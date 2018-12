KOERS KORT. Ontevreden Bennett mag niet naar de Giro - Corendon-Circus krijgt ProContinentaal statuut - Jumbo strikt Noors bedrijf als cosponsor Wielerredactie

11 december 2018

17u31

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Ontevreden Bennett mag niet naar de Giro: “Wat heb ik verkeerd gedaan?”

Bora-Hansgrohe neemt Sam Bennett komend seizoen niet mee naar de Giro. “Hier ben ik niet blij mee. Wat heb ik verkeerd gedaan?”, aldus de 28-jarige Ier in een gesprek met Cyclingnews.

Bennett won vorig jaar liefst drie etappes in de Giro. De sprinter gaf eerder aan ook komend seizoen te willen schitteren in de Ronde van Italië, maar Bora-Hansgrohe laat de Ier thuis. “In mijn laatste twaalf sprints eindigde ik geen enkele keer buiten de top drie”, vertelt Bennett. “Toen ik mijn laatste contract ondertekende, wist ik dat de Tour mogelijk geen optie was. Maar de Giro wél. Het is een beetje vreemd dat ik niet naar Italië mag. Wat heb ik verkeerd gedaan?”

“Dit komt toch hard aan, omdat het me jaren heeft gekost om te geraken waar ik nu sta. Ik heb het gevoel dat ik gestraft ben. Nochtans: ik verdien het om de Giro te rijden. Daar bestaat geen twijfel over. Hoeveel renners konden dit jaar constant de strijd aangaan met Elia Viviani? Ik was in staat hem te vloeren. Meer kan ik niet doen.”

Najar vier jaar geschorst

Gonzalo Najar, de winnaar van de Ronde van San Juan begin 2018, is voor vier jaar geschorst. De 25-jarige Argentijn werd betrapt op het gebruik van CERA en reed al sinds februari geen wedstrijd meer. Na onderzoek van het B-staal maakte de UCI vandaag bekend dat Najar voor vier jaar aan de kant staat. De eindzege van de Argentijn in de ronde van zijn eigen land was opvallend. Hij legde er onder meer Tiesj Benoot en Dayer Quintana op in het algemene klassement.

Noorse cosponsor voor Jumbo

Zeg niet langer LottoNL-Jumbo, maar wel Jumbo-Visma. De Nederlandse profploeg krijgt er naast de gekende supermarktketen uit Nederland dus nog een Noors IT-bedrijf als cosponsor bij. Visma verbond zijn lot voor minstens vijf jaar aan de wielerploeg. Het bedrijf - dat in Oslo is gevestigd - heeft 8.500 werknemers in dienst en richt zich op bedrijfssoftware. In Nederland en België biedt het bedrijf HR- en IT-oplossingen voor bedrijven aan onder de naam Raet. De gesprekken tussen wielerploeg Jumbo en Visma liepen al sinds de zomer. De Noren vullen het gat op dat LottoNL liet door de wielersport vaarwel te zeggen.

De CEO van Visma – Øystein Moan – is duidelijk in zijn nopjes. “We zijn zeer verheugd de nieuwe sponsor te zijn van een van de beste wieler- en schaatsteams ter wereld.” Teammanager Richard Plugge vult aan. “Visma had al langer interesse. Visma is het eerste Noorse bedrijf dat op deze schaal wielrennen ondersteunt. Daar ben ik erg trots op.” Goed nieuws dus voor landgenoten Laurens De Plus, Floris De Tier en Maarten Wynants. Ook Wout van Aert - tot nader order pas actief bij Jumbo-Visma vanaf 2020 - zal zich in de handen kunnen wrijven.

Van der Poel rijdt voorjaar op ProContinentaal niveau

Het is nu ook officieel: Corendon-Circus zal in 2019 actief zijn als ProContinentale ploeg. De UCI publiceerde vandaag een lijst met alle WorldTour en ProContentinale teams voor het volgende wielerseizoen. Daarbij kwam Corendon-Circus dus officieel op de ProContinentale-lijst terecht. Ook het Portugese W52-FC Porto van meervoudige Ronde van Portugal-winnaar Raul Alarcon komt een trapje hoger uit. Verder wordt ook Riwal een ProContinentaal team. Aqua Blue, Holowesko en Unitedhealthcare houden op te bestaan. Veranda’s-Willems en Roompot fusioneren, terwijl CCC de opvolger wordt van BMC in de WorldTour. Het Procontinentale niveau slankt dus een beetje af van 27 naar 25 teams. In de WorldTour blijft het bij 18 ploegen.

