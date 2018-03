KOERS KORT: Ook families kunnen voortaan parcours Ronde afleggen - Poels en Geschke breken sleutelbeen



DMM

09 maart 2018

20u32 0

Ook Geschke breekt sleutelbeen

De Duitser Simon Geschke (Sunweb) heeft zijn sleutelbeen gebroken in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico (WorldTour).

Geschke, die ook drie jaar geleden al zijn sleutelbeen brak, moest de Tirreno verlaten en wordt binnen een week in Freiburg in eigen land geopereerd. Volgens zijn ploegdokter zou Geschke vier à vijf weken buiten strijd zijn. Ook Wout Poels (Sky) brak zijn sleutelbeen, maar dan in Parijs-Nice.

Jolien D'hoore eindigt in Drentse Acht van Westerveld als tweede

Jolien D'hoore (Mitchelton-Scott) is in het Nederlandse Dwingeloo op de tweede plaats geëindigd in de Drentse Acht van Westerveld. De Amerikaanse Alexis Ryan (Canyon SRAM Racing) sprintte na ruim 140 kilometer naar de zege.

Het is de eerste profzege voor de 23-jarige Ryan. De Australische Chloe Hosking (Ale Cipollini) ging met het brons aan de haal. Hosking schreef de wedstrijd vorig jaar op haar naam.

Wout Poels breekt sleutelbeenbeuk

De Nederlander Wout Poels (Sky) is letterlijk uit koers gevallen in Parijs-Nice. Poels viel enkele kilometers voor het einde van de zesde etappe. Zijn team maakte kort later bekend dat hij de koers niet meer hervat. Poels was de rit begonnen als de nummer twee in het algemeen klassement, op 15 seconden van de Spaanse leider Luis Léon Sanchez.

Poels heeft zijn linkersleutelbeen gebroken. Dat heeft de organisatie van het evenement gezegd. De Limburger heeft daarnaast verwondingen aan borst en knie opgelopen.. De Nederlands-Limburger was in voorbereiding op de Ronde van Italië, waar hij samen met ploegmaat en Tourwinnaar Chris Froome van start wil staan. Het ligt in de planning dat Poels ook meedoet in de Ronde van Frankrijk. Normaal gesproken is Froome ook daar de kopman van Sky, maar de Brit wacht mogelijk een schorsing.

De etappe van Sisteron naar Vence over 198 kilometer met vijf beklimmingen werd gewonnen door de Fransman Rudy Molard, voor Tim Wellens en de Fransman Julian Alaphilippe. Sanchez, die als nummer vier over de finish kwam, blijft op kop in het klassement.

Morgen wacht het peloton opnieuw een heuvelachtige etappe, over 175 km tussen Nice en Valdeblore La Colmiane. De finish ligt op de laatste col van de eerste categorie.

Ook families kunnen voortaan parcours Ronde van Vlaanderen afleggen

Voor het eerst zal het parcours van De Ronde van Vlaanderen toegankelijk zijn voor gezinnen. Dat heeft organisator Ketnet vandaag bekendgemaakt. Het event, dat gratis is, staat op zaterdag 31 maart op de agenda.

De tocht telt achttien kilometer en voert de deelnemende gezinnen door de Vlaamse Ardennen. Na afloop staan er op de Grote Markt van Oudenaarde allerlei feestelijkheden voor kinderen gepland.

De Ronde van Vlaanderen voor de elite vindt zondag 1 april plaats.

Ex-knecht Froome pikt de draad weer op

Opvallende mededeling van BORA-Hansgrohe. Het team van wereldkampioen Peter Sagan maakte bekend dat Peter Kennaugh sinds eind januari de fiets heeft laten staan omwille van gezondheidsredenen. De Brit hervat volgende week de trainingen om het tweede deel van het seizoen voor te bereiden. "Zijn terugkeer naar de wedstrijden is nog niet vastgepind, maar het team ondersteund Peter volledig in zijn weg terug. Na een eerste trainingsperiode zullen we met de coaches beslissen in welke koers Peter zijn seizoen kan hervatten."

MPCC wil ook renners afzonderlijk toelaten

Het MPCC (Mouvemount Pour Cyclisme Crédible) wil nu ook renners afzonderlijk toelaten om tegen doping te strijden. De organisatie, in 2007 opgericht, wil in samenwerking met de profploegen het idee van een cleane wielersport verdedigen. AG2R-La Mondiale, Bora-Hansgrohe, EF-Cannondale-Drapac, Dimension Data, FDJ, Lotto-Soudal en Sunweb zijn al lid en nu mogen afzonderlijke renners zich ook achter de beweging scharen. Handig voor renners wiens team nog geen lid is van de organisatie.

🇫🇷 Le MPCC donne désormais l'opportunité aux coureurs d'adhérer à titre individuel



🇬🇧 The MPCC gives riders the possibility to join the movement too



🔗 https://t.co/PdYCekVAt7 pic.twitter.com/J3bMQhy9z9 MPCC(@ MPCC_Cycling) link

Ook Leezer niet meer van start in Parijs-Nice

LottoNL-Jumbo houdt tijdens de laatste dagen van Parijs-Nice nog maar weinig renners over. Tom Leezer ging vandaag niet meer van start voor de zesde etappe. De Nederlander is ziek. Om dezelfde reden stapten eerder zijn ploegmaats Dylan Groenewegen, Lars Boom en Amund Grondahl Jansen al af. Leezer haalde donderdag nog wel de finish in Sisteron, maar was toen al verre van fit. Tom-Jelte Slagter (Team Dimension Data) start vandaag evenmin omdat hij niet fit is.

