanremo het eerste Monument van het door het coronavirus sterk verstoorde wielerseizoen op het programma. Er dreigen echter problemen, want verschillende kuststeden hebben aan organisator RCS laten weten dat ze geen doortocht van de wielerklassieker door hun stad wensen. Dat schrijft de Franse sportkrant L’Equipe zaterdag.

Enkele steden in de provincie Savona zijn van mening dat ze hun wegen niet kunnen afsluiten. Ze vrezen ook de massa supporters die op het evenement zullen afkomen ongeacht de nog steeds geldende coronamaatregelen in de Laars.

RCS probeert dit weekend de plooien glad te strijken, zodat de 111e editie van La Primavera zonder problemen kan doorgaan.