Toestand van Italiaanse wielerbelofte stabiel

De 18-jarige Italiaanse wielerbelofte Samuele Manfredi ligt nog steeds in coma, maar zijn toestand is wel stabiel. Dat laat zijn team Groupama-FDJ weten. De renner werd gisteren in de buurt van zijn woonplaats aangereden door een wagen, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Pietra Ligure. Hij werd in een kunstmatige coma en gebracht en heeft volgens de lokale media zware hoofdwonden opgelopen.

Schurter klopt Federer op Zwitsers sportgala

In Zwitserland werd Nino Schurter gisteravond verkozen tot Sportman van het Jaar. De wereldkampioen mountainbike haalde het voor tennisicoon Roger Federer. Bij de vrouwen was de prijs voor triatlete Daniela Ryf.

De 32-jarige Schurter werd het voorbije seizoen voor de zevende keer wereldkampioen en schreef voor de zesde keer de eindzege in de Wereldbeker op zijn palmares. Hij werd op het Zwitsers sportgala ook al voor de tiende keer genomineerd, maar de negen voorgaande keren werd de hoofdprijs telkens net voor zijn neus weggegraaid. Vaak was Roger Federer de boosdoener, die liefst zeven maal Sportman van het Jaar werd. De 37-jarige tennisgrootheid won begin 2018 nog de Australian Open, maar dat volstond niet. Schurter behaalde 34 procent van de stemmen, Federer werd tweede met 21 procent.

Astana verlengt contract Kozhatayev niet door hartproblemen

Het Kazachse WorldTour-team Astana heeft laten weten in 2019 niet verder te gaan met renner Bakhtiyar Kozhatayev. Bij de 26-jarige Kazak werden tijdens onderzoeken hartafwijkingen vastgesteld. De toestand van Kozhatayev werd duidelijk toen in september op een trainingskamp een “gezondheidsincident” plaatsvond, aldus Astana. Vervolgens liet het Kazachse team haar renner grondig screenen. “Tijdens die testen werden gelukkig geen levensbedreigende letsels gevonden”, legde teamdokter Serge Niamke uit. “Maar er werden wel enkele afwijkingen geconstateerd die niet verenigbaar zijn met wielrennen op WorldTour-niveau. Er werd dus beslist niet verder te gaan met de renner en hem te adviseren zijn professionele carrière stop te zetten.”

Algemeen manager Alexandre Vinokourov sprak van een erg vervelende zaak. “Ik vind dit heel jammer. Kozhatayev is een jonge, getalenteerde renner. Maar de gezondheid staat altijd op de eerste plaats. Wielrennen op WorldTour-niveau was onmogelijk voor hem geworden. Het team steunt hem ten volle in deze moeilijke periode. We bedanken hem voor zijn jaren bij ons en wensen hem in de toekomst - in de eerste plaats - een goede gezondheid en veel geluk.”

Kozhatayev werd in 2015 prof bij Astana en reed vooral in dienst van andere renners. Hij behaalde geen enkele profoverwinning. In 2017 reed hij zijn eerste Tour de France uit op een 93e plaats.

Bob Jungels is Sportman van het Jaar in Luxemburg

Wielrenner Bob Jungels werd gisteravond verkozen tot Sportman van het Jaar in Luxemburg. De 26-jarige winnaar van Luik-Bastenaken-Luik volgt op het palmares tennisser Gilles Müller op, die de voorgaande vier jaar de prijs won.

Jungels, die voor het Belgische Quick-Step uitkomt, kende een uitstekend 2018 met naast zijn zege in Luik ook een elfde plaats in het eindklassement van de Tour en de wereldtitel in het ploegentijdrijden. Hij werd dit jaar ook voor de vijfde keer Luxemburgs kampioen op zowel de weg als in het tijdrijden.

Ook bij de vrouwen ging de zege naar een wielrenster, de 31-jarige Christine Majerus. Zij wint de verkiezing voor de vijfde keer, waarvan vier op rij. Ze evenaart daarmee het record van triatlete Elizabeth May, die ook vijf keer triomfeerde tussen 2004 en 2009.