De zesde etappe in Parijs-Nice gaat over bijna 200 kilometer van Sisteron naar Vence.

Degenkolb stapt af met bronchitis

Degenkolb start vandaag niet meer in Parijs-Nice. De Duitser van Trek-Segafredo heeft last van bronchitis. "Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar mijn grote doelen komen eraan en ik wil geen risico's nemen. Op deze manier weet dat ik me geen zorgen moet maken: ik zal klaar zijn voor de monumenten."

Theuns wil rust inbouwen

Ook Edward Theuns heeft voor het eerst gereageerd op zijn opgave in Parijs-Nice. De Sunweb-man kneep halverwege de etappe van gisteren de remmen dicht wegens ziekteverschijnselen en de naweeën van een valpartij eerder in de wedstrijd. "Het is duidelijk dat ik nu echt wel ziek ben. Ik keer ontgoocheld terug naar huis. Het belangrijkste is om nu rust in te bouwen en toe te werken naar Gent-Wevelgem."

After a night suffering, it became clear that I am sick. Heading home now dissapointed. Resting up now and working towards @GentWevelgem ! Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link

Bouhanni ook ziek

De zieken zijn niet meer te tellen in Parijs-Nice. Ook Nacer Bouhanni verschijnt straks niet meer aan de start in de Koers naar de Zon. De Franse sprinter van Cofidis maakte het nieuws zelf bekend op zijn Twitterpagina. Ook Kevin Ledanois van Fortuneo-Samsic moet ziek opgeven.

Klimmen vanaf vandaag codewoord in Parijs-Nice

Een voorproefje slechts was het gisteren, van wat het peloton in de slotfase van Parijs-Nice nog te wachten staat. Vanaf vandaag is 'klimmen' het codewoord. In de laatste honderd kilometer van de zesde etappe naar Vence moeten liefst vier hellingen van tweede categorie én, in volle finale, de akelig steile Côte de la Colle sur Loup (eerste categorie, 1,8 km, gemiddeld 10%) worden overwonnen. Zaterdag wordt rotslecht (Wellens-)weer aangekondigd voor de koninginnenrit met aankomst in het skistation Valdeblore-La Colmiane (eerste categorie, 1.500m, 16,3 km aan 6,2% gemiddeld). De 'Koers naar de Zon' sluit zondag traditioneel af met de kanonetappe Nice-Nice (slechts 110 km), met start en aankomst op de Promenade des Anglais. Op het menu: vier hellingen van tweede en twee van eerste categorie (Côte de Peille en Col d'Eze). Dan kan het ook gaan... onweren. (JDK)

Belgian Cycling wint Dulle Griet-prijs

Gisteren reikte kunstenplatform WARP uit Sint-Niklaas de Dulle Griet-prijs uit waarbij een persoon of organisatie geloofd wordt in zijn of haar pogingen om de samenleving een stukje vrouwvriendelijker te maken. Belgian Cycling sleepte daarop de hoofdprijs in de wacht door de recente beslissing om de winstpremie voor vrouwelijke wielrenners gelijk te trekken met die van hun mannelijke collega's. Het gaat over de premies die de federatie aan renners en rensters toekent als zij voor de nationale ploeg optreden of op de nationale kampioenschappen een resultaat behalen.

Bondsvoorzitter Tom Van Damme is fier: “We zijn als nationale wielerfederatie uiteraard vereerd om deze mooie prijs in ontvangst te nemen. Dit is de vrucht van heel wat inspanningen die we deden, zoals de creatie van de Commissie Dameswielrennen, die reeds heel wat initiatieven uitwerkte, en het gelijkstellen van de prijzengelden in vergelijking met de mannen.”

Küng kan vandaag gewoon weer starten

Een grote valpartij op zeven kilometer van het einde zorgde voor opschudding in de tweede rit van Tirreno-Adriatico. Ook bij het BMC van Greg Van Avermaet. Zijn luitenant Stefan Küng was een van de grootste slachtoffers. De manier waarop Küng over de streep bolde, voorspelde weinig goeds: de 24-jarige Zwitser hield zijn geplooide linkerarm kort tegen de borst gedrukt, wat vaak wijst op een sleutelbeenbreuk. Dat zou ook een grote streep door de rekening van Greg Van Avermaet zijn geweest, want Küng is een van zijn belangrijke luitenanten voor de Vlaamse klassiekers. 's Avonds kwam het verlossende nieuws: de schouder van Küng was even uit de kom gegaan, maar verder bleef de schade beperkt tot een paar snijwonden. "Ik had pijn zoals ik nog nooit eerder in mijn schouder had", zei de renner. "En ik heb nochtans al wat gebroken in mijn leven. Toen ik een X-ray liet maken in de medische vrachtwagen aan de finish, hoorde ik een klik in mijn schouder en van dan af ging het beter. Ik denk dat ik straks gewoon kan starten in rit 3." Deze voormiddag volgt wel eerst nog een nieuwe check-up door de ploegdokter. (BA)

We’re happy to see @stefankueng heading back to the start line at #TirrenoAdriatico after his crash yesterday! pic.twitter.com/5TfQp3EBuN BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